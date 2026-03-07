Hà Nội

Dự án mở rộng QL1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi ngổn ngang vật liệu

Xã hội

Dự án mở rộng QL1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi ngổn ngang vật liệu

Hơn 1 tháng thông tuyến, QL1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì cũ) rộng 8 làn xe nhưng nhiều hạng mục vẫn dang dở, vỉa hè ngổn ngang vật liệu...

Gia Đạt
Sau hơn 15 năm triển khai, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi đã được thông tuyến, góp phần thay đổi diện mạo giao thông tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Tuyến đường được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, mặt cắt ngang gần 40m, tạo không gian lưu thông rộng rãi hơn so với tình trạng chật hẹp, ùn tắc kéo dài trước đây.
Tuy nhiên, sau hơn một tháng đưa vào khai thác, nhiều hạng mục trên tuyến đường vẫn trong tình trạng thi công dang dở. Vỉa hè ở nhiều đoạn còn ngổn ngang vật liệu. Về hệ thống dải phân cách giữa mới được lắp đặt tạm bằng hàng rào sắt, một số vị trí đã bị xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặt đường chính của tuyến Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi hiện đã được hoàn thiện, các phương tiện có thể lưu thông thuận lợi hơn trước.
Tuy nhiên, dọc bên đường, nhiều đoạn vỉa hè vẫn chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng và các ống cống thoát nước vẫn tập kết ngay trên phần đất đang thi công.
Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân sống dọc tuyến. Theo người dân nơi đây cho biết, việc mở rộng Quốc lộ 1A giúp giao thông thuận lợi hơn, nhưng quá trình hoàn thiện hạ tầng phụ trợ vẫn còn chậm.
“Đường rộng hơn nên xe cộ đi lại dễ dàng, đỡ ùn tắc. Nhưng vỉa hè trước cửa nhà vẫn còn đang làm dở, vật liệu để ngổn ngang nên việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Mong là các đơn vị sớm hoàn thiện để người dân ổn định sinh hoạt", Một người dân sống tại nơi đây nói.
Không chỉ vỉa hè, hệ thống dải phân cách giữa tuyến đường cũng chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Tại nhiều đoạn, thay vì dải phân cách kiên cố, đơn vị thi công mới dựng tạm các hàng rào sắt để phân tách làn xe.
Ngoài ra, một số biển báo giao thông trên tuyến cũng ở tình trạng lắp đặt chưa chắc chắn, bị nghiêng lệch sau thời gian ngắn sử dụng.
Theo tìm hiểu của PV, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 3,8km, kéo dài từ khu vực Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi đến chùa Yên Phú, đi qua địa bàn các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì trước đây.
Đây là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với các tỉnh lân cận, thường xuyên chịu áp lực lớn từ lưu lượng phương tiện liên tỉnh và xe tải nặng. Việc hoàn thành và đưa tuyến đường vào khai thác được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua, đồng thời góp phần cải thiện hạ tầng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
