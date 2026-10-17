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Xã hội

Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên từ ngày 21/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.

Tuệ Minh

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ thi công các hạng mục mố, trụ cầu và tường chắn sau mố thuộc Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa.

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Dự án cầu Tứ Liên đi vào thi công, xây dựng. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

Cụ thể, trên đường Nghi Tàm, đơn vị thi công bổ sung rào tôn cố định trên dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 đường Nghi Tàm. Phạm vi rào chắn dài khoảng 150m, rộng từ 21 đến 22m, mặt đường còn lại rộng từ 6 đến 7,5m.

Trên đường Âu Cơ, việc rào chắn cũng được thực hiện trên toàn bộ dải phân cách giữa để phục vụ thi công các hạng mục của dự án. Khu vực rào chắn dài khoảng 150m, rộng từ 16 đến 17m, mặt đường còn lại rộng từ 6 đến 7,5m.

Để bảo đảm lưu thông, phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh tại khu vực thi công và các nút giao lân cận. Trên phố Yên Phụ nhỏ, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Trên đường Nghi Tàm, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4. Tuyến đường tạm công trường cũng được tổ chức lưu thông một chiều từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ phương tiện phục vụ thi công dự án, bị cấm hoạt động trên đường Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến đường Thanh Niên.

Tại nút giao Thanh Niên-Yên Phụ, cơ quan chức năng tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm-Yên Phụ, khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương, đồng thời đóng dải phân cách giữa trên đường Thanh Niên, khu vực nút giao Phó Đức Chính. Các hướng lưu thông, rẽ phải và quay đầu xe được tổ chức lại theo hệ thống biển báo chỉ dẫn tại hiện trường.

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Công trường thi công cầu Tứ Liên. Ảnh: Khánh Linh/Báo Nhân dân.

Đối với phương tiện di chuyển giữa sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm thành phố, Sở Xây dựng hướng dẫn lựa chọn các lộ trình thay thế qua đường Võ Nguyên Giáp-Trường Sa-Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương; hoặc qua Nguyễn Văn Linh, cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Khoái; cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3 trên cao. Một hướng khác, từ Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Hoàng Hoa Thám để vào trung tâm thành phố. Phương tiện cũng có thể đi theo đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồng, An Dương Vương, Võ Chí Công và Hoàng Hoa Thám.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn tất hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xử lý tình huống ùn tắc. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi tình hình giao thông, điều chỉnh đèn tín hiệu tại các nút giao phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lãnh đạo Sở Xây dựng khuyến cáo, người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chú ý hệ thống biển báo và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực thi công, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường lân cận.

#giao thông #Hà Nội #cầu Tứ Liên #thi công #đường Nghi Tàm #đường Âu Cơ

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