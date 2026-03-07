Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Minh bạch và hiệu quả kinh tế trong chỉ định thầu tại Vĩnh Long [Kỳ 3]

Việc áp dụng Nghị định 214/2025/NĐ-CP trong chỉ định thầu tại các xã thuộc tỉnh Vĩnh Long cần gắn liền với tinh thần hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, thời điểm chính thức không còn cấp huyện, các chủ đầu tư tại các xã như Đại An, Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo mô hình mới, trực thuộc sự quản lý của cấp tỉnh. Tại đây, việc các Phòng Kinh tế xã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lộc Phát Trà Cú (sau đây gọi tắt là Công ty Lộc Phát Trà Cú) thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn được thực hiện căn cứ trên Nghị định 214/2025/NĐ-CP là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, dù việc chỉ định thầu là đúng quy trình pháp lý, nhưng để hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các đơn vị liên quan cần chú trọng hơn nữa đến các yếu tố cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Đặc biệt, trong điều kiện không còn cấp huyện, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các Phòng Kinh tế xã khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu càng trở nên quan trọng để bảo vệ lợi ích kinh tế cao nhất cho ngân sách tỉnh nhà.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các dự án duy tu, sửa chữa cấp bách. Tuy nhiên, Luật sư Vinh cũng chia sẻ thêm: "Dưới góc độ trách nhiệm giải trình, các chủ đầu tư nên công khai chi tiết các tiêu chí năng lực của nhà thầu được chỉ định để tạo sự tin tưởng cho dư luận về tính minh bạch và công bằng".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, hiệu quả kinh tế không chỉ nằm ở việc tiết kiệm giá thầu mà còn ở chất lượng và tiến độ công trình. Chuyên gia Giang khuyến khích: "Mặc dù chỉ định thầu là phù hợp, nhưng các chủ đầu tư và nhà thầu nên hướng tới việc đấu thầu rộng rãi qua mạng thường xuyên hơn. Điều này không chỉ giúp gia tăng tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mà còn là thước đo chính xác nhất cho năng lực thực sự của nhà thầu trong môi trường kinh doanh hiện đại".

13.png
Nguồn MSC

Việc Công ty Lộc Phát Trà Cú liên tiếp nhận được sự tin tưởng tại các gói thầu như Gói thầu số 04 tại xã Đại An (1.375.869.000 đồng) hay Gói thầu số 05 tại xã Tập Sơn (1.407.808.931 đồng) chính là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định uy tín. Sự minh bạch trong công tác triển khai thi công, cùng sự giám sát chặt chẽ từ phía cộng đồng và các cơ quan chức năng, sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tính đúng đắn trong việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Lộc Phát Trà Cú và "cơn mưa" gói thầu chỉ định [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Công ty Xây dựng Lộc Phát Trà Cú liên tiếp được chỉ định thầu nhiều gói xây lắp hạ tầng giao thông tại Trà Cú.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 02/2026, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lộc Phát Trà Cú (sau đây gọi tắt là Công ty Lộc Phát Trà Cú) đã trở thành cái tên "quen thuộc" khi liên tiếp trúng ít nhất 4 gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các xã thuộc địa bàn huyện Trà Cú cũ. Điều đáng nói, các gói thầu này đều có giá trị lớn và được ký phê duyệt bởi Phòng Kinh tế của các xã khác nhau trong khu vực.

Cụ thể, ngày 27/02/2026, ông Lê Văn Phú, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đại An đã ký Quyết định số 11/QĐ-PKT về việc chỉ định Công ty Lộc Phát Trà Cú thực hiện Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình các tuyến đường giao thông nông thôn ấp Cây Da. Gói thầu này có giá trị 1.375.869.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và thực hiện trong 90 ngày.

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực nhà thầu Lộc Phát Trà Cú: Doanh nghiệp siêu nhỏ gánh vác nhiều công trình? [Kỳ 2]

Với đội ngũ nhân sự khiêm tốn chỉ 10 người, Công ty Lộc Phát Trà Cú cùng lúc triển khai nhiều gói thầu xây lắp đường giao thông tiền tỷ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lộc Phát Trà Cú có trụ sở tại Ấp Chợ, xã Tập Sơn, Vĩnh Long (trước đây thuộc tỉnh Trà Vinh). Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đây là đơn vị thuộc loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ với số lượng nhân viên đăng ký 10 người. Người đại diện pháp luật là ông Lâm Long Hồ, giữ chức vụ Giám đốc.

Dù quy mô nhân sự hạn chế, nhưng theo dữ liệu phân tích hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 34 gói thầu, trúng 15 gói với tổng giá trị hơn 16,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 86,06%. Riêng tại Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú cũ, đơn vị này đã trúng 5/12 gói thầu tham gia với tổng giá trị trúng thầu lên tới 8.887.645.127 đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Vĩnh Long: Dấu ấn Công ty Thái Bình tại các gói thầu ở Trà Cú

Công ty Thái Bình liên tiếp được chỉ định thầu tại xã Trà Cú với tỷ lệ tiết kiệm "khít" 5% theo quy định mới, đặt ra vấn đề về năng lực thực tế.

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thái Bình đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu nhiều dự án tại Phòng Kinh tế xã Trà Cú (tỉnh Vĩnh Long). Đáng chú ý, các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức tối thiểu theo quy định mới.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/11/2025, ông Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Trà Cú đã ký Quyết định số 82/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi từ đường 3/2 đến cầu Sóc Chà".

