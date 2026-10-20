Hà Nội kiểm soát chặt dịch bệnh, giảm số ca sốt xuất huyết

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 9/10 đến ngày 16/10), tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, trong đó số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận mức giảm mạnh so với trung bình các năm trước.

Cụ thể, trong tuần toàn thành phố ghi nhận 509 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 91 phường, xã (trong đó có Hồng Vân, Hà Đông, Dân Hòa, Chương Mỹ, Thanh Oai, Phúc Thọ...) cùng 17 ổ dịch mới phát sinh tại các khu vực: Chương Dương, Ba Đình, Bình Minh, Chương Mỹ, Dân Hòa, Hoàng Mai, Hồng Hà, Hưng Đạo, Kiến Hưng, Phù Đổng, Phượng Dực, Thanh Oai, Thiên Lộc, Tiến Thắng, Vật Lại, Vĩnh Hưng. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.860 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 120 phường, xã, không có ca tử vong; số mắc giảm 3.876 trường hợp so với trung bình 5 năm 2021-2025 (8.736 mắc) và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023 (24.373 mắc). Tổng số ổ dịch cộng dồn từ đầu năm là 211 ổ, hiện còn 30 ổ dịch đang hoạt động.

Phun hoá chất diệt muỗi, bọ gậy để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Bên cạnh sốt xuất huyết, tình hình các bệnh truyền nhiễm khác cũng được cập nhật chi tiết. Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận 230 trường hợp mắc tại 87 phường, xã (Tây Mỗ, Hà Đông, Ba Vì, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Cổ Đô...), giảm 56 trường hợp so với tuần trước và không phát sinh ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm đến nay ghi nhận 6.244 ca mắc tại 126 phường, xã; trong tổng số 99 ổ dịch cộng dồn hiện chỉ còn 2 ổ dịch đang hoạt động. Trong tuần cũng ghi nhận 3 trường hợp mắc sởi tại 2 phường, xã (cộng dồn đầu năm đến nay là 409 ca tại 112 phường, xã); 1 trường hợp mắc ho gà tại xã Thuận An (cộng dồn 113 ca tại 59 phường, xã); và 7 trường hợp mắc COVID-19 tại 6 phường, xã (cộng dồn 1.674 ca tại 122 phường, xã).

Nhằm khống chế triệt để nguy cơ bùng phát dịch, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra và xử lý triệt để các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Trong tuần, cơ quan chuyên môn đã hoàn tất giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 12 phường, xã gồm: Thường Tín, Kiến Hưng, Nam Phù, Cửa Nam, Thạch Thất, Mỹ Đức, Suối Hai, Nội Bài, Ba Đình, Phú Nghĩa, Thanh Trì. Bước sang tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 15 phường, xã gồm: Phượng Dực, Định Công, Xuân Mai, Hồng Hà, Vật Lại, Hai Bà Trưng, Chương Dương, An Khánh, Yên Bài, Thanh Liệt, Tiến Thắng, Chương Mỹ, Phương Liệt, Vĩnh Hưng, Ứng Hòa; đồng thời tăng cường giám sát phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các khu vực xuất hiện ca bệnh và ổ dịch.

Thời gian tới, ngành y tế Thủ đô yêu cầu các Trạm Y tế phường, xã chủ động tham mưu triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hoá chất diệt muỗi căn cứ theo diễn biến dịch bệnh trong giai đoạn cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng; đặc biệt chú trọng giám sát bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo để hướng dẫn hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động. Ngành y tế cũng phối hợp chặt chẽ với ngành thú y theo dõi sát tình hình dịch trên động vật nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đầy đủ, kịp thời về dịch bệnh mùa Thu - Đông và vận động người dân chủ động đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch.