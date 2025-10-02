Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Quán ăn đóng cửa, ông chủ gọi điện hoàn tiền cho hơn 400 khách hàng

Việc hoàn tiền cho khách của ông chủ quán ăn nhận được nhiều lời khen ngợi, một số khách thậm chí từ chối nhận. 

Hoàng Minh (theo Sina)

Theo Sina, một chủ quán ăn tại Hàm Ninh (Hồ Bắc, Trung Quốc) gây sốt mạng xã hội nước này khi chơi lớn hoàn tiền thẻ thành viên cho hơn 400 khách hàng. Lý do là quán ăn sắp đóng cửa vì sắp hết hợp đồng thuê mặt bằng.

Chủ quán ăn cơm gạo lứt này là ông Trương Dũng. Theo chia sẻ từ cô Ngô, một khách quen của quán, Trương Dũng đã gọi điện cho từng khách hàng để thông báo hoàn tiền, khiến các vị khách không khỏi bất ngờ. Ông Trương Dũng đã hoàn lại 90 NDT (khoảng 333.000 đồng) còn lại trong thẻ thành viên của cô Ngô.

Quán ăn của ông Trương Dũng thu hút đông đảo khách hàng bởi đồ ăn ngon và giá cả phải chăng. Đồng nghiệp của cô Ngô cũng thường đến ăn theo nhóm.

quan-an1.jpg
Ông Trương Dũng nhận mưa lời khen về hành động hoàn tiền cho khách, Ảnh: Sina

Quán ăn Cơm Niêu của ông Trương Dũng khai trương vào tháng 8 năm ngoái và có hợp đồng thuê đến ngày 30/9 năm nay. Quán đã đóng cửa sớm vào ngày 22/9 và bắt đầu liên hệ với các thành viên tối hôm đó để hoàn tiền dư.

Ông Trương Dũng (44 tuổi) đã làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống suốt 20 năm qua. Ông cũng từng sở hữu 13 nhà hàng vào thời kỳ đỉnh cao.

Theo ông Dũng, số tiền trong thẻ thành viên thể hiện niềm tin mà khách hàng dành cho tôi, chứ không phải của tôi. Dù mất tiền, tôi cũng phải trả lại cho khách hàng. Việc hoàn phí thành viên là việc đương nhiên và là nghĩa vụ.

Trong đó, số tiền nạp thẻ thành viên cao nhất của quán ăn là 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng). Khi quán đóng cửa, tổng số dư trong tài khoản của 478 khách hàng hội viên là 10.901,31 NDT (gần 40 triệu đồng). Tính đến nay, ông Trương Dũng đã hoàn lại được 7.000 - 8.000 NDT (25,3 - 28,9 triệu đồng) cho các khách hàng.

quan-an2.jpg
Thông báo hoàn tiền được ông Dũng đăng. Ảnh: Sina

Chính sách hoàn tiền này của ông Dũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Một số khách hàng cho biết họ và gia đình chắc chắn sẽ đến ủng hộ ông ở quán mới. Một số người nhận định ông Dũng là ông chủ tận tâm nhất mà họ từng gặp. Thậm chí có khách hàng còn từ chối nhận hoàn tiền, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ cho quán ăn của ông nhiều hơn trong tương lai.

#quán ăn đóng cửa #hoàn tiền khách hàng #ông chủ tận tâm #quán ăn Hàm Ninh #thẻ thành viên #bồi hoàn tiền

Bài liên quan

Kinh doanh

Đằng sau những sản phẩm mác “hàng nhà làm” trên mạng

Từ bánh trung thu, khô bò cho đến mắm, nem... đang “đổ bộ” chợ mạng với mác “hàng nhà làm”. Nhưng liệu những sản phẩm này có thực sự an toàn và chất lượng?

Từ bếp nhỏ đến chợ mạng sôi động

Thời gian gần đây, cụm từ “hàng nhà làm” hay “handmade” đã trở thành “ngôn ngữ” quen thuộc trên mọi nền tảng số như Facebook, Zalo, Instagram và TikTok. Người tiêu dùng sẽ dễ dàng bắt gặp vô vàn bài đăng giới thiệu đủ loại sản phẩm, từ đồ ăn vặt truyền thống, bánh trái, đồ uống giải khát cho đến những món ăn cầu kỳ hơn, tất cả đều được gắn mác “tự làm”, “nguyên liệu tự nhiên”, hay “đảm bảo an toàn”. Xu hướng này đánh trúng tâm lý của một bộ phận lớn người tiêu dùng hiện nay: Tìm kiếm sự độc đáo, khác biệt, và đặc biệt tin tưởng vào những sản phẩm được làm thủ công, ít qua các quy trình sản xuất công nghiệp.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Thu nhập 30 triệu/tháng có nên vay ngân hàng mua nhà Hà Nội?

Giá nhà đất liên tục leo thang, trong khi thu nhập không theo kịp, khiến không ít vợ chồng trẻ băn khoăn, 30 triệu đồng/tháng có nên cố vay ngân hàng mua nhà?

Với tổng thu nhập hàng tháng khoảng 30 triệu đồng, gia đình chị Trần Thị Hồng (Hà Đông, Hà Nội) đang đối mặt với bài toán nan giải: làm sao để sở hữu một mái ấm riêng giữa bối cảnh giá nhà đất tăng chóng mặt?

Chị Hồng cho biết, gia đình chị đang sống trong một căn nhà thuê chật hẹp, ở ngõ sâu tại Hà Đông, với chi phí 5 triệu đồng/tháng. Chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là tiền ăn uống và các khoản cho con nhỏ, ngốn phần lớn thu nhập của gia đình.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tiền Giang: Nhà thầu Buzz sẽ cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1 Cái Bè

Nhà thầu Buzz là đơn vị duy nhất tham dự và trúng gói thầu cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1 ở Cái Bè, Tiền Giang với giá hơn 2,47 tỷ. 

xang-dau-petro.jpg
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/6/2025, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cái Bè đã ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1. Đây là gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1 do chính công ty này làm chủ đầu tư, với tổng giá trị gói thầu được phê duyệt là 2,524 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới