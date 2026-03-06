Unilever nói gì vụ một số sản phẩm Dove, TRESemmé bị thu hồi?

Gần 130 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, trong đó có các sản phẩm của Dove và TRESemmé trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

Dove khẳng định các sản phẩm liên quan hiện không còn lưu hành trên thị trường

Trong danh sách gần 130 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi theo quyết định của Cục Quản lý Dược, có một số sản phẩm của nhãn hàng Dove và TRESemmé, trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Ngay sau đó, nhãn hàng này đã đưa ra phản hồi chính thức.

Phản hồi của Dove sau khi một số sản phẩm của hãng nằm trong danh sách thu hồi của Cục Quản lý Dược

Theo phản hồi của Dove, trong năm 2021-2023, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã thực hiện công bố và nhập khẩu 1 sản phẩm của nhãn hàng Dove (Dove Intense Repair 1 Minute Super Mask) và 2 sản phẩm của nhãn hàng TRESemmé (TRESemmé Tresplex Regeneration Treatment Mask; TRESemmé Wavy Curl Lock System Mousse Cream) với số lượng hạn chế để làm quà tặng miễn phí trong các chương trình khuyến mãi ngắn hạn, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhập khẩu.

Kể từ năm 2023, Công ty không còn nhập khẩu hoặc phân phối các sản phẩm nêu trên tại Việt Nam. Do đó, hiện không còn bất kỳ sản phẩm nào trong 3 sản phẩm trên do Công ty Unilever nhập khẩu lưu hành trên thị trường.

Quyết định thu hồi một số mỹ phẩm nhãn hàng Dove và TRESemmé của Cục Quản lý Dược. Nguồn: Cục Quản lý Dược.

Nhãn hàng Dove cũng khẳng định luôn coi sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Công ty chủ động triển khai các quy trình nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn sản phẩm, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cập nhật những quy định mới của Bộ Y tế cũng như các cơ quan liên quan để đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng. Do đó, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các sản phẩm do Unilever Việt Nam phân phối.

Ảnh minh họa/Nguồn thuonghieusanpham.vn

Chất silicone D4 nguy hại thế nào mà bị đưa vào danh mục chất cấm?

Ngay sau khi có thông tin, không ít người bắt đầu “soi” kỹ bảng INCI và hoang mang trước những cái tên hóa học dài ngoằng, điển hình như Cyclotetrasiloxane hay Octamethylcyclotetrasiloxane - hai hợp chất mới được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đưa vào danh mục chất cấm.

Theo các chuyên gia hóa học, hợp chất silicone D4 (bao gồm Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane) là một loại silicone dạng vòng, vốn được ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng phổ biến nhiều năm qua. Các nhà sản xuất thêm hóa chất này vào kem nền, son môi, kem chống nắng và các sản phẩm chăm sóc tóc nhằm tạo cảm giác mướt mịn, dễ tán và bóng mượt tức thời.

Tuy nhiên, các nghiên cứu độc chất học quốc tế chứng minh D4 là một chất có thể gây phá vỡ hệ thống nội tiết.

Trước đó, Liên minh Châu Âu (EU) đã xếp chất này vào nhóm có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sinh sản và sự phát triển của thai nhi nếu phơi nhiễm kéo dài.

Bên cạnh rủi ro sức khỏe, D4 còn đe dọa hệ sinh thái do đặc tính khó phân hủy và tích tụ sinh học cao. Sau khi người dùng rửa mặt hoặc gội đầu, hóa chất này trôi theo hệ thống nước thải ra sông ngòi và đại dương. Chúng tích tụ trong mô mỡ của các loài thủy sinh và có khả năng quay trở lại cơ thể con người thông qua chuỗi thức ăn.

Động thái cấm D4 của ASEAN thực chất là một bước đi bắt buộc nhằm đồng bộ hóa với Quy chế Mỹ phẩm nghiêm ngặt của EU. Cập nhật này giúp ngăn chặn nguy cơ khu vực Đông Nam Á trở thành nơi tiêu thụ các sản phẩm không còn đạt chuẩn an toàn quốc tế.

Lộ trình 2 năm và sự im lặng của doanh nghiệp

Đáng chú ý, việc cấm sử dụng D4 trong mỹ phẩm tại Việt Nam không phải quyết định đột ngột. Theo Công văn số 817/QLD-MP, lộ trình loại bỏ thành phần này đã được thông báo từ ngày 19/1/2023 và chính thức có hiệu lực từ 21/11/2024.

Như vậy, các doanh nghiệp có gần 2 năm để điều chỉnh công thức, hoàn tất thủ tục và xử lý hàng tồn.

Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách sản phẩm bị thu hồi được công bố, một số thương hiệu như Merzy, Paula's Choice Việt Nam, Lemonade, Dove...có tên trong danh mục mới phát đi thông báo chính thức, liên quan.

Dù vậy, dưới góc độ sức khỏe cộng đồng, vấn đề được đặt ra không chỉ là việc đã dừng bán, dừng nhập khẩu hay chưa, mà là liệu người tiêu dùng có được thông tin đầy đủ, kịp thời về nguy cơ tiềm ẩn và sự thay đổi công thức sản phẩm hay không.

Từ góc nhìn bảo vệ sức khỏe, việc xử lý nội bộ trong hệ thống phân phối nếu không đi kèm thông báo rộng rãi có thể khiến một số sản phẩm vẫn lưu thông trên thị trường thứ cấp hoặc qua kênh bán lẻ không chính thức. Điều này tiềm ẩn nguy cơ người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm chứa thành phần đã bị cấm mà không hay biết.

Trong bối cảnh đó, một số câu hỏi được đặt ra: Doanh nghiệp đã thực hiện quy trình thu hồi nội bộ như thế nào?; Có cơ chế thông báo, khuyến cáo tới khách hàng đã mua hay được tặng miễn phí sản phẩm trước đó hay không?...

Người tiêu dùng đặt câu hỏi, tại sao gần 2 năm chuẩn bị, các doanh nghiệp không chủ động thông báo rộng rãi về việc thay đổi công thức hay khuyến cáo ngừng sử dụng các lô sản phẩm cũ ngay khi quy định có hiệu lực? Thay vào đó, nhiều thương hiệu chỉ phát đi thông báo đính chính khi cơ quan chức năng chính thức ban hành quyết định thu hồi. Sự chậm trễ này khiến người tiêu dùng khó hiểu!