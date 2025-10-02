Biết gì về công ty Kim.Q dẫn đầu danh sách nợ thuế ở Hải Phòng?

Công ty Kim.Q đứng đầu danh sách nợ thuế ở Hải Phòng, do bà Đỗ Thúy Nga và ông Đỗ Phương Hải là người đại diện theo pháp luật.

Mới đây, Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng công bố danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, tính đến ngày 31/08/2025.

Trong danh sách này, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng quốc tế Kim.Q (Intercon; MST: 0102139000) đứng đầu với số tiền hơn 104 tỷ đồng.

Công ty Kim.Q đứng đầu danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước ở Hải Phòng.

Về Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng quốc tế Kim.Q (gọi tắt Công ty Kim.Q), theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập từ năm 2007, có trụ sở chính tại Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Người đại diện theo pháp luật công ty là bà Đỗ Thúy Nga và ông Đỗ Phương Hải.

Công ty Kim.Q được thành lập từ năm 2007.

Theo VietnamFinance, tiền thân của Công ty Kim.Q là Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Phát triển thương mại Quốc tế. Tháng 10/2017, Công ty Kim.Q tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Công ty Kim.Q và Công ty cổ phần HDLand là liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng).

Tổng vốn đầu tư dự án là 405,04 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng là 324,656 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 80,383 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 75 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư tự huy động là 330,04 tỷ đồng.