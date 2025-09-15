Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh báo lừa đảo qua FaceTime, tắt ngay để bảo vệ ví

Số hóa

Cảnh báo lừa đảo qua FaceTime, tắt ngay để bảo vệ ví

Nhiều người dùng iPhone đã bị lừa mất tiền qua FaceTime, cảnh sát khuyến cáo cần tắt ngay tính năng này để tránh rơi vào bẫy tinh vi của kẻ gian.

Thiên Trang (TH)
Theo Cảnh sát thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), FaceTime vốn là ứng dụng gọi video quen thuộc trên iPhone.
Theo Cảnh sát thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), FaceTime vốn là ứng dụng gọi video quen thuộc trên iPhone.
Tuy nhiên, kẻ gian đã biến nó thành công cụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, kẻ gian đã biến nó thành công cụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chúng giả mạo nhân viên hỗ trợ tài chính và tạo tâm lý hoang mang cho nạn nhân.
Chúng giả mạo nhân viên hỗ trợ tài chính và tạo tâm lý hoang mang cho nạn nhân.
Sau đó, chúng yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc truy cập trang web lạ.
Sau đó, chúng yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc truy cập trang web lạ.
Tiếp đến, nạn nhân bị dụ chuyển tiền hoặc vay ngân hàng theo hướng dẫn.
Tiếp đến, nạn nhân bị dụ chuyển tiền hoặc vay ngân hàng theo hướng dẫn.
Khi đã nhận được tiền, kẻ gian lập tức chặn ID FaceTime và biến mất.
Khi đã nhận được tiền, kẻ gian lập tức chặn ID FaceTime và biến mất.
Để phòng tránh, người dùng nên tắt FaceTime trong phần Cài đặt của iPhone.
Để phòng tránh, người dùng nên tắt FaceTime trong phần Cài đặt của iPhone.
Ngoài ra, tuyệt đối không trả lời số lạ, chia sẻ màn hình hay chuyển tiền cho người không quen.
Ngoài ra, tuyệt đối không trả lời số lạ, chia sẻ màn hình hay chuyển tiền cho người không quen.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#lừa đảo FaceTime #bảo vệ tài chính #lừa đảo iPhone #cảnh báo lừa đảo #tắt FaceTime #chiêu trò lừa đảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT