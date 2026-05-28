Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty CPC1 Hà Nội vì vi phạm lưu hành thuốc

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội do vi phạm quy định về lưu hành thuốc, liên quan đến 10 loại thuốc.

Bình Nguyên

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội vừa bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tếxử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định trong quá trình lưu hành thuốc.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Theo quyết định xử phạt số 378/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược ban hành ngày ngày 26/5, Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị xác định vi phạm là lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ thuộc diện phải phê duyệt.

Các vi phạm của CPC1 Hà Nội liên quan đến 10 loại thuốc, gồm: dung dịch tiêm Atosiban-BFS; dung dịch khí dung Zensalbu nebules 5.0; dung dịch khí dung Zensalbu nebules 2.5; dung dịch tiêm BFS-piracetam; dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền Levof-BFS 500mg; dung dịch tiêm BFS-Tranexamic 500mg/10ml; dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền BFS-Paracetamol; dung dịch nhỏ mắt Cloram Drop 0.5%; dung dịch uống Fogyma và dung dịch nhỏ mắt Dexalevo-drop.

Hành vi của CPC1 Hà Nội vi phạm quy định tại: điểm c khoản 3 Điều 56 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi tại điểm b khoản 13 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược xác định doanh nghiệp này đã nhiều lần vi phạm quy định (10 thuốc), là tình tiết tăng nặng.

Với sai phạm trên,CPC1 Hà Nội bị Cục Quản lý Dược xử phạt số tiền 90 triệu đồng. Quyết định xử phạt được giao cho ông Lê Nam Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.

