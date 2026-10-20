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Xã hội

Hà Nội kiểm soát chặt dịch bệnh, giảm số ca sốt xuất huyết

Hà Nội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, giảm số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh công tác giám sát, vệ sinh môi trường và tiêm chủng phòng bệnh.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 9/10 đến ngày 16/10), tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, trong đó số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận mức giảm mạnh so với trung bình các năm trước.

Cụ thể, trong tuần toàn thành phố ghi nhận 509 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 91 phường, xã (trong đó có Hồng Vân, Hà Đông, Dân Hòa, Chương Mỹ, Thanh Oai, Phúc Thọ...) cùng 17 ổ dịch mới phát sinh tại các khu vực: Chương Dương, Ba Đình, Bình Minh, Chương Mỹ, Dân Hòa, Hoàng Mai, Hồng Hà, Hưng Đạo, Kiến Hưng, Phù Đổng, Phượng Dực, Thanh Oai, Thiên Lộc, Tiến Thắng, Vật Lại, Vĩnh Hưng. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.860 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 120 phường, xã, không có ca tử vong; số mắc giảm 3.876 trường hợp so với trung bình 5 năm 2021-2025 (8.736 mắc) và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023 (24.373 mắc). Tổng số ổ dịch cộng dồn từ đầu năm là 211 ổ, hiện còn 30 ổ dịch đang hoạt động.

Phun hoá chất diệt muỗi, bọ gậy để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Bên cạnh sốt xuất huyết, tình hình các bệnh truyền nhiễm khác cũng được cập nhật chi tiết. Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận 230 trường hợp mắc tại 87 phường, xã (Tây Mỗ, Hà Đông, Ba Vì, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Cổ Đô...), giảm 56 trường hợp so với tuần trước và không phát sinh ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm đến nay ghi nhận 6.244 ca mắc tại 126 phường, xã; trong tổng số 99 ổ dịch cộng dồn hiện chỉ còn 2 ổ dịch đang hoạt động. Trong tuần cũng ghi nhận 3 trường hợp mắc sởi tại 2 phường, xã (cộng dồn đầu năm đến nay là 409 ca tại 112 phường, xã); 1 trường hợp mắc ho gà tại xã Thuận An (cộng dồn 113 ca tại 59 phường, xã); và 7 trường hợp mắc COVID-19 tại 6 phường, xã (cộng dồn 1.674 ca tại 122 phường, xã).

Nhằm khống chế triệt để nguy cơ bùng phát dịch, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra và xử lý triệt để các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Trong tuần, cơ quan chuyên môn đã hoàn tất giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 12 phường, xã gồm: Thường Tín, Kiến Hưng, Nam Phù, Cửa Nam, Thạch Thất, Mỹ Đức, Suối Hai, Nội Bài, Ba Đình, Phú Nghĩa, Thanh Trì. Bước sang tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 15 phường, xã gồm: Phượng Dực, Định Công, Xuân Mai, Hồng Hà, Vật Lại, Hai Bà Trưng, Chương Dương, An Khánh, Yên Bài, Thanh Liệt, Tiến Thắng, Chương Mỹ, Phương Liệt, Vĩnh Hưng, Ứng Hòa; đồng thời tăng cường giám sát phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các khu vực xuất hiện ca bệnh và ổ dịch.

Thời gian tới, ngành y tế Thủ đô yêu cầu các Trạm Y tế phường, xã chủ động tham mưu triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hoá chất diệt muỗi căn cứ theo diễn biến dịch bệnh trong giai đoạn cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng; đặc biệt chú trọng giám sát bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo để hướng dẫn hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động. Ngành y tế cũng phối hợp chặt chẽ với ngành thú y theo dõi sát tình hình dịch trên động vật nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đầy đủ, kịp thời về dịch bệnh mùa Thu - Đông và vận động người dân chủ động đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch.

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#Hà Nội #sốt xuất huyết #kiểm soát chặt dịch bệnh

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Cộng dồn năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 4.351 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 120 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm 3.349 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (7.700 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (21.517 mắc).

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Cộng dồn năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 3.946 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 119 phường, xã, số mắc giảm 2.731 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (6.677 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (18.867 mắc).

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Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/9 đến ngày 18/9), toàn thành phố ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã; trong đó có Hà Đông, Dân Hòa, Hồng Vân, Từ Liêm, An Khánh, Bình Minh..., giảm 10 trường hợp so với tuần trước (359 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 3.206 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 118 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm 1.670 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (4.876 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (13.897 mắc).

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Ảnh CDC Hà Nội

Trong tuần ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Chương Mỹ, Dương Nội, Gia Lâm, Hà Đông, Hoàng Mai, Khương Đình, Láng, Ô Diên, Phù Đổng, Phượng Dực, Tam Hưng, Tây Mỗ, Thượng Phúc; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 138 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ghi nhận 139 trường hợp mắc tay chân miệng tại 74 phường, xã; trong đó có Tây Mỗ, Hà Đông, Yên Hòa, Đại Mỗ, Kiến Hưng..., giảm 66 trường hợp so với tuần trước (205 trường hợp). Số ca mắc giảm so với tuần trước, chủ yếu ghi nhận các trường hợp mắc tản phát, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tháng 9 - 10 theo chu kỳ hàng năm. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 5.288 trường hợp mắc tay chân miệng. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 87 ổ dịch, 4 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, có 2 trường hợp mắc sởi tại 2 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 396 trường hợp mắc tại 110 phường, xã; và 1 trường hợp mắc ho gà, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 108 trường hợp mắc tại 58 phường, xã; 1 trường hợp mắc liên cầu lợn, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 4 trường hợp mắc tại 4 phường, xã; 1 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 3 trường hợp mắc tại 3 phường, xã; 1 trường hợp mắc não mô cầu, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 2 trường hợp mắc tại 2 phường, xã; 13 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 1.648 trường hợp tại 121 phường, xã.

Trong tuần, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phòng chống dịch tay chân miệng tại 4 trường mầm non thuộc 4 phường, xã: Mỹ Đức, Phúc Thịnh, Tây Mỗ, Láng.

Giám sát hỗ trợ hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại 6 phường, xã: Đông Ngạc, Dương Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Quốc Oai.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động và giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các xã, phường.

Các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.

Ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không chủ quan trước tình hình dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp, nhất là trong thời điểm giao mùa và thời tiết có nhiều thay đổi.

Đối với sốt xuất huyết, người dân cần chủ động loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên thay nước tại các dụng cụ chứa nước nhỏ và phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị; không tự ý điều trị tại nhà.

Để phòng bệnh tay chân miệng, người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và môi trường sinh hoạt của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, hướng dẫn chăm sóc và theo dõi.

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