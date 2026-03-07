Lộ diện nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 11 tỷ tại BVĐK khu vực Long Thành

Dự án cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành vừa ghi nhận liên danh Bảo Ngọc Phát - Khoa Đăng trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp khi duy nhất tham gia và trúng

Dự án cải tạo, sửa chữa và xây mới một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức có kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều đáng chú ý, gói thầu xây lắp trị giá hơn 11,9 tỷ đồng chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức hơn 1,2%.

Điểm nhấn từ dự án an sinh

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Long Thành, dự án "Cải tạo, Sửa chữa, xây mới một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành" đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 13,6 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm về hạ tầng y tế từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp).

Gói thầu số 01 (Xây lắp) thi công xây dựng công trình, với giá dự toán 11.912.838.270 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của dự án, quyết định trực tiếp đến chất lượng và tiến độ hoàn thành các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cho bệnh viện.

Kịch bản một nhà thầu tham dự

Theo Biên bản mở thầu ngày 12/01/2026, gói thầu số 01 chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cơ khí Bảo Ngọc Phát - Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Đăng.

Ngày 06/02/2026, ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành đã ký Quyết định số 78/QĐ-BVĐKKVLT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá trúng thầu được công bố là 11.762.394.013 đồng. So với giá dự toán, gói thầu chỉ tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng cho ngân sách, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn 1,26%.

Quyết định số 78/QĐ-BVĐKKVLT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của nhà thầu tại Đồng Nai

Phân tích dữ liệu cho thấy, hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị có "thâm niên" và tần suất trúng thầu dày đặc tại tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát, doanh nghiệp có trụ sở tại Phường Biên Hòa, Đồng Nai, cho thấy tỉ lệ trúng thầu rất cao. Tính đến cuối năm 2025, đơn vị này đã tham gia 99 gói thầu, trúng tới 85 gói, đạt tỉ lệ khoảng 85%. Trong đó, tại riêng địa bàn tỉnh Đồng Nai, doanh nghiệp đã tham gia 55 gói thầu và trúng thầu 43 gói. Điều đáng chú ý là tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt mức 98.09%, cho thấy hiệu quả trong việc sát sao giá thầu.

Trong năm 2025 - đầu năm 2026 doanh nghiệp này cũng đã thực hiện một số gói thầu có giá trị cao cho các bệnh viện như:

Gói thầu số 01 (xây dựng) Thi công xây dựng công trình tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành trị giá 11.762.394.013 đồng, trúng tháng 02/2026;

Gói thầu số 01 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình tại Trường THPT Thống Nhất A, trị giá 4.113.483.000 đồng, trúng tháng 10/2025;

Gói thầu số 01 (xây dựng và mua sắm hàng hóa): Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Cải tạo, thay mới hệ thống thang máy và hệ thống điện của Bệnh viện Y dược Cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai trị giá 3.486.453.000 đồng, trúng tháng 05/2025.

Thành viên còn lại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Đăng (MST: 3602363013), có trụ sở tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi trúng 25/30 gói thầu từng tham gia, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 131 tỷ đồng.

Trong năm 2025 doanh nghiệp này cũng đã từng trúng một số gói thầu có giá trị lớn như:

Gói Xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An trị giá 8.234.769.561 đồng, trúng tháng 08/2025;

Gói thi công xây lắp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng trị giá 1.847.304.331 đồng, trúng tháng 06/2025

Đây không phải là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp Bảo Ngọc Phát và Khoa Đăng liên danh với nhau mà trước đó cũng đã trúng gói thi công xây dựng tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trị giá 21.221.999.032 đồng, trúng tháng 12/2025.

Dự án Cải tạo, Sửa chữa, xây mới một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành đã khép lại, dư luận kỳ vọng, với bề dày kinh nghiệm trúng thầu tại địa phương, liên danh Bảo Ngọc Phát - Khoa Đăng sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ 300 ngày, góp phần nâng cao năng lực y tế tại địa danh hành chính mới Long Thành.