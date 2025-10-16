Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu hơn 1,7 tỷ tại Tân Uyên: Nhà thầu quen mặt và tỷ lệ tiết kiệm 0,2%

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt vừa trúng gói thầu thi công xây lắp tại Tân Uyên với giá trúng sát giá mời thầu, tiết kiệm chỉ hơn 3,7 triệu đồng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 01/10/2025, UBND phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2500279751). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt với giá trúng thầu là 1.777.335.194 đồng, chỉ thấp hơn 3.706.400 đồng so với giá gói thầu (1.781.041.594 đồng), tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,2%.

qd-2971.jpg
Quyết định số 59/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp. Nguồn: MSC

Hai đối thủ cùng bị loại vì "năng lực và kinh nghiệm"

Gói thầu nói trên thuộc dự án Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 49. Dự án được UBND TP. Tân Uyên cũ phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 16/05/2025 với tổng mức đầu tư 2.257.204.277 đồng. Đơn vị mời thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn DCD.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, có 3 nhà thầu đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, cả hai đối thủ của Công ty Đô Thị Việt là Công ty TNHH Hoàng Lâm và Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Phúc Thịnh đều bị loại với cùng một lý do: "E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chí về Năng lực và kinh nghiệm".

Việc hai nhà thầu cùng bị loại vì lý do năng lực, kinh nghiệm, mở đường cho nhà thầu còn lại trúng thầu với giá bỏ thầu gần như không giảm so với giá gói thầu đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch của quá trình lựa chọn nhà thầu. Liệu việc đánh giá năng lực của các nhà thầu đã được thực hiện một cách khách quan và công bằng?

Nhà thầu Đô Thị Việt và tỷ lệ trúng thầu 100% trong năm 2025

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt (MST: 3701806146) có địa chỉ tại TP HCM. Theo dữ liệu, đây là một nhà thầu khá "quen mặt" tại các gói thầu xây lắp trên địa bàn. Tính riêng trong năm 2025, Công ty này đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7.

Một điểm đáng chú ý khác là mối quan hệ của Công ty Đô Thị Việt với một số bên mời thầu và đơn vị tư vấn. Đơn cử, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Hồng Phúc đã là bên mời thầu cho 2 trong số 7 gói thầu mà Đô Thị Việt đã trúng trong năm 2025. Sự lặp lại này, kết hợp với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về các mối quan hệ "sân nhà", trong hoạt động đấu thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Cần cơ chế giám sát chặt chẽ hơn

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trong khi các đối thủ liên tục bị loại vì lý do năng lực, là một dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng xem xét, rà soát lại quy trình tổ chức đấu thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Đấu thầu qua mạng là một bước tiến lớn, giúp giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên, từ đó hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, nó không phải là 'cây đũa thần'. Vẫn có thể xảy ra tình trạng 'quân xanh, quân đỏ', thông thầu bằng cách cố tình chuẩn bị hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu để một nhà thầu đã được 'chấm' trước có thể trúng thầu. Do đó, vai trò của các đơn vị thẩm định, giám sát và sự minh bạch trong việc công khai lý do trượt thầu một cách chi tiết là vô cùng quan trọng".

Để thị trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch, bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, cần có những cơ chế giám sát độc lập, hiệu quả hơn nữa. Việc công khai, minh bạch thông tin không chỉ dừng lại ở kết quả trúng thầu, mà cần phải chi tiết hóa cả quá trình đánh giá hồ sơ, đặc biệt là các lý do loại nhà thầu, để dư luận và các cơ quan chức năng có thể giám sát một cách hiệu quả nhất, đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Nhà thầu Hoàng Đức và những gói thầu y tế "không đối thủ": Câu hỏi về tính cạnh tranh?

Trúng gói thầu hơn 5,3 tỷ đồng tại Cà Mau với tỷ lệ tiết kiệm 0%, Công ty Hoàng Đức tiếp tục cho thấy vị thế áp đảo với tỷ lệ thắng thầu gần 95% trong năm 2025. Năng lực vượt trội hay còn những câu hỏi khác về tính cạnh tranh?

Thời gian gần đây, hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực y tế tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một trong những tên nổi bật trên thị trường là Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức (Công ty Hoàng Đức), một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu giá trị lớn. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Gói thầu hơn 5,3 tỷ tại Cà Mau và hình thức "mua sắm trực tiếp"

Gói thầu gần 7 tỷ ở Viện Y tế công cộng TP HCM: Một nhà thầu tham dự

Gói thầu mua sắm thiết bị phân tích gần 7 tỷ đồng do Viện Y tế công cộng TP HCM mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng".

Mới đây, Viện Y tế Công cộng TP HCM đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị phân tích có giá trị gần 7 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng gói thầu này chỉ có sự tham gia của một nhà thầu duy nhất và nhà thầu này đã trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ một nhà thầu tham dự

Gói thầu 6,9 tỷ tại Lấp Vò: Nhà thầu duy nhất "về đích" đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật

Tại gói thầu xây lắp gần 7 tỷ đồng do Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 (Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, một nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật, tạo điều kiện cho Công ty Trường Phát Đồng Tháp trúng thầu sát giá.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (tỉnh Đồng Tháp) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01: Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Đầu tư hạ tầng. Theo đó, Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp đã trúng thầu với giá hơn 6,8 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu, dấy lên những câu hỏi về tính cạnh tranh của gói thầu.

Hành trình "một mình một ngựa" về đích

Gói thầu in vé số Cần Thơ: "So găng" năng lực nhà thầu qua những con số.

Gói thầu “In vé xổ số năm 2026” do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mời thầu đang thu hút sự chú ý. Với sự tham gia của hai nhà thầu lớn, cuộc đua đang cho thấy những diễn biến khó đoán định, đặt ra nhiều câu hỏi về yếu tố giá và năng lực thật sự của các bên.

Gói thầu in vé số An Giang: Liên danh "quen mặt" chiếm ưu thế về giá?

Gói thầu trị giá gần 57 tỷ đồng của Xổ số kiến thiết An Giang đang thu hút sự chú ý với "cuộc đua song mã" giữa một liên danh quen thuộc và một đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Mức giá chênh lệch không lớn đặt ra nhiều câu hỏi về các yếu tố quyết định kết quả cuối cùng.

Gói thầu in vé số Cần Thơ: "So găng" năng lực nhà thầu qua những con số.

Gói thầu “In vé xổ số năm 2026” do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mời thầu đang thu hút sự chú ý. Với sự tham gia của hai nhà thầu lớn, cuộc đua đang cho thấy những diễn biến khó đoán định, đặt ra nhiều câu hỏi về yếu tố giá và năng lực thật sự của các bên.

Công ty Phi Long: Tỷ lệ trúng thầu "vàng" tại Đại học Cần Thơ?

Vừa trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Trường Đại học Cần Thơ, Công ty TNHH Tin học - Điện tử - Điện lạnh Phi Long tiếp tục ghi dấu ấn với tỷ lệ trúng thầu cao đáng chú ý tại chủ đầu tư này, dấy lên những quan sát đa chiều về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Đấu thầu nạo vét tại TP HCM: Nhìn từ "hiện tượng" Thái Bình Dương [Kỳ 3]

Từ những dấu hiệu được ghi nhận qua hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đường thủy Thái Bình Dương, các chuyên gia và luật sư cho rằng, việc đảm bảo cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023 là yêu cầu cấp thiết, cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng.