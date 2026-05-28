Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidipha bị xử phạt 125 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Vidipha với do không tuân thủ thủ tục đăng ký và thông báo lưu hành thuốc. 

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 379/QĐ-XPHC ngày 26/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (trụ sở tại 184/2 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, TPHCM do ông Hoàng Văn Hòa là Tổng giám đốc) mắc 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, hành vi 1: Công ty không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 06 thuốc: Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) (SĐK 893111093823) (Số lô 060224; 021123); Erythromycin 500mg (SĐK 893110602024) (Số lô 310625; 491024); Viên nang cứng Amlodipin 5mg (SĐK 893110321224/ VD-29876-18) (Số lô 040123, 1250524 và 2260825); Thuốc bột Aceblue 200 (SĐK: VD-29874-18) (Số lô 020223); Viên nén bao phim Acyclovir 800 (SĐK: VD-34275-20) (Số lô 010223), B Complex C (SĐK: VD-27106-17) (Số lô 050126).

Hành vi 2: Công ty không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với 03 thuốc: Viên nén bao phim Acetalvic-Codein 30 (SĐK: VD-31972-19) (Số lô 070723); Viên nén Diazepam 5mg (SĐK: VD-24311-16) (Số lô 010723; 020723); Viên bao phim Ofloxacin 200mg (SĐK: VD-30560-18) (Số lô 010723).

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược xác định tình tiết tăng nặng đối với Vidipha là vi phạm nhiều lần, gồm 6 thuốc ở hành vi thứ nhất và 3 thuốc ở hành vi thứ hai.

Với các vi phạm trên, Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng.

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc bị xử phạt nặng

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc bị phạt 125 triệu đồng vì không thực hiện đúng thủ tục thay đổi đăng ký lưu hành thuốc, gây lo ngại về quản lý thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc.

Phạt Công ty cổ phần dược Apimed 125 triệu đồng vì vi phạm quy định lưu hành thuốc

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty Dược Apimed 125 triệu đồng do không thực hiện đúng quy trình đăng ký và thông báo thay đổi khi lưu hành thuốc.

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 380/QĐ-XPHC ngày 26/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược Apimed.

Công ty cổ phần Dược Apimed, có địa chỉ trụ sở chính: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện các hành vi vi phạm:

