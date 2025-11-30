Hà Nội

Loại quả nhiệt đới bổ máu, hỗ trợ giảm ho, chống lão hóa

Sống Khỏe

Quả cóc nhiệt đới giàu vitamin và khoáng chất, giúp tăng sức đề kháng, bổ mắt, chống lão hóa, phục hồi năng lượng và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Vân Giang (Tổng hợp)
Quả cóc (Spondias cytherea) là loại trái cây nhiệt đới được trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia, từ Indonesia với tên kedondong, đến Việt Nam nơi miền Bắc gọi là sấu tầu, miền Nam quen thuộc với cái tên cóc. Không chỉ là món ăn giải khát, quả cóc còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá, mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Ảnh minh họa
Theo chia sẻ của Ths Mai Hương, Học viện Quân Y trên báo Sức khoẻ và Đời sống, trong quả cóc chứa cả protein và chất béo, cung cấp nguồn năng lượng cơ bản cho cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản sinh bạch cầu và thúc đẩy quá trình hồi phục sau chấn thương. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa có trong quả còn giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh minh họa
Đối với người mắc tiểu đường, quả cóc là lựa chọn lý tưởng nhờ lượng đường tự nhiên sucrose, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Đồng thời, quả cóc còn chứa long đàm tự nhiên, giúp giảm ho, còn vỏ cây sấu tầu được dân gian dùng sắc lấy nước hỗ trợ chữa tiêu chảy. Ảnh minh họa
Vị chua thanh mát của quả cóc không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp tinh thần tỉnh táo, chống mệt mỏi và buồn ngủ. Nhờ các axit tự nhiên, quả còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, đồng thời bổ sung nhiều khoáng chất và vitamin giúp phòng ngừa bệnh mãn tính. Ảnh minh họa
Vitamin A trong quả cóc đặc biệt tốt cho mắt, hỗ trợ truyền tín hiệu từ võng mạc tới não, duy trì thị lực ổn định. Lượng sucrose tự nhiên cũng giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng, tăng sức bền cho cơ thể. Ảnh minh họa
Vitamin A và C cùng các chất chống oxy hóa trong quả cóc còn giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của môi trường. Ảnh minh họa
Ngoài ra, quả cóc còn giúp phục hồi sức khỏe sau tập luyện nhờ vitamin C, hỗ trợ hệ miễn dịch và chống mệt mỏi. Hàm lượng sắt cao và vitamin B1 góp phần hình thành tế bào hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu. Ảnh minh họa
Phốt pho trong quả cóc giúp duy trì xương và răng chắc khỏe, trong khi vitamin C hỗ trợ kiểm soát cholesterol, giảm nguy cơ sỏi mật. Ảnh minh họa
Với những lợi ích đa dạng từ việc tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, chống lão hóa đến hỗ trợ phục hồi năng lượng, quả cóc xứng đáng là “siêu thực phẩm” nhiệt đới. Bổ sung loại trái cây này vào chế độ ăn hàng ngày là cách đơn giản, tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Ảnh minh họa
