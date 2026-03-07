Minh bạch và hiệu quả kinh tế trong chỉ định thầu tại Vĩnh Long [Kỳ 3]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, thời điểm chính thức không còn cấp huyện, các chủ đầu tư tại các xã như Đại An, Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo mô hình mới, trực thuộc sự quản lý của cấp tỉnh. Tại đây, việc các Phòng Kinh tế xã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lộc Phát Trà Cú (sau đây gọi tắt là Công ty Lộc Phát Trà Cú) thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn được thực hiện căn cứ trên Nghị định 214/2025/NĐ-CP là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, dù việc chỉ định thầu là đúng quy trình pháp lý, nhưng để hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các đơn vị liên quan cần chú trọng hơn nữa đến các yếu tố cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Đặc biệt, trong điều kiện không còn cấp huyện, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các Phòng Kinh tế xã khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu càng trở nên quan trọng để bảo vệ lợi ích kinh tế cao nhất cho ngân sách tỉnh nhà.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các dự án duy tu, sửa chữa cấp bách. Tuy nhiên, Luật sư Vinh cũng chia sẻ thêm: "Dưới góc độ trách nhiệm giải trình, các chủ đầu tư nên công khai chi tiết các tiêu chí năng lực của nhà thầu được chỉ định để tạo sự tin tưởng cho dư luận về tính minh bạch và công bằng".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, hiệu quả kinh tế không chỉ nằm ở việc tiết kiệm giá thầu mà còn ở chất lượng và tiến độ công trình. Chuyên gia Giang khuyến khích: "Mặc dù chỉ định thầu là phù hợp, nhưng các chủ đầu tư và nhà thầu nên hướng tới việc đấu thầu rộng rãi qua mạng thường xuyên hơn. Điều này không chỉ giúp gia tăng tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mà còn là thước đo chính xác nhất cho năng lực thực sự của nhà thầu trong môi trường kinh doanh hiện đại".

Việc Công ty Lộc Phát Trà Cú liên tiếp nhận được sự tin tưởng tại các gói thầu như Gói thầu số 04 tại xã Đại An (1.375.869.000 đồng) hay Gói thầu số 05 tại xã Tập Sơn (1.407.808.931 đồng) chính là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định uy tín. Sự minh bạch trong công tác triển khai thi công, cùng sự giám sát chặt chẽ từ phía cộng đồng và các cơ quan chức năng, sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tính đúng đắn trong việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP tại địa phương.

