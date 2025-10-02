Quán ăn đóng cửa, ông chủ gọi điện hoàn tiền cho hơn 400 khách hàng

Việc hoàn tiền cho khách của ông chủ quán ăn nhận được nhiều lời khen ngợi, một số khách thậm chí từ chối nhận.

Theo Sina, một chủ quán ăn tại Hàm Ninh (Hồ Bắc, Trung Quốc) gây sốt mạng xã hội nước này khi chơi lớn hoàn tiền thẻ thành viên cho hơn 400 khách hàng. Lý do là quán ăn sắp đóng cửa vì sắp hết hợp đồng thuê mặt bằng.

Chủ quán ăn cơm gạo lứt này là ông Trương Dũng. Theo chia sẻ từ cô Ngô, một khách quen của quán, Trương Dũng đã gọi điện cho từng khách hàng để thông báo hoàn tiền, khiến các vị khách không khỏi bất ngờ. Ông Trương Dũng đã hoàn lại 90 NDT (khoảng 333.000 đồng) còn lại trong thẻ thành viên của cô Ngô.

Quán ăn của ông Trương Dũng thu hút đông đảo khách hàng bởi đồ ăn ngon và giá cả phải chăng. Đồng nghiệp của cô Ngô cũng thường đến ăn theo nhóm.

Ông Trương Dũng nhận mưa lời khen về hành động hoàn tiền cho khách, Ảnh: Sina

Quán ăn Cơm Niêu của ông Trương Dũng khai trương vào tháng 8 năm ngoái và có hợp đồng thuê đến ngày 30/9 năm nay. Quán đã đóng cửa sớm vào ngày 22/9 và bắt đầu liên hệ với các thành viên tối hôm đó để hoàn tiền dư.

Ông Trương Dũng (44 tuổi) đã làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống suốt 20 năm qua. Ông cũng từng sở hữu 13 nhà hàng vào thời kỳ đỉnh cao.

Theo ông Dũng, số tiền trong thẻ thành viên thể hiện niềm tin mà khách hàng dành cho tôi, chứ không phải của tôi. Dù mất tiền, tôi cũng phải trả lại cho khách hàng. Việc hoàn phí thành viên là việc đương nhiên và là nghĩa vụ.

Trong đó, số tiền nạp thẻ thành viên cao nhất của quán ăn là 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng). Khi quán đóng cửa, tổng số dư trong tài khoản của 478 khách hàng hội viên là 10.901,31 NDT (gần 40 triệu đồng). Tính đến nay, ông Trương Dũng đã hoàn lại được 7.000 - 8.000 NDT (25,3 - 28,9 triệu đồng) cho các khách hàng.

Thông báo hoàn tiền được ông Dũng đăng. Ảnh: Sina

Chính sách hoàn tiền này của ông Dũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Một số khách hàng cho biết họ và gia đình chắc chắn sẽ đến ủng hộ ông ở quán mới. Một số người nhận định ông Dũng là ông chủ tận tâm nhất mà họ từng gặp. Thậm chí có khách hàng còn từ chối nhận hoàn tiền, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ cho quán ăn của ông nhiều hơn trong tương lai.