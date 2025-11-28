Gói thầu nâng cấp đường tại phường Phú An: Cơ hội nào cho Công ty Hoàng Lâm Khang?

Tại gói thầu thi công xây dựng do UBND phường Phú An (TP HCM) làm chủ đầu tư, cuộc đua đang diễn ra giữa hai nhà thầu quen mặt là Công ty Anh Long và Công ty Hoàng Lâm Khang với mức giảm giá siêu thấp.

Gói thầu nâng cấp tuyến đường tại phường Phú An (TP HCM) đang chứng kiến màn cạnh tranh giữa hai nhà thầu có lịch sử hoạt động dày đặc tại khu vực TP HCM. Dù kết quả chưa được công bố, nhưng những con số từ biên bản mở thầu và hồ sơ năng lực năm 2025 đang hé lộ nhiều điều thú vị về "sức khỏe" của các doanh nghiệp này.

Mức giảm giá "tượng trưng"

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500497051) thuộc dự án "Nâng cấp tuyến đường từ Viện mía đến ông Thiện - ông 3 Hái đến ông 5 Há - ông Trương đến ông Chín" đã hoàn tất mở thầu vào hồi 14h11 ngày 20/11/2025.

Gói thầu này do UBND phường Phú An (TP HCM) làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu. Gói thầu có giá dự toán là 2.087.986.697 đồng, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Về mặt giá cả, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh trực tiếp khi đưa ra mức giá dự thầu là 2.066.274.366 đồng. Con số này giúp ngân sách tiết kiệm được khoảng hơn 21 triệu đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 1%.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long chào giá 2.082.741.061 đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 5 triệu đồng, một tỷ lệ tiết kiệm gần như không đáng kể.

Nếu xét thuần túy về yếu tố giá thấp nhất (trong trường hợp cả hai nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và năng lực), Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang đang đứng trước cơ hội lớn để được trao gói thầu này.

"Soi" năng lực nhà thầu: "Kẻ thắng như chẻ tre, người trầy trật tìm việc"

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy sự tương phản rõ rệt về phong độ của hai nhà thầu này trong năm 2025.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang (MST: 3702607136; địa chỉ tại Phường Phú Lợi, TP HCM) được xem là một "thế lực" đáng gờm trong mảng xây lắp quy mô nhỏ và vừa. Theo thống kê từ mạng đấu thầu, chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tới 93 gói thầu. Điều đáng kinh ngạc là nhà thầu này đã được công bố trúng tới 81 gói, chỉ trượt 11 gói và 1 gói đang chờ kết quả.

Tỷ lệ trúng thầu áp đảo này cho thấy năng lực "săn" gói thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang là rất lớn. Doanh nghiệp này là gương mặt quen thuộc tại các bên mời thầu như: Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ (trúng 16/16 gói tham gia), Ủy ban nhân dân phường Tương Bình Hiệp (trúng 16/16 gói), Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành (trúng 14/14 gói)... Đáng chú ý, tại những đơn vị này, tỷ lệ trúng thầu của Hoàng Lâm Khang là tuyệt đối (100%).

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long (MST: 3700106737; địa chỉ tại Phường Thủ Dầu Một, TP HCM) là một nhà thầu kỳ cựu được thành lập từ năm 2005. Tuy nhiên, phong độ trong năm 2025 của đơn vị này lại cho thấy nhiều dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long tham gia 24 gói thầu nhưng đã trượt tới 12 gói, chỉ trúng 11 gói. Tỷ lệ trượt thầu lên tới hơn 50% là một con số đáng báo động đối với một nhà thầu có thâm niên 20 năm. Gần đây nhất, vào tháng 6/2025, nhà thầu này liên tiếp trượt các gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một và Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước.

Mối duyên nợ và hệ sinh thái quen thuộc

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu, có thể thấy hai doanh nghiệp này thường xuyên "chạm trán" hoặc cùng xuất hiện trong một "hệ sinh thái" các bên mời thầu quen thuộc.

Cả hai nhà thầu đều có mối quan hệ mật thiết với Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Greencom. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang đã tham gia 31 gói thầu do Greencom mời, trúng 27 gói. Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long cũng tham gia 19 gói tại đơn vị này và trúng 16 gói.

Đáng chú ý, lịch sử ghi nhận hai nhà thầu này đã từng đối đầu trực tiếp trong 10 gói thầu. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang thắng 3 lần, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long thắng 4 lần. Tại các gói thầu khác, họ từng có lúc tham gia với vai trò liên danh hoặc độc lập nhưng kết quả thắng thua khá cân bằng.

Tuy nhiên, tại gói thầu hiện tại ở UBND phường Phú An, với mức giá dự thầu cạnh tranh hơn cùng đà thắng thầu mạnh mẽ trong năm 2025, cán cân đang có phần nghiêng về phía Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang.

Trao đổi về vấn đề đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Việc các nhà thầu giảm giá ít, tỷ lệ tiết kiệm thấp là vấn đề cần được các chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, năng lực thực tế của nhà thầu, đặc biệt là khả năng huy động nhân sự, máy móc khi trúng quá nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm (như trường hợp trúng 81 gói trong năm 2025) cần được Tổ chuyên gia đánh giá nghiêm túc để đảm bảo tiến độ công trình."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ: "Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình là những điểm mới trọng yếu được nhấn mạnh trong Luật Đấu thầu sửa đổi. Đối với những nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tuyệt đối tại một số chủ đầu tư nhất định, cơ quan chức năng và dư luận có quyền đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thông thầu hoặc năng lực nhà thầu không đảm bảo thực tế thi công."

Hiện tại, gói thầu "Thi công xây dựng" tại UBND phường Phú An đang trong quá trình đánh giá E-HSDT. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực và tính cạnh tranh của các đơn vị tham gia.