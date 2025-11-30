Hà Nội

Sống Khỏe

Sản phụ sau sinh nên ăn những thực phẩm nào?

Sản phụ sau sinh nên ăn đa dạng các thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là nhóm giàu đạm, sắt, canxi, vitamin để phục hồi sức khỏe và có nhiều sữa cho bé bú.

Bình Nguyên

Trong suốt thai kỳ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc cung cấp dưỡng chất cho mẹ mà còn hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, khi em bé đã chào đời, nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ không vì thế mà giảm đi. Thực tế, chế độ dinh dưỡng cho mẹ sau sinh lại càng quan trọng hơn.

Nhu cầu dinh dưỡng của mẹ sau sinh tăng cao để vừa phục hồi thể trạng, vừa đảm bảo nguồn sữa đầy đủ và chất lượng cho trẻ sơ sinh. Một chế độ ăn cân đối, giàu dưỡng chất không chỉ giúp mẹ nhanh hồi phục mà còn cung cấp các thành phần thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của bé. Nhóm thực phẩm tốt cho sản phụ sau sinh:

Thực phẩm giàu đạm và sắt

Thịt bò nạc, thịt gà, thịt lợn, trứng, cá hồi, các loại đậu, các loại hạt. Nhóm này giúp tái tạo tế bào, phục hồi cơ thể nhanh chóng và bổ sung sắt sau mất máu.

Ảnh minh hoạ/Internet

Thực phẩm giàu canxi

Sữa, các chế phẩm từ sữa (sữa chua), cá hồi, hải sản, rau xanh đậm, các loại đậu. Canxi giúp xương khớp chắc khỏe và cung cấp dưỡng chất cho sữa mẹ.

Rau lá xanh

Các mẹ nên tích cực ăn rau ngót để loại bỏ hết chất nhầy, sản dịch và trị táo bón. Ngoài ra, mẹ cũng nên ăn các loại rau lá xanh như rau ngót, rau khoai lang, rau mồng tơi, rau đay, rau má, rau diếp, bông cải xanh, rau bina (hay còn gọi là rau chân vịt hay cải bó xôi)…

Trong rau xanh chứa nhiều sắt, Vitamin A, B, C, D giúp cải thiện vóc dáng và làn da cho chị em phụ nữ, giúp nguồn sữa mẹ dồi dào tốt cho các bé.

Trái cây tươi

Trái cây họ cam, quýt có tác dụng tích cực đối với các bà bầu bởi thành phần Photpho, sắt, Kali, Canxi, Axit folic,… giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bà bầu và ổn định huyết áp.

Cam hay quýt là một loại quả thường được dùng trong các bữa ăn phụ để tráng miệng. Ngoài ra, các loại trái cây này còn giúp cải thiện vấn đề chảy xệ da sau sinh vốn đã khiến nhiều chị em tự ti và làm chậm quá trình lão hóa.

Chế độ ăn uống hợp lý vừa giúp mẹ có đủ sữa cho con bú và cơ thể được phục hồi nhanh chóng. Ảnh minh hoạ/Internet
Chế độ ăn uống hợp lý vừa giúp mẹ có đủ sữa cho con bú và cơ thể được phục hồi nhanh chóng. Ảnh minh hoạ/Internet

Ngũ cốc và các loại hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch, gạo lứt,... thường rất giàu Protein, Vitamin, sắt, chất khoáng và năng lượng. Giúp mẹ có một sức khỏe tốt, sữa nhiều và giàu dinh dưỡng.

Ngoài ra, trong gạo lứt có chứa nhiều dưỡng chất Vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B5, B6 có tác dụng thanh lọc cũng như bổ sung năng lượng cho cơ thể phụ nữ sau sinh.

Các thực phẩm thuộc họ đậu

Thực phẩm thuộc họ đậu với hàm lượng đạm và chất béo rất cao lại mát lành cùng với các chất dinh dưỡng Kali, Folate và chất xơ cao, ăn những thực phẩm này trở thành một lựa chọn tốt cho các bà mẹ đang cho con bú. Điều này giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và giữ cho em bé luôn khỏe mạnh. Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ có xu hướng muốn giảm cân. Thực phẩm họ đậu cũng có thể hỗ trợ quá trình giảm cân của các mẹ.

Thực phẩm dạng lỏng

Cháo, súp là món ăn dễ tiêu hóa, đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa của sản phụ trong giai đoạn phục hồi. Móng giò hầm cũng được xem là món ăn truyền thống giúp lợi sữa.

Nước lọc

Nước lọc đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì năng lượng và hỗ trợ quá trình sản xuất sữa mẹ. Phụ nữ cho con bú có nguy cơ mất nước cao hơn do cơ thể cần lượng chất lỏng lớn để tạo sữa. Vì vậy, mẹ sau sinh cần chú ý bổ sung đủ lượng nước hằng ngày. Ngoài nước lọc, có thể đa dạng nguồn chất lỏng từ sữa, nước ép trái cây tươi hoặc các loại canh rau củ để đáp ứng nhu cầu hydrat hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Uống đủ nước (ít nhất 1.5-2 lít/ngày) rất quan trọng để cơ thể không bị thiếu nước, đồng thời đảm bảo lượng sữa dồi dào cho bé bú.

Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, mẹ còn nên lưu ý xây dựng thói quen ăn uống khoa học, kiên nhẫn, đầy đủ và dành thời gian cho bản thân. Điều này không chỉ giúp mẹ hồi phục nhanh chóng hơn mà có thể chăm sóc con tốt hơn.

