Gói thầu hơn 1,7 tỷ tại Tân Uyên: Nhà thầu quen mặt và tỷ lệ tiết kiệm 0,2%

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt vừa trúng gói thầu thi công xây lắp tại Tân Uyên với giá trúng sát giá mời thầu, tiết kiệm chỉ hơn 3,7 triệu đồng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 01/10/2025, UBND phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2500279751). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt với giá trúng thầu là 1.777.335.194 đồng, chỉ thấp hơn 3.706.400 đồng so với giá gói thầu (1.781.041.594 đồng), tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,2%.

Quyết định số 59/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp. Nguồn: MSC

Hai đối thủ cùng bị loại vì "năng lực và kinh nghiệm"

Gói thầu nói trên thuộc dự án Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 49. Dự án được UBND TP. Tân Uyên cũ phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 16/05/2025 với tổng mức đầu tư 2.257.204.277 đồng. Đơn vị mời thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn DCD.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, có 3 nhà thầu đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, cả hai đối thủ của Công ty Đô Thị Việt là Công ty TNHH Hoàng Lâm và Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Phúc Thịnh đều bị loại với cùng một lý do: "E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chí về Năng lực và kinh nghiệm".

Việc hai nhà thầu cùng bị loại vì lý do năng lực, kinh nghiệm, mở đường cho nhà thầu còn lại trúng thầu với giá bỏ thầu gần như không giảm so với giá gói thầu đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch của quá trình lựa chọn nhà thầu. Liệu việc đánh giá năng lực của các nhà thầu đã được thực hiện một cách khách quan và công bằng?

Nhà thầu Đô Thị Việt và tỷ lệ trúng thầu 100% trong năm 2025

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt (MST: 3701806146) có địa chỉ tại TP HCM. Theo dữ liệu, đây là một nhà thầu khá "quen mặt" tại các gói thầu xây lắp trên địa bàn. Tính riêng trong năm 2025, Công ty này đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7.

Một điểm đáng chú ý khác là mối quan hệ của Công ty Đô Thị Việt với một số bên mời thầu và đơn vị tư vấn. Đơn cử, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Hồng Phúc đã là bên mời thầu cho 2 trong số 7 gói thầu mà Đô Thị Việt đã trúng trong năm 2025. Sự lặp lại này, kết hợp với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về các mối quan hệ "sân nhà", trong hoạt động đấu thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Cần cơ chế giám sát chặt chẽ hơn

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trong khi các đối thủ liên tục bị loại vì lý do năng lực, là một dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng xem xét, rà soát lại quy trình tổ chức đấu thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Đấu thầu qua mạng là một bước tiến lớn, giúp giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên, từ đó hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, nó không phải là 'cây đũa thần'. Vẫn có thể xảy ra tình trạng 'quân xanh, quân đỏ', thông thầu bằng cách cố tình chuẩn bị hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu để một nhà thầu đã được 'chấm' trước có thể trúng thầu. Do đó, vai trò của các đơn vị thẩm định, giám sát và sự minh bạch trong việc công khai lý do trượt thầu một cách chi tiết là vô cùng quan trọng".

Để thị trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch, bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, cần có những cơ chế giám sát độc lập, hiệu quả hơn nữa. Việc công khai, minh bạch thông tin không chỉ dừng lại ở kết quả trúng thầu, mà cần phải chi tiết hóa cả quá trình đánh giá hồ sơ, đặc biệt là các lý do loại nhà thầu, để dư luận và các cơ quan chức năng có thể giám sát một cách hiệu quả nhất, đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả.