Cao Bằng sắp đấu giá 10 lô đất, khởi điểm gần 23 triệu đồng/m2

Tỉnh Cao Bằng chuẩn bị đấu giá 10 lô đất ở tại khu tái định cư 1, tổ dân phố Sông Hiến 9 (phường Thục Phán), khởi điểm gần 23 triệu đồng/m2.

Ngày 28/11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu tái định cư 1, tổ dân phố Sông Hiến 9, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Được biết, các lô đất thuộc dãy A7, mỗi lô có diện tích 253m², mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm là 22,714 triệu đồng/m²; tổng giá trị khởi điểm mỗi lô hơn 5,7 tỷ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 300.000 đồng/hồ sơ; tiền đặt trước tương ứng 20% giá trị lô đất theo giá khởi điểm.

Ảnh minh hoạ.

Bước giá áp dụng trong các vòng đấu giá là 5 triệu đồng/m². Việc đấu giá được thực hiện theo hình thức đấu giá từng lô, bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, với tối thiểu 4 vòng bắt buộc.

Thời gian mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 26/11 đến 17h00 ngày 9/12. Thời gian nộp tiền đặt trước trùng với thời gian trên, nộp bằng hình thức chuyển khoản. Người có nhu cầu có thể xem đất thực tế từ ngày 01/12 đến 17h00 ngày 3/12.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h00 ngày 12/12, tại Hội trường tầng 3, Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng (phố Hoàng Như, phường Thục Phán).

