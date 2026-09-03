Google dùng BTS để dạy người dùng cách dùng Gemini

Google đang thử một cách tiếp cận khá khác để phổ biến Google Gemini. Thay vì tiếp tục quảng bá những tính năng quen thuộc như viết email, tóm tắt tài liệu hay tạo hình ảnh, hãng công nghệ đưa BTS vào bên trong Gemini, biến sự yêu thích của người hâm mộ thành động lực để họ trực tiếp khám phá AI. Chiến lược này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các chatbot không chỉ còn nằm ở việc mô hình nào thông minh hơn, mà còn ở khả năng khiến người dùng hiểu và sử dụng AI thường xuyên.

Từ ngày 24/8, Google triển khai một loạt trải nghiệm tương tác với BTS trên Gemini trong thời gian giới hạn và hỗ trợ một số ngôn ngữ nhất định. Người dùng có thể nhập “Unlock BTS” hoặc “7777” để mở khóa các nội dung đặc biệt, trong đó có những câu hỏi do thành viên BTS đặt cho Gemini, trò chơi đoán tên bài hát, thông tin về lịch trình lưu diễn và các hoạt động liên quan đến việc học tiếng Hàn. Với người hâm mộ, đây có thể chỉ là một hoạt động tương tác thú vị, nhưng dưới góc độ sản phẩm, Google đang biến BTS thành một cách hướng dẫn sử dụng AI trực quan.

Google đưa BTS vào Gemini nhằm tạo ra trải nghiệm tương tác giúp người hâm mộ khám phá các khả năng của AI.

Điểm Google đang nhắm tới là một trong những rào cản lớn của chatbot AI hiện nay: người dùng không phải lúc nào cũng biết nên hỏi gì. Một chatbot có thể sở hữu hàng loạt khả năng nhưng nếu giao diện chỉ đưa ra một ô trống để nhập câu lệnh, người mới sử dụng dễ rơi vào tình trạng không biết bắt đầu từ đâu. Họ có thể nghe rằng Gemini có khả năng lập kế hoạch, dịch thuật, phân tích thông tin hoặc hỗ trợ học tập, nhưng những mô tả chung chung đó chưa chắc đủ để biến tính năng thành thói quen sử dụng.

Thay vì bắt người dùng tự nghĩ ra prompt, Google đưa họ vào những tình huống cụ thể thông qua fandom BTS. Người muốn khám phá chuyến đi có thể thử yêu cầu Gemini xây dựng lịch trình; người quan tâm đến Hàn Quốc có thể sử dụng AI để dịch và học cách phát âm; người yêu âm nhạc có thể tham gia trò chơi đoán bài hát. Ngay cả những câu hỏi liên quan đến các thành viên BTS cũng trở thành ví dụ trực quan về cách đặt câu hỏi cho AI. Theo cách này, BTS không chỉ đóng vai trò nội dung giải trí mà còn trở thành một dạng “giao diện hướng dẫn” giúp người dùng học cách tương tác với Gemini mà không cảm thấy mình đang học công nghệ.

Các trải nghiệm xoay quanh BTS bao phủ nhiều nhu cầu như giải trí, tìm kiếm thông tin và học tiếng Hàn.

Đáng chú ý, những trải nghiệm được Google xây dựng thực chất đại diện cho nhiều nhóm nhu cầu phổ biến của AI tạo sinh. Lập kế hoạch chuyến đi liên quan đến khả năng tổ chức và tổng hợp thông tin; học tiếng Hàn biến Gemini thành một công cụ hỗ trợ giáo dục; các trò chơi và câu hỏi về BTS mở ra khía cạnh giải trí; trong khi việc tìm hiểu thành viên hoặc lịch trình lại cho thấy khả năng truy xuất và trình bày thông tin. Google không cần liệt kê hàng loạt tính năng trên một trang quảng cáo, bởi người dùng có thể tự trải nghiệm chúng trong một ngữ cảnh quen thuộc.

Cách làm này cũng phản ánh sự thay đổi trong cuộc đua AI tạo sinh. Ở giai đoạn đầu, các công ty tập trung chứng minh chatbot có thể viết, dịch, lập trình, tóm tắt hay tạo ảnh. Nhưng khi ngày càng nhiều người biết đến AI, bài toán khó hơn lại là khiến họ sử dụng những khả năng đó trong đời sống hàng ngày. Một mô hình có năng lực cao nhưng ít người biết khai thác vẫn khó tạo ra mức độ gắn bó lâu dài. Vì vậy, việc thiết kế trải nghiệm để người dùng “tự phát hiện” công dụng của AI đang trở thành một hướng đi đáng chú ý.

Với Google, BTS cung cấp một điểm khởi đầu đặc biệt mạnh. Người hâm mộ có thể mở Gemini không phải vì muốn thử một chatbot mới, mà đơn giản vì tò mò về thần tượng, muốn đoán một bài hát hoặc học một câu tiếng Hàn. Khi đã bước vào ứng dụng, họ có cơ hội tiếp xúc với những cách sử dụng Gemini mà ban đầu có thể chưa từng nghĩ tới. Sau đó, những kỹ năng này hoàn toàn có thể được chuyển sang các nhu cầu khác như lập kế hoạch, học tập, tìm kiếm thông tin hay xử lý công việc.

Chiến lược này đặc biệt đáng chú ý bởi Google đang cố gắng đưa Gemini xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh quen thuộc, từ Search, Gmail, Docs đến Android. Nếu những trải nghiệm với BTS có thể khiến người dùng hình thành thói quen tương tác với AI, giá trị của chiến dịch sẽ vượt xa một hoạt động quảng bá ngắn hạn. Google không chỉ muốn người dùng thử Gemini một lần, mà muốn họ nhận ra rằng AI có thể hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau.

BTS vì thế có thể được xem như cây cầu nối giữa văn hóa đại chúng và công nghệ AI. Fandom giúp Google giải quyết một bài toán mà các chatbot thường gặp: làm thế nào để biến một công cụ mạnh nhưng có phần khô khan thành thứ người dùng muốn mở ra và khám phá. Nếu thành công, người dùng có thể đến với Gemini vì BTS, nhưng tiếp tục quay lại vì những tiện ích mà AI mang lại. Khi đó, fandom chỉ là điểm bắt đầu, còn mục tiêu thực sự của Google là biến Gemini thành một thói quen công nghệ hàng ngày.