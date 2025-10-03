Hà Nội

Kinh doanh

Hà Nội phát hiện gần 4.000 bánh Trung thu nhập lậu

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của gần 4.000 bánh Trung thu.

Bảo Ngân

Ngày 3/10, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm tiến hành khám phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 29D-219.04 khi đang dừng đỗ trước số nhà 16A Lý Nam Đế (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

1-9287.jpg
Chiếc xe ô tô vận chuyển 3.840 chiếc bánh Trung thu nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.840 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất. Chủ hàng là ông P.X.M (sinh năm 1980, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số bánh trên.

Toàn bộ lô hàng có tổng trị giá khoảng 19,2 triệu đồng đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

a2-9872.jpg
Đội Quản lý thị trường số 2 dự kiến buộc tiêu hủy toàn bộ số bánh Trung thu nhập lậu này.

Theo Đội Quản lý thị trường số 2, đơn vị dự kiến sẽ xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 3.840 chiếc bánh Trung thu nhằm ngăn chặn nguy cơ hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

