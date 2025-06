GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng qua đời

Đại diện Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024.

TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 16/5, tại trụ sở cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam – VUSTA), đại diện Bộ Công an – Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) đã trao Quyết định và Giấy công nhận của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024.