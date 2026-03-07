Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Chơn Thành: Liên danh Trần Nguyễn - Tây Tiến trúng gói thầu hơn 22 tỷ đồng

Chỉ duy nhất một liên danh tham gia và trúng thầu gói xây lắp tại dự án đường Đoàn Thị Điểm, phường Chơn Thành với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức hơn 2%

Hà Linh

Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành (chủ đầu tư) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng + Đảm bảo giao thông". Đây là gói thầu trọng điểm thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đoạn đường Đoàn Thị Điểm đến đường Hồ Hảo Hớn, phường Chơn Thành, được thực hiện theo các quy định mới nhất của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2025.

Kịch bản "một mình một chợ"

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600032397 ngày 10/02/2026, gói thầu có giá dự toán là 23.131.305.083 đồng. Mặc dù hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đó là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến.

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-VP ngày 24/02/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành ký phê duyệt, liên danh nêu trên đã chính thức trúng thầu với giá 22.644.538.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi, gói thầu giá trị hơn 23,1 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước khoảng 486 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 2%).

qd.jpg
Quyết định số 168/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Năng lực nhà thầu và dấu hỏi về tính cạnh tranh

Phân tích dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Triều An thực hiện cho thấy, cả hai thành viên trong liên danh đều là những đơn vị có địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn (MSDN: vn3801040169), có địa chỉ tại Xã Lộc Ninh, Đồng Nai, được thành lập năm 2012 người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Lâu. Trong lịch sử đấu thầu trính đến năm 2026 doanh nghiệp đã từng tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh0 là 409.496.334.095 đồng.

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trong năm 2025 nhà thầu này còn trúng 2 gói do Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành làm chủ đầu tư. Cụ thể: Gói Xây lắp trị giá 3.887.397.000 đồng, trúng tháng 12/2025; gói thi công xây dựng trị gián 1.201.929.000 đồng, trúng tháng 11/2025.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến (MSDN: vn3800755929), có địa chỉ tại: Tổ 4, Khu phố Thanh Bình, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, được thành lập năm 2011 do ông Nguyễn Cửu Mỹ là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến năm 2026 đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh): 58.700.164.442 đồng.

Trong năm 2025 nhà thầu này cũng đã thực hiện một số gói có giá trị như: Gói xây dựng tại UBND xã Lộc Quang trị giá 4.890.985.000 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói thi công tại Phòng Kinh tế xã Tân Tiến trị giá 923.401.000 đồng, trúng tháng 11/2025.

