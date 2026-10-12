Hà Nội ghi nhận 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết, giảm so với năm trước, cùng nhiều ổ dịch mới được kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 2/10 đến ngày 9/10), toàn thành phố ghi nhận 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã; trong đó có Hà Đông, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Phúc Thọ, Thường Tín, Chương Mỹ...

Cộng dồn năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 4.351 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 120 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm 3.349 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (7.700 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (21.517 mắc).

Vệ sinh môi trường là biện pháp hiệu quả để phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Chương Mỹ, Hà Đông, Thạch Thất, Cửa Nam, Dân Hòa, Hưng Đạo, Kiến Hưng, Liên Minh, Phúc Thọ. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 193 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần ghi nhận 286 trường hợp mắc tay chân miệng tại 87 phường, xã; trong đó có Ba Vì, Tây Mỗ, Kiến Hưng, Từ Liêm, Hà Đông... Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 6.014 trường hợp mắc, 0 ca tử vong, bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 03 ổ dịch tại Yên Hòa, Cổ Đô, Ba Vì; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 99 ổ dịch, 5 ổ dịch đang hoạt động.

Ghi nhận 03 trường hợp mắc ho gà tại 03 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 112 trường hợp tại 58 phường, xã; 1 trường hợp mắc uốn ván người lớn tại Yên Lãng, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 15 trường hợp tại 12 phường, xã, 1 ca tử vong.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 tại 7 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 1.667 trường hợp tại 122 phường, xã.

Trong tuần, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch.

Tổ chức giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 phường, xã gồm: Thuận An, Láng, Ngọc Hà, Đan Phượng, Phú Nghĩa, Phú Xuyên, Ngọc Hồi, Hương Sơn, Giảng Võ, Phúc Lộc, Thanh Oai, Yên Nghĩa, Phú Diễn, Bất Bạt, Ô Diên, Phúc Thọ, Vân Đình, Hồng Vân, Xuân Đỉnh.

Trong tuần tới, CDC Hà tiếp tục tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 14 phường, xã gồm: Thạch Thất, Cửa Nam, Kiến Hưng, Nam Phù, Thạch Thất, Suối Hai, Ba Đình, Nội Bài, Mỹ Đức, Thanh Trì, Phú Nghĩa, Vĩnh Hưng, Hưng Đạo, Bạch Mai. Thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các Trạm Y tế phường, xã chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hoá chất diệt muỗi chủ động căn cứ theo diễn biến tình hình dịch và kết quả giám sát nguy cơ trong giai đoạn cao điểm dịch từ tháng 9 - 11 hàng năm; Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng; giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; phối hợp, hướng dẫn với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng; Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người...