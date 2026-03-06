Công ty Hưng Vượng được chỉ định thầu gói xây lắp cầu treo tại Cần Thơ

Dự án Sửa chữa Cầu treo (Khu vực Trà Cú) tại phường Ngã Năm vừa lựa chọn được đơn vị thi công thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạ tầng đô thị trong năm 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ngã Năm đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án Sửa chữa Cầu treo (Khu vực Trà Cú). Đáng chú ý, gói thầu xây lắp quan trọng nhất của dự án đã được giao cho một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Cà Mau thông qua hình thức chỉ định thầu.

Lựa chọn nhà thầu qua chỉ định thầu rút gọn

Ngày 02/03/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ngã Năm, ông Nguyễn Hoàng Nhi, đã ký Quyết định số 45/QĐ-TTDVTH về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng dự án Sửa chữa Cầu treo (Khu vực Trà Cú). Theo đó, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Hưng Vượng.

Nguồn MSC

Gói thầu số 03 (Gói thầu xây dựng) có giá dự toán là 1.993.798.484 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng, giá trúng thầu được xác định là 1.894.000.000 đồng (đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan). Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 5%, tương đương gần 100 triệu đồng cho ngân sách địa phương. Hợp đồng được thực hiện theo loại hình trọn gói với thời gian thi công dự kiến là 150 ngày.

Trước đó, vào ngày 12/02/2026, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án cũng đã được phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTDVTH. Toàn bộ dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách từ nguồn sử dụng đất của địa phương. Ngoài gói thầu xây dựng, dự án còn bao gồm các gói thầu tư vấn giám sát, kiểm toán và bảo hiểm công trình, tất cả đều được triển khai trong quý 1/2026.

Năng lực của nhà thầu được chỉ định

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Hưng Vượng (có trụ sở tại Ấp Long Thành, Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, trong đó thế mạnh là xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng. Doanh nghiệp do ông Phạm Văn Thăng làm đại diện pháp luật và nắm giữ vị trí Giám đốc.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một chi tiết khá thú vị: Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Thương mại đầu tư xây dựng Hưng Vượng có lịch sử tham gia đấu thầu rất khiêm tốn. Gói thầu sửa chữa cầu treo tại phường Ngã Năm là gói thầu hiếm hoi mà doanh nghiệp này được ghi nhận tham gia và trúng thầu với vai trò độc lập. Mặc dù tỷ lệ trúng thầu đạt 100%, nhưng việc một doanh nghiệp từ Cà Mau vượt qua các đơn vị tại chỗ để được chỉ định thầu tại TP Cần Thơ cũng thu hút sự quan tâm của dư luận về tiêu chí lựa chọn và năng lực thực tế của đơn vị.

Tuy nhiên, xét về năng lực hoạt động xây dựng, doanh nghiệp này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thiết kế, giám sát và thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điều này phần nào giải thích lý do đơn vị đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho việc sửa chữa cầu treo, một loại hình công trình đòi hỏi tính chuyên môn đặc thù cao.

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Phân tích về quy trình chỉ định thầu rút gọn cho dự án này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này như Luật số 90/2025/QH15 đã quy định rất rõ về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp thiết. Với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng đối với dự án đầu tư phát triển, việc áp dụng chỉ định thầu là phù hợp quy định nếu đảm bảo được các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu".

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh, dù là chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm tối cao về việc đánh giá năng lực nhà thầu và đảm bảo chất lượng công trình. "Việc lựa chọn nhà thầu từ địa phương khác cần đi kèm với công tác giám sát chặt chẽ tại hiện trường, đặc biệt là với các công trình cầu treo vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn nếu không được bảo trì, sửa chữa đúng kỹ thuật", Luật sư Vinh chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện dự án dựa trên Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đòi hỏi tính công khai, minh bạch thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải được thực hiện nghiêm túc, giúp cộng đồng và các cơ quan chức năng dễ dàng thực hiện quyền giám sát.

Dự án Sửa chữa Cầu treo (Khu vực Trà Cú) không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn gắn liền với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường Ngã Năm. Việc triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.