Bạn đọc

Gói thầu 'Xây lắp' hơn 5 tỷ đồng: Đấu trường khốc liệt sau hành trình gian nan

Sau nhiều lần điều chỉnh kế hoạch và hồ sơ, gói thầu chiếu sáng công cộng tại TP. Thủ Đức đã nhận được sự cạnh tranh mạnh mẽ, với mức giá dự thầu giảm sâu.

Thục Anh

Sau hành trình dài đầy gian nan với nhiều lần điều chỉnh, gói thầu "Xây lắp 3: Chiếu sáng công cộng" (mã TBMT: IB2500348144) thuộc dự án Xây dựng đường Hoàng Hữu Nam tại thành phố Thủ Đức đã chính thức mở thầu vào ngày 6/9/2025. Gói thầu có giá dự toán là 5.504.732.913 đồng và đã thu hút 5 nhà thầu tham gia.

Chặng đường "lận đận" của một dự án công trình

Dự án Xây dựng đường Hoàng Hữu Nam có một lịch sử phức tạp với nhiều lần thay đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Ban đầu, KHLCNT được Sở Giao thông vận tải phê duyệt vào tháng 11/2014. Tuy nhiên, từ đó đến nay, KHLCNT đã nhiều lần được điều chỉnh. Quyết định điều chỉnh KHLCNT gần nhất do Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Trần Quang Lâm, ký duyệt tại Quyết định số 1458/QĐ-SGTVT ngày 8/11/2024, lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói "Xây lắp 3" xuống quý IV/2024. Tiếp đó, Quyết định số 1744/QĐ-SGTCC ngày 22/4/2025, cũng do Giám đốc Sở Giao thông công chánh Trần Quang Lâm ký duyệt, tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu sang quý II/2025.

Loạt kiến nghị và điều chỉnh "phút chót"

Không chỉ KHLCNT, ngay cả hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cũng phải trải qua những thay đổi gấp rút. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức đã phải phê duyệt hai Quyết định E-HSMT liên tiếp trong tháng 8/2025. Quyết định phê duyệt E-HSMT ban đầu (số 26/QĐ-QLDA-17, ngày 19/8/2025) do Phó Giám đốc Lê Hữu Hảo ký duyệt.

Sau khi hồ sơ được công bố, một nhà thầu đã gửi văn bản kiến nghị làm rõ, chỉ ra sự không đồng nhất giữa E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đặc biệt là về chủng loại đèn và cáp. Để giải quyết kiến nghị này, vào ngày 29/8/2025, Ban Quản lý dự án đã ký Quyết định số 28/QĐ-QLDA-17 do Phó Giám đốc Lê Hữu Hảo ký duyệt, phê duyệt E-HSMT điều chỉnh. Cùng ngày, Ban cũng ra Công văn số 29/QLDA-17, trả lời các nhà thầu rằng đã cập nhật lại khối lượng tham khảo tại Chương IV của E-HSMT điều chỉnh.

11-6355.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc đua bất ngờ và giá trị tiết kiệm

Những tưởng một gói thầu có lịch sử phức tạp sẽ khó thu hút nhà thầu, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Biên bản mở thầu cho thấy có tới 5 nhà thầu tham dự, với các mức giá cạnh tranh như sau:

  • Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Thiết bị Chiếu sáng Việt Nhật: 3.804.738.662 đồng
  • Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận: 4.622.000.007 đồng
  • Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu: 4.937.708.312 đồng
  • Công ty TNHH Kỹ thuật KMC: 5.032.811.160 đồng
  • Công ty CP Thương mại Xây dựng Giao thông Thái Bình: 5.323.153.099 đồng

Mức giá dự thầu của các nhà thầu đều thấp hơn giá dự toán 5.504.732.913 đồng, cho thấy sự cạnh tranh rõ rệt. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thiết bị Chiếu sáng Việt Nhật đã chào giá thấp nhất với 3.804.738.662 đồng. Mức giá này thấp hơn gần 1,7 tỷ đồng so với giá dự toán, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đấu thầu xây lắp hiện nay.

Gói thầu "Chiếu sáng công cộng" là một ví dụ điển hình cho thấy, dù trải qua nhiều khó khăn và thủ tục phức tạp, các dự án công vẫn có thể thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà thầu. Việc chủ đầu tư lắng nghe và điều chỉnh hồ sơ kịp thời trước kiến nghị của nhà thầu đã thể hiện tính minh bạch, giúp cuộc đấu thầu diễn ra công bằng và hiệu quả. Mức giá chào thầu cạnh tranh cũng cho thấy các doanh nghiệp sẵn sàng "bung sức" để giành được các hợp đồng chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xây lắp đầy thách thức.

#gói thầu xây lắp #Thủ Đức #chiếu sáng công cộng #đấu thầu xây dựng #giá dự thầu #dự án đường Hòa Hữu Nam

