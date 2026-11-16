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Xã hội

Cột khói đen bốc cao trong vụ cháy cơ sở kinh doanh ăn uống ở Phú Thọ

Hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Hùng Vương, Phú Thọ. Cảnh sát PCCC cùng lực lượng tại chỗ khống chế đám cháy, không có người bị thương.

Nguyễn Hinh

Chiều 16/11, lãnh đạo UBND phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Hùng Vương (đường 35m).

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Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng đầu giờ chiều cùng ngày. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ cơ sở kinh doanh ăn uống T.N sau đó lan ra xung quanh. Nhiều người đứng từ xa cũng quan sát thấy cột khói đen bốc lên cao.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy tại chỗ phường Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành chữa cháy. Đến thời điểm ghi nhận, đám cháy đã được dập tắt.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Đinh Hoàng Giang cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản.

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