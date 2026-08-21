Google tung loạt công cụ học tập AI mới trên Tìm kiếm và Gemini

Các tính năng hỗ trợ học tập mới là nổ lực của Google nhằm biến Gemini trở thành trợ lý AI mà học sinh, sinh viên lựa chọn khi học tập và nghiên cứu.

Google ngày 19/6 đã công bố hàng loạt công cụ học tập mới trên Search và Gemini, bao gồm các hình ảnh tương tác do AI tạo ra, mô phỏng 3D, trung tâm học tập dành riêng cho học sinh, bài kiểm tra luyện tập tùy chỉnh và nhiều tính năng khác.

Google tích hợp các công cụ học tập AI mới được gọi là AI Study Tool vào Gemini và công cụ tìm kiếm.

Việc ra mắt các tính năng học tập mới đánh dấu nỗ lực mới nhất của Google nhằm biến Gemini thành trợ lý AI mà học sinh lựa chọn khi học tập và nghiên cứu, trong bối cảnh cạnh tranh với các công ty như OpenAI và các startup giáo dục như Knowt và Gauth, những đơn vị cũng đang cung cấp các công cụ học tập và luyện tập riêng.

Trên Search, học sinh giờ đây có thể tạo ra các công cụ và mô phỏng tùy chỉnh để hỗ trợ việc hiểu các chủ đề phức tạp. Ví dụ, nếu một học sinh đang tìm hiểu về độ pH, các em có thể tìm kiếm “thang đo pH” và nhận được hình ảnh tương tác trong phần Tổng quan AI, giúp việc nắm bắt kiến thức cơ bản trở nên dễ dàng hơn.

Để đi sâu hơn, học sinh có thể đặt câu hỏi tiếp theo về một chủ đề chuyên biệt hơn, như “vẽ các loại trái cây họ cam quýt trên thang đo pH”, và Chế độ AI trên Search sẽ tạo ra trải nghiệm tương tác phù hợp với câu hỏi đó.

AI tạo ra một biểu đồ về độ pH của trái cây theo yêu cầu - Ảnh: Google

Người dùng hiện có thể nhận các bài kiểm tra luyện tập tùy chỉnh trực tiếp trên Search với bất kỳ môn học nào, bao gồm khoa học, toán học, nhân văn, ngoại ngữ và nhiều lĩnh vực khác.

Ví dụ, người dùng có thể nhập yêu cầu như “Tạo một bài kiểm tra với các từ vựng thường xuất hiện nhất để giúp tôi ôn luyện SAT”, và Search sẽ tạo ra một bài kiểm tra tương tác.

Trong vài tuần tới, Lens trên Search sẽ ra mắt trải nghiệm học tập tương tác mới, hỗ trợ học sinh giải quyết các bài tập. Học sinh có thể nhấn vào biểu tượng camera “Lens” trong ứng dụng Google, sau đó tải lên ảnh bài tập để AI giải thích khái niệm, xác định lỗi tiềm ẩn và đưa ra hướng dẫn nếu gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể yêu cầu Search tạo tài liệu học tập dựa trên các tệp đã tải lên, bao gồm PDF, tài liệu, slide và nhiều định dạng khác. Ví dụ, các em có thể tải ảnh ghi chú viết tay cùng với slide bài giảng để nhận được một trang tổng hợp các khái niệm chính.

Đối với các tính năng mới trên Gemini, Google ra mắt chức năng cho phép học sinh khởi tạo các báo cáo nghiên cứu nhiều bước trên Gemini Live và thảo luận kết quả một cách đối thoại.

Trên Google Search, học sinh có thể sử dụng công cụ Lens để tải các chủ đề, bài tập để AI giải thích các khái niệm, hỗ trợ giải đáp - Ảnh: Google.

Người dùng có thể yêu cầu Gemini nghiên cứu một chủ đề, sau đó đóng cuộc trò chuyện hoặc làm việc khác trong khi AI xử lý ở chế độ nền. Khi báo cáo hoàn thành, người dùng sẽ nhận được thông báo và có thể thảo luận kết quả hoặc đặt câu hỏi tiếp theo bằng giọng nói.

Ông lớn công nghệ cũng cho biết Gemini hiện có thể tạo ra các mô phỏng 3D có tính tương tác để giúp người dùng hiểu rõ hơn về các chủ đề, với các phản hồi bao gồm bảng biểu, lưới và mô phỏng được thiết kế riêng cho từng yêu cầu. Ví dụ, nếu bạn nhập yêu cầu “hiển thị cách hoạt động của DNA ở dạng 3D”, bạn sẽ có thể xoay và phóng to cấu trúc DNA 3D một cách trực quan.

Google cũng ra mắt một trung tâm học tập chuyên biệt trong ứng dụng Gemini, tập hợp các công cụ học tập tại một nơi. Người dùng có thể bắt đầu sổ tay học tập, tạo flashcard, làm bài kiểm tra luyện tập và nhiều tính năng khác ngay trong trung tâm này.