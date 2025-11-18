Hà Nội

Bất ngờ phát hiện loài muỗi mới cách nay 151 triệu năm

Giải mã

Bất ngờ phát hiện loài muỗi mới cách nay 151 triệu năm

Một thợ săn hóa thạch nghiệp dư đã tìm thấy hóa thạch bên trong có chứa một loài côn trùng chưa từng được biết đến trước đây, sống cách đây 151 triệu năm.

Tâm Anh (theo ATI)
Robert Beattie, 82 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu và là một thợ săn hóa thạch nghiệp dư. Ông say mê hóa thạch từ khi còn nhỏ. Trong nhiều năm qua, ông đã tặng nhiều mẫu vật cho Bảo tàng Australia, bao gồm cả cá và côn trùng thời tiền sử được tìm thấy trong các bãi hóa thạch trên khắp đất nước. Ảnh: Louise Reily/Australian Museum.
Gần đây, mẫu hóa thạch đặc biệt mà ông Robert tìm thấy tại khu vực Talbragar Fish Beds ở New South Wales đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới khoa học cũng như công chúng. Ảnh: Salty Dingo/Australian Museum.
Bởi lẽ, kết quả nghiên cứu mẫu hóa thạch giúp các chuyên gia xác định được một loài côn trùng chưa từng được biết đến trước đây. Họ xác định loài muỗi vằn ở bên trong hóa thạch mà ông Robert tìm thấy là một loài mới. Ảnh: Louise Reily/Australian Museum.
Các nhà khoa học đặt tên cho loài muỗi mới là Telmatomyia talbragarica. Mẫu vật có niên đại từ kỷ Jura và thuộc phân họ muỗi vằn Podonominae. Ảnh: Australian Museum.
"Ông Robert đã thu thập những hóa thạch này trong khoảng thời gian khoảng 10 năm. Chúng tôi thực sự không hiểu được tầm quan trọng của chúng cho đến khi bắt đầu nghiên cứu chúng gần đây", Tiến sĩ Matthew McCurry thuộc Bảo tàng Australia và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết. Ảnh: Australian Museum.
Trước đó, trong nhiều năm, các nhà khoa học cho rằng, những loài côn trùng nước ngọt này tiến hóa ở Bắc bán cầu, phần lớn là do những hóa thạch lâu đời nhất được biết đến được tìm thấy ở các khu vực như Trung Quốc và Siberia - một phần của siêu lục địa thời tiền sử có tên Laurasia. Ảnh: Australian Museum.
Mẫu hóa thạch mà ông Robert tìm thấy là mẫu vật cổ nhất từng được tìm thấy ở Nam bán cầu. Phát hiện này có thể thách thức những giả thuyết về cách chúng tiến hóa. Ảnh: Australian Museum.
Các nhà nghiên cứu cũng tuyên bố rằng, tuổi và vị trí của hóa thạch cung cấp bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết rằng loài muỗi đen có nguồn gốc từ siêu lục địa phía nam Gondwana, chứ không phải Laurasia. Ảnh: Australian Museum.
Theo Tiến sĩ Matthew, việc tìm ra loài muỗi mới Telmatomyia talbragarica giúp các nhà khoa học có thêm bằng chứng, thông tin giá trị về những loài vật chưa biết đến cũng như giúp ích cho công tác nghiên cứu cổ sinh vật học. Ảnh: Louise Reily/Australian Museum.
Đồng thời, các chuyên gia cho hay sẽ tích cực tìm kiếm, điều tra tại các địa điểm ở Nam bán cầu với hy vọng có những phát hiện mới giúp làm sáng tỏ những điều chúng ta chưa biết về thế giới. Ảnh: Louise Reily/Salty Dingo/Australian Museum.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
