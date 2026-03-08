Hà Nội

Xã hội

Ô tô chiếm dụng điểm dừng xe buýt, hành khách đối mặt mất ATGT

Tình trạng ô tô cá nhân, taxi và nhiều phương tiện dừng đỗ tùy tiện tại các điểm dừng chờ xe buýt đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Theo Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dù đã có quy định cấm dừng, đỗ tại khu vực này, song thực tế cho thấy vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày, khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận trên một số tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Bà Triệu… nhiều ô tô ngang nhiên dừng đỗ ngay tại khu vực điểm chờ xe buýt. Không ít trường hợp phương tiện đỗ kéo dài, chiếm trọn phần lòng đường vốn dành cho xe buýt tiếp cận nhà chờ để đón trả khách.

Việc biến điểm dừng xe buýt thành nơi đỗ xe tạm thời khiến xe buýt không thể dừng đúng vị trí quy định. Trong nhiều trường hợp, lái xe buýt buộc phải dừng giữa lòng đường để hành khách lên xuống. Điều này khiến người đi xe buýt phải bước xuống sát làn phương tiện đang lưu thông, đối mặt với nguy cơ va chạm, đặc biệt trong khung giờ cao điểm khi mật độ phương tiện rất lớn.

Ô tô cá nhân dừng đỗ ngay trước nhà chờ xe buýt, khiến xe buýt gặp khó khăn khi tiếp cận điểm chờ.
Ô tô cá nhân dừng đỗ ngay trước nhà chờ xe buýt, khiến xe buýt gặp khó khăn khi tiếp cận điểm chờ.

Không chỉ gây mất an toàn cho hành khách, tình trạng này còn làm gián đoạn hoạt động của xe buýt và ảnh hưởng đến trật tự giao thông chung. Khi xe buýt dừng giữa đường để đón trả khách, các phương tiện phía sau buộc phải giảm tốc hoặc chuyển làn đột ngột, dễ dẫn đến ùn ứ cục bộ trên nhiều tuyến phố vốn đã đông đúc.

Thực tế cho thấy, tại nhiều điểm dừng, phần lớn diện tích lòng đường dành cho xe buýt đã bị chiếm dụng bởi xe cá nhân. Một số lái xe dù nhận thấy biển cấm dừng, đỗ vẫn ngang nhiên vi phạm. Tình trạng này không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà kéo dài nhiều giờ, khiến xe buýt gần như không thể tiếp cận điểm dừng đúng quy định.

Theo quy định tại Điều 18 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, các điểm đón, trả khách của phương tiện vận tải hành khách công cộng là khu vực mặc định cấm dừng, đỗ đối với các loại phương tiện khác. Quy định này nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như duy trì hoạt động ổn định của hệ thống vận tải công cộng.

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến. Dù đây đều là những khu vực có mật độ phương tiện cao và thường xuyên có lực lượng chức năng tuần tra, việc kiểm tra, xử lý dường như chưa đủ sức răn đe.

Để hạn chế tình trạng trên, ngoài việc tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, cần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc tôn trọng không gian dành cho phương tiện công cộng. Bởi chỉ khi các điểm dừng xe buýt được bảo đảm thông thoáng, hoạt động vận tải hành khách công cộng mới có thể vận hành hiệu quả, an toàn, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.

Nhiều ô tô xếp hàng dài tại khu vực điểm dừng xe buýt trên phố Lê Thánh Tông, chiếm dụng phần đường dành cho xe buýt đón trả khách.
Nhiều ô tô xếp hàng dài tại khu vực điểm dừng xe buýt trên phố Lê Thánh Tông, chiếm dụng phần đường dành cho xe buýt đón trả khách.
Ô tô đỗ tràn vào khu vực vạch sơn “BUS STOP”, gây khó khăn cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.
Ô tô đỗ tràn vào khu vực vạch sơn "BUS STOP", gây khó khăn cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.
Phần lớn diện tích khu vực điểm dừng xe buýt bị ô tô cá nhân chiếm dụng làm nơi đỗ xe, gây cản trở giao thông.
Phần lớn diện tích khu vực điểm dừng xe buýt bị ô tô cá nhân chiếm dụng làm nơi đỗ xe, gây cản trở giao thông.
