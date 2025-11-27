Hà Tĩnh chuẩn bị đấu giá 15 mỏ khoáng sản

Tỉnh Hà Tĩnh sắp đưa hàng loạt mỏ khoáng sản ra đấu giá, gồm có 12 mỏ đất, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông.

Ngày 27/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang triển khai việc tổ chức đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đáp ứng nhu cầu nguồn cung trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, 15 mỏ khoáng sản (12 mỏ đất san lấp, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi) được chia làm 2 đợt đấu giá. Trong đó, đợt 1 có 8 mỏ khoáng sản, đợt 2 có 7 mỏ khoáng sản. Tất cả các mỏ đều chưa có kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản.

Được biết, đợt đấu giá lần 1 đã lựa chọn tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá Hợp danh Minh Nhật, số 40 đường Đặng Dung, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ở đợt đấu giá 1, có 8 mỏ khoáng sản, gồm mỏ đất đồi khu vực Cụp Bưởi, phường Hoành Sơn, diện tích 14,98 ha; mỏ đất đồi khu vực Bắc núi Sim 2, phường Sông Trí, diện tích 13,08 ha; mỏ đất đồi khu vực thuộc xã Kỳ Xuân, diện tích 6,97 ha; mỏ đất đồi khu vực khe dài Đồng Mọ, xã Cẩm Trung, diện tích 6,6 ha.

Ảnh minh hoạ.

Mỏ đất đồi khu vực thôn Yên Thượng, xã Thạch Xuân, diện tích 5,84 ha; mỏ đất đồi khu vực núi Đồng Bụt, xã Hà Linh, diện tích 9,7 ha; mỏ đất đồi khu vực thôn Trung Sơn, xã Hương Đô, diện tích 8 ha; mỏ cát, sỏi xây dựng lòng sông Ngàn Sâu, thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch, diện tích 3,86 ha.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 8h30' ngày 26/12/2025 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, số 21 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hình thức đấu giá bằng phương thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Ở đợt đấu giá 2, có 7 mỏ khoáng sản, gồm mỏ đất đồi khu vực núi Tràng Cháy, xã Sơn Tiến, diện tích 5 ha; mỏ đất đồi khu vực Khe Buông, xã Đức Đồng, diện tích 6,64 ha; mỏ đất đồi khu vực Tân Hương 2, xã Đức Đồng, diện tích 6,95 ha;

Mỏ đất đồi khu vực thôn Nam Phong, xã Đồng Lộc, diện tích 11,54 ha; mỏ đất đồi khu vực thuộc xã Vũ Quang, diện tích 7,03 ha; mỏ cát xây dựng lòng sông Ngàn Sâu, xã Thượng Đức, diện tích 6,92 ha; mỏ cát xây dựng lòng sông Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh, diện tích 4,5 ha.

Ở đợt đấu giá đợt 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đang triển khai việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

