Gói thầu hơn 20 tỷ ở Mũi Né chỉ một liên danh dự, tiết kiệm ngân sách 1,7%

Gói thầu hơn 21,19 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng tại phường Mũi Né chỉ có một liên danh tham dự và trúng thầu, mức tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 1,7%.

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, một gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh nhà thầu tham dự. Thực tế này tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Ngày 16/6/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Mũi Né Huỳnh Thúc Chí ký Quyết định số 74/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường Mũi Né.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt 21.192.274.276 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận một liên danh nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Đấu thầu qua mạng được kỳ vọng nâng cao minh bạch, tối ưu ngân sách. Thế nhưng, gói thầu hơn 20 tỷ đồng lại chỉ có một liên danh tham dự – và đương nhiên trúng thầu. Nguồn: MSC.

Không có sự cạnh tranh từ các đối thủ khác, Liên danh Công ty CP Trường Long - Công ty CP Thiết kế Xây dựng Kiến Việt được phê duyệt trúng thầu với giá 20.831.721.122 đồng.

So với giá gói thầu, mức giảm đạt khoảng 360,55 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,7%. Theo hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày.

Hai doanh nghiệp có bề dày trúng thầu tại Lâm Đồng

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Trường Long (MST: 3400781427), có trụ sở tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, do ông Bùi Trọng Tấn là người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp đã tham gia 100 gói thầu, trong đó trúng 87 gói, trượt 11 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, gồm cả độc lập và liên danh, đạt khoảng 1.260 tỷ đồng.

Trong số các gói thầu tiêu biểu có Gói thầu số 13 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết mời thầu với giá trị khoảng 123 tỷ đồng, Gói thầu số 16 trị giá khoảng 107 tỷ đồng và Gói thầu số 04 do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư với giá trị khoảng 84 tỷ đồng.

Dữ liệu cũng cho thấy doanh nghiệp này trúng 16/17 gói thầu đã tham dự tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết.

Trong khi đó, Công ty CP Thiết kế Xây dựng Kiến Việt (MST: 3400440480), có trụ sở tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, do ông Lê Nhật Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Doanh nghiệp đã tham gia 112 gói thầu, trúng 91 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.121 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình đạt khoảng 99,39%.

Kiến Việt ghi nhận tỷ lệ trúng 15/15 gói tại Ban Quản lý dự án 5 và 13/15 gói tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết.

Ngày 29/6/2026, doanh nghiệp này tiếp tục tham gia liên danh trúng Gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng tại huyện Tánh Linh với giá trị khoảng 28 tỷ đồng.

Cần tăng cường cạnh tranh và giám sát năng lực thực hiện

Trao đổi với PV, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng khi một doanh nghiệp hoặc liên danh đồng thời triển khai nhiều dự án có giá trị lớn trên cùng địa bàn, chủ đầu tư cần theo dõi sát năng lực tài chính, khả năng huy động nhân lực, máy móc và thiết bị để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng thi công.

Theo chuyên gia, việc quản lý chặt chẽ nguồn lực sẽ góp phần hạn chế nguy cơ dàn trải năng lực, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư của các công trình sử dụng vốn ngân sách.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng việc một gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu hoặc một liên danh tham dự cần được cơ quan quản lý quan tâm đánh giá.

Theo Luật sư Hương, mặc dù quá trình lựa chọn nhà thầu có thể đáp ứng các quy định về trình tự, thủ tục, song việc thiếu vắng cạnh tranh thực chất có thể làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách. Do đó, cơ quan chức năng cần rà soát hồ sơ mời thầu, đánh giá liệu có tồn tại các tiêu chí kỹ thuật hoặc điều kiện dự thầu gây hạn chế cạnh tranh hay không, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế theo quy định của Luật Đấu thầu và tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.