Bạn đọc - Phản biện

Công ty Đức Hòa Đức Minh trúng thầu đường giao thông tại Tây Ninh

Ban quản lý dự án xã Đức Hòa vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp hơn 2,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đức Hòa Đức Minh với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Hải Đăng

Ngày 02/03/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Đức Hòa, ông Nguyễn Minh Phát đã ký Quyết định số 29/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa đường ra cánh đồng lúa Chùa Pháp Thạnh (đoạn từ đường tỉnh 824 đến đường bê tông ông 3 Hà).

12-1919.png
Nguồn MSC

Tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn

Gói thầu có giá dự toán là 2.846.908.945 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đức Hòa Đức Minh (MSDN: 1101941291; địa chỉ trụ sở tại tỉnh Tây Ninh). Giá trúng thầu được công bố là 2.752.577.003 đồng. Qua tính toán, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu đạt khoảng 94 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ở mức 3,31%. Hình thức hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện trong 90 ngày.

Trước đó, tại biên bản mở thầu ngày 13/02/2026, hệ thống ghi nhận có 2 đơn vị tham gia dự thầu qua mạng là Công ty TNHH Đức Hòa Đức Minh và Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tổng Hợp Xây Dựng Cao Phong.

Đối thủ bị loại bởi "ma trận" lỗi hồ sơ

Dựa trên báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát thực hiện, nhà thầu Cao Phong bị loại do không đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Cụ thể, nhà thầu này chưa cung cấp tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ thuế năm gần nhất, thiếu báo cáo tài chính năm 2024 và không có tài liệu chứng minh hợp đồng xây lắp tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ở bước đánh giá kỹ thuật, đơn vị tư vấn chỉ ra nhà thầu Cao Phong không có bản vẽ minh họa thi công mặt đường, biện pháp đảm bảo tiến độ không đầy đủ, thiếu sơ đồ quản lý dự án và các biện pháp bảo đảm chất lượng, an toàn lao động. Đặc biệt, nhà thầu này còn không có bảng liệt kê vật tư chủ yếu và hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp.

Việc một nhà thầu để xảy ra quá nhiều thiếu sót căn bản trong hồ sơ dự thầu đã khiến tính cạnh tranh của gói thầu này bị đặt dấu hỏi lớn.

Năng lực nhà thầu trúng thầu ra sao?

Về phía Công ty TNHH Đức Hòa Đức Minh, đây là doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh làm đại diện pháp luật. Dữ liệu lịch sử cho thấy nhà thầu này có sự hiện diện khá dày đặc tại các gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tính đến đầu tháng 3/2026, Công ty TNHH Đức Hòa Đức Minh đã tham gia khoảng 18 gói thầu, trúng 10 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 21 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà thầu này từng trúng thầu tại các dự án do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát làm bên mời thầu/tư vấn, chính là đơn vị vừa thực hiện đánh giá cho gói thầu tại xã Đức Hòa.

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) chia sẻ: "Mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là tìm ra nhà thầu đủ năng lực với giá thành cạnh tranh nhất. Khi một gói thầu có nhiều đơn vị tham gia nhưng các đối thủ lại bị loại bởi những lỗi hồ sơ quá sơ đẳng, cơ quan quản lý cần xem xét kỹ tính khách quan và minh bạch. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo hiệu quả kinh tế của nguồn vốn ngân sách xã."

Dưới góc độ pháp lý, quá trình lựa chọn nhà thầu hiện nay phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng các hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Bên cạnh đó, dự án được triển khai tại xã Đức Hòa, một đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thực hiện đúng quy định đấu thầu không chỉ giúp hoàn thiện hạ tầng nông thôn mà còn thể hiện trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương sau khi ổn định bộ máy mới.

#Đức Hòa Đức Minh #đấu thầu #Tây Ninh #xây dựng #ngân sách

Bạn đọc - Phản biện

