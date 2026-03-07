Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Phường Ngã Năm chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,6 tỷ cho nhà thầu Hiệp Tấn

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hiệp Tấn vừa được chỉ định thực hiện gói thầu xây lắp tại dự án mở rộng Lộ A kênh 90 với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 5%.

Hải Anh

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ngã Năm, TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Lộ A kênh 90. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn là một doanh nghiệp có lịch sử tham gia đấu thầu với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại khu vực miền Tây.

Chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 02/03/2026, ông Nguyễn Hoàng Nhi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ngã Năm đã ký Quyết định số 51/QĐ-TTDVTH về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng Lộ A kênh 90.

Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hiệp Tấn (địa chỉ tại phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) là đơn vị được lựa chọn nhận thầu. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị là 1.679.000.000 đồng. So với giá gói thầu xây dựng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt trước đó là 1.767.847.712 đồng, con số này giúp ngân sách tiết kiệm được hơn 88 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 5,02%.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của phường Ngã Năm, nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông địa phương. Theo quyết định phê duyệt, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

screen-shot-2026-03-07-at-081500.png
Một phần quyết định chỉ định thi công dự án

Chân dung nhà thầu "đánh đâu trúng đó"

Tìm hiểu về năng lực của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hiệp Tấn, dữ liệu cho thấy đây là một "gương mặt thân quen" trong các gói thầu đầu tư công tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2018, do ông Nguyễn Quốc Thịnh làm đại diện pháp luật.

Điểm khiến dư luận quan tâm chính là lịch sử tham gia đấu thầu của đơn vị này. Tính đến đầu tháng 3/2026, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hiệp Tấn đã tham gia 8 gói thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt hơn 5,4 tỷ đồng.

Góc nhìn từ chuyên gia và pháp lý

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi sau này như Luật 90/2025/QH15 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho việc chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tuy nhiên, tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Chính phủ vẫn nhấn mạnh việc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định thầu tại một địa bàn cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo không làm giảm tính cạnh tranh và công bằng trong cung ứng dịch vụ công".

Dự án Nâng cấp, mở rộng Lộ A kênh 90 là công trình có ý nghĩa quan trọng với người dân phường Ngã Năm. Việc lựa chọn được nhà thầu năng lực là yếu tố tiên quyết cho chất lượng công trình. Dư luận kỳ vọng Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hiệp Tấn sẽ thực hiện đúng cam kết về tiến độ 120 ngày và chất lượng kỹ thuật như đã ký kết trong hợp đồng.

#Chỉ định thầu xây lắp #Dự án nâng cấp kênh 90 #Lịch sử trúng thầu #Quản lý ngân sách công #Vai trò pháp lý trong đấu thầu #Năng lực nhà thầu Hiệp Tấn

