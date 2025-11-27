Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Hà Tĩnh chuẩn bị đấu giá 15 mỏ khoáng sản

Tỉnh Hà Tĩnh sắp đưa hàng loạt mỏ khoáng sản ra đấu giá, gồm có 12 mỏ đất, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông.

Hạo Nhiên

Ngày 27/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang triển khai việc tổ chức đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đáp ứng nhu cầu nguồn cung trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, 15 mỏ khoáng sản (12 mỏ đất san lấp, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi) được chia làm 2 đợt đấu giá. Trong đó, đợt 1 có 8 mỏ khoáng sản, đợt 2 có 7 mỏ khoáng sản. Tất cả các mỏ đều chưa có kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản.

Được biết, đợt đấu giá lần 1 đã lựa chọn tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá Hợp danh Minh Nhật, số 40 đường Đặng Dung, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ở đợt đấu giá 1, có 8 mỏ khoáng sản, gồm mỏ đất đồi khu vực Cụp Bưởi, phường Hoành Sơn, diện tích 14,98 ha; mỏ đất đồi khu vực Bắc núi Sim 2, phường Sông Trí, diện tích 13,08 ha; mỏ đất đồi khu vực thuộc xã Kỳ Xuân, diện tích 6,97 ha; mỏ đất đồi khu vực khe dài Đồng Mọ, xã Cẩm Trung, diện tích 6,6 ha.

hue-123.jpg
Ảnh minh hoạ.

Mỏ đất đồi khu vực thôn Yên Thượng, xã Thạch Xuân, diện tích 5,84 ha; mỏ đất đồi khu vực núi Đồng Bụt, xã Hà Linh, diện tích 9,7 ha; mỏ đất đồi khu vực thôn Trung Sơn, xã Hương Đô, diện tích 8 ha; mỏ cát, sỏi xây dựng lòng sông Ngàn Sâu, thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch, diện tích 3,86 ha.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 8h30' ngày 26/12/2025 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, số 21 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hình thức đấu giá bằng phương thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Ở đợt đấu giá 2, có 7 mỏ khoáng sản, gồm mỏ đất đồi khu vực núi Tràng Cháy, xã Sơn Tiến, diện tích 5 ha; mỏ đất đồi khu vực Khe Buông, xã Đức Đồng, diện tích 6,64 ha; mỏ đất đồi khu vực Tân Hương 2, xã Đức Đồng, diện tích 6,95 ha;

Mỏ đất đồi khu vực thôn Nam Phong, xã Đồng Lộc, diện tích 11,54 ha; mỏ đất đồi khu vực thuộc xã Vũ Quang, diện tích 7,03 ha; mỏ cát xây dựng lòng sông Ngàn Sâu, xã Thượng Đức, diện tích 6,92 ha; mỏ cát xây dựng lòng sông Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh, diện tích 4,5 ha.

Ở đợt đấu giá đợt 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đang triển khai việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Khoáng sản #đấu giá #Hà Tĩnh #tăng nguồn thu #mỏ cát #tài nguyên

Bài liên quan

Bất động sản

Ninh Bình đưa 43 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 43 lô đất ở tại phường Hồng Quang ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Ngày 24/11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 43 lô đất ở tại phường Hồng Quang.

Theo đó, các lô đất có diện tích 66 - 172 m²/, giá khởi điểm từ 3 - 28 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Phú Thọ đưa 11 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 11 lô đất ở Khu đất giá dịch vụ, giãn dân tại thôn Chùa (xã Hội Thịnh) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm từ 8 đồng/m2.

Ngày 18/11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 02 tỉnh Phú Thọ xác nhận, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá 11 lô đất ở Khu đất giá dịch vụ, giãn dân tại thôn Chùa (xã Hội Thịnh).

Theo đó, các lô đất có diện tích 100 - 107 m2, với giá khởi điểm 8 - 17 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Mỏ đất 2 triệu m3 ở Huế có giá khởi điểm hơn 3,1 tỷ đồng

Mỏ khoáng sản đất san lấp gần trung tâm thành phố Huế có diện tích 16,51 ha, khối lượng dự báo 2 triệu m3, có giá khởi điểm hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngày 02/6, thông tin từ UBND TP. Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khu vực mỏ được đấu giá quyền khai thác khoáng sản là mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Thủy Bằng, quận Thuận Hóa, TP.Huế. Mỏ đất này nằm gần khu vực trung tâm TP.Huế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới