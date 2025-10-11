TP HCM ghi nhận 2.141 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), tính từ ngày 29/9 đến ngày 5/10 (tuần 40), trên địa bàn TP HCM ghi nhận 2.141 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 3,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 40 là 40.694 ca. Các phường xã có số ca mắc cao bao gồm Dĩ An, Tân Hiệp và Bình Hưng Hòa.

Cũng trong tuần qua, TP HCM ghi nhận 896 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 63,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 40 là 23.411 ca. Các phường xã có số ca mắc cao bao gồm Dĩ An, Hiệp Bình và Tân Thới Hiệp.

Để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, ngành Y tế TP HCM khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Ngành Y tế; Chủ động phòng bệnh, duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và vật dụng của trẻ hằng ngày, không cho trẻ mút tay.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, các hộ gia đình cần thường xuyên dọn dẹp, diệt lăng quăng, úp dụng cụ chứa nước, ngủ màn và phối hợp phun hóa chất diệt muỗi khi có yêu cầu từ cơ quan y tế.

Muỗi vằn mang virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết

Ngành Y tế thành phố tiếp tục tăng cường giám sát ổ dịch, huy động lực lượng phòng chống dịch tại cộng đồng, nhằm kiểm soát hiệu quả hai bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng vào cao điểm cuối năm.

Để ứng phó với dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng, ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nguy hiểm và tử vong do sốt xuất huyết gây ra, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc xin sốt xuất huyết đủ mũi, đúng lịch và tiêm càng sớm càng tốt trong độ tuổi khuyến cáo vì sau tiêm khoảng 2 tuần mới hình thành kháng thể bảo vệ đầy đủ.

Từ tháng 9/2024, Việt Nam chính thức triển khai vắc xin sốt xuất huyết Qdenga (Takeda, Nhật Bản), phòng đầy đủ 4 type virus Dengue (Den-1, Den-2, Den-3, Den-4), cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Vắc xin giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh hơn 80% và nguy cơ nhập viện hơn 90%, với 2 mũi cách nhau 3 tháng. Phụ nữ cần hoàn tất tiêm ít nhất 1 - 3 tháng trước khi mang thai. Người chưa mắc bệnh hay đã từng mắc đều nên tiêm để giảm nguy cơ tái nhiễm và biến chứng nặng.

Khi sốt kéo dài từ 2 ngày trở lên, cần đến cơ sở y tế để khám và phân loại bệnh, tuyệt đối không tự dùng aspirin hoặc truyền dịch tại nhà, vì có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Cần nhập viện ngay nếu có dấu hiệu nguy hiểm như li bì, nôn ói, đau bụng nhiều, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc chảy máu không liên quan kỳ kinh.