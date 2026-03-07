Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong gói thầu của Công ty Tân Khải Hoàn [Kỳ 3]

Đằng sau mỗi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vai trò thẩm định, đánh giá của các đơn vị tư vấn. Tại gói thầu của Công ty Tân Khải Hoàn, các đơn vị này đã thực hiện nhiệm vụ ra sao?

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sự thành công của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn tại gói thầu thiết bị xã Tân An Hội có sự đóng góp quan trọng của các đơn vị tư vấn độc lập. Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc là đơn vị thẩm định kết quả.

Trong báo cáo đánh giá số 78/BC-ĐLM, tổ chuyên gia gồm các ông Hồ Sỹ Nhật (Tổ trưởng), Đỗ Xuân Nghĩa và Lê Đình Hiệu đã kết luận hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn đạt mọi tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn này khẳng định quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này (5,1%) dù cao hơn một số gói thầu mua sắm tập trung khác nhưng vẫn đặt ra bài toán về tối ưu hóa ngân sách. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Với các gói thầu hàng hóa thông dụng như máy tính, máy in, nếu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sát với giá thị trường và đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật mở, tỷ lệ tiết kiệm có thể đạt mức trên 5%".

Một điểm cần lưu ý là quan hệ giữa các nhà thầu tham gia. Tại cả hai gói thầu ở Tân An Hội và Hiệp Phước, danh sách các nhà thầu tham dự gần như trùng lặp (Tân Khải Hoàn, Nội thất Cau Xanh). Sự xoay tua này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần có sự giám sát để tránh tình trạng "vây thầu" hoặc thỏa thuận ngầm giữa các doanh nghiệp thân quen.

screen-shot-2026-03-07-at-084557.png
Biên bản mở thầu của hai gói thầu tại Tân An Hội và Hiệp Phước

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là rất lớn. Việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đã hạn chế được nhiều tiêu cực, nhưng chất lượng hàng hóa và dịch vụ hậu mãi sau trúng thầu mới là thước đo thực sự cho hiệu quả kinh tế của gói thầu".

Có thể thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn đã xây dựng được một năng lực đấu thầu đáng nể tại địa bàn TP HCM. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của dư luận về những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao hơn và sự xuất hiện của nhiều nhà thầu mới vẫn luôn hiện hữu, nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

