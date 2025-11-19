Gói thầu hơn 2,1 tỷ tại P.Tây Nam, TP HCM: Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì 'năng lực'

Gói thầu Xây lắp tại phường Tây Nam (TP HCM) có 4 nhà thầu dự thầu, đơn vị trúng thầu có giá cao hơn nhà thầu chào giá thấp nhất 119,7 triệu đồng.

Hoạt động đấu thầu tại các địa phương sau giai đoạn sắp xếp lại địa giới hành chính (từ 01/7/2025) đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là tại các địa bàn mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Một gói thầu xây lắp tại phường Tây Nam (TP HCM) vừa qua đã ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 8%, nhưng cũng đặt ra một số vấn đề về công tác đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bốn nhà thầu dự thầu, tiết kiệm 170,8 triệu đồng

Ngày 31/10/2025, Ủy ban nhân dân phường Tây Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp BTNN đường An Tây 037, An Tây 038 (Ông 2 Hiếu) (Mã TBMT: IB2500403485).

Quyết định số 01/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp BTNN đường An Tây 037, An Tây 038. Nguồn: MSC

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2025, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.136.001.798 đồng.

Theo Biên bản mở thầu (ngày 26/09/2025), có 4 doanh nghiệp đã nộp E-HSDT, bao gồm:

Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (MST: 3702108063).

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng (MST: 3700578377).

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành (MST: 3702082866).

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Uyên Vũ (MST: 3702286309).

Theo Quyết định 01/QĐ-UBND, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng (Địa chỉ tại Xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh; MST 3700578377). Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 1.965.156.181 đồng.

So với giá gói thầu (2.136.001.798 đồng), giá trúng thầu đã giảm 170.845.617 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8,0%. Đây là mức tiết kiệm tương đối tích cực, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình 2,5% (tính trên tỷ lệ trung bình giá trúng thầu/giá dự toán là 97,5%) mà Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng đạt được qua 63 gói thầu đã tham gia (theo dữ liệu thống kê tính đến 03/11/2025).

Giá thấp nhất (1,845 tỷ đồng) vẫn bị loại

Một điểm đáng chú ý tại gói thầu này là diễn biến về giá của các nhà thầu.

Biên bản mở thầu ghi nhận, Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (Công ty Trường Sơn) có giá dự thầu sau giảm giá là 1.845.393.507 đồng. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng (Công ty Hải Đăng) có giá dự thầu sau giảm giá là 1.965.156.181 đồng.

Như vậy, giá dự thầu của Công ty Trường Sơn thấp hơn giá của Công ty Hải Đăng (đơn vị trúng thầu) là 119.762.674 đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT (Mẫu 14A, Tệp 3) và Quyết định phê duyệt KQLCNT đều cho thấy nhà thầu có giá thấp nhất là Công ty Trường Sơn đã không được lựa chọn.

Lý do Công ty Trường Sơn bị loại được nêu trong Quyết định phê duyệt KQLCNT số 01/QĐ-UBND là: "E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chí về 'Năng lực và kinh nghiệm' theo quy định của E-HSMT".

Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Uyên Vũ bị loại vì có E-HSDT xếp hạng 2 và 3.

Vai trò của đơn vị tư vấn

Việc một nhà thầu chào giá thấp nhất (thấp hơn đơn vị trúng thầu gần 120 triệu đồng) bị loại vì lý do "Năng lực và kinh nghiệm" là điều thường thấy trong đấu thầu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác, minh bạch trong công tác đánh giá HSDT.

Hồ sơ pháp lý của gói thầu (Quyết định 964/QĐ-UBND) cho thấy, Ủy ban nhân dân phường Tây Nam đã giao Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Chính Tiên Cát là đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tôn Phát là đơn vị thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc đánh giá chính xác năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu là trách nhiệm của đơn vị tư vấn và tổ chuyên gia, nhằm đảm bảo tuân thủ Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 (về bảo đảm cạnh tranh) và tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hướng tới mục tiêu lựa chọn được nhà thầu không chỉ đủ năng lực mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nguồn vốn ngân sách.

Dư luận và các nhà thầu mong đợi công tác đánh giá HSDT, đặc biệt là việc loại nhà thầu dựa trên tiêu chí năng lực, cần được các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.