Gói thầu 60 tỷ tại Tây Ninh: Duy nhất 1 liên danh tham dự, trúng thầu sát giá

Ngày 12/11/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA ĐTXD Long An) đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng gói thầu "Thi công xây dựng đoạn từ Cụm công nghiệp Hiệp Hòa đến cuối tuyến" (Mã TBMT: IB2500438499).

Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ĐT.822 đoạn từ Tân Mỹ đến Hiệp Hòa. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Theo Quyết định 607/QĐ-BQLDA, đơn vị trúng thầu là Liên danh đường 822 , với giá trúng thầu là 58.892.347.000 đồng. Quyết định do ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Long An, ký ban hành.

Trước đó, tại Quyết định số 447/QĐ-BQLDA ngày 06/10/2025 (cũng do ông Nguyễn Anh Phương ký), giá gói thầu này được phê duyệt điều chỉnh là 59.783.498.000 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu chỉ thấp hơn 891.151.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,49%.

Một mình một ngựa về đích

Theo các tài liệu hồ sơ, quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu IB2500438499 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Đơn vị được lựa chọn để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín.

Biên bản mở thầu ngày 25/10/2025 cho thấy, đến thời điểm đóng thầu (08:00 cùng ngày), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, đó chính là "Liên danh đường 822". Giá dự thầu của liên danh này là 58.892.347.781,6187 đồng, không có thư giảm giá.

Ngày 06/11/2025, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín đã có Báo cáo đánh giá E-HSDT số 591/BC-2025/VTT. Báo cáo xác nhận "Liên danh đường 822" là nhà thầu duy nhất tham dự và đánh giá nhà thầu "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Do là nhà thầu duy nhất vượt qua các bước đánh giá, "Liên danh đường 822" được đề nghị trúng thầu và sau đó được phê duyệt trúng thầu với giá 58.892.347.000 đồng.

Việc một gói thầu xây lắp quy mô gần 60 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu tại dự án này.

"Bóc tách" năng lực liên danh trúng thầu

Theo tìm hiểu, "Liên danh đường 822" gồm 02 thành viên: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh (liên danh chính) và Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc (liên danh phụ).

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh (MST: 0315575499) được thành lập ngày 21/03/2019, do ông Phạm Văn Hoàng làm Tổng giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 31/4 Đường Đồng Xoài, phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Hoàng Vinh được ghi nhận tham gia 6 gói thầu, trúng 3 gói (tỷ lệ 50%). Ngoài gói thầu gần 59 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD Long An, doanh nghiệp này còn trúng một gói thầu hơn 9,8 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long và một gói thầu gần 3 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín mời thầu.

Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc (MST: 0304904913) có lịch sử hoạt động lâu năm hơn, thành lập từ tháng 3/2007, do ông Bùi Sỹ Ân làm Giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại C3 Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc có lịch sử đấu thầu "dày đặc" hơn. Dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 145 gói thầu, trúng 88 gói (tỷ lệ trúng 60,6%), với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) lên đến hơn 1.097 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc tham gia 11 gói, trúng 5 gói (tỷ lệ 45,4%). Đáng chú ý, trong 5 gói trúng thầu này, có 2 gói thầu giá trị lớn được phê duyệt trong tháng 11/2025 đều tại Ban QLDA ĐTXD Long An (Chủ đầu tư gói thầu đang xét). Cụ thể, ngoài gói thầu IB2500438499 (trúng 58,89 tỷ đồng, liên danh phụ), doanh nghiệp này còn trúng gói "Thi công xây dựng" (trúng 118,95 tỷ đồng, liên danh phụ) vào ngày 04/11/2025, cũng do Ban QLDA ĐTXD Long An mời thầu.

Dữ liệu cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc đã tham gia 11 gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD Long An, trúng 8 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 286,6 tỷ đồng.

Luật Đấu thầu (số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) cho biết: "Nguyên tắc cốt lõi của đấu thầu rộng rãi là để thu hút nhiều nhà thầu nhất có thể, từ đó tạo ra sự cạnh tranh thực sự để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất cho nhà nước. Việc gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng mà chỉ có một nhà thầu tham gia là điều cần được chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc rà soát lại".

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, việc một gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (như 1,49%) tuy không vi phạm quy định pháp luật, nhưng chưa đạt được mục tiêu cao nhất của đấu thầu là tiết kiệm hiệu quả ngân sách.

"Cần xem xét kỹ lưỡng E-HSMT do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín lập có đưa ra những tiêu chí nào quá đặc thù, hoặc không phù hợp, dẫn đến hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không. Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc phê duyệt E-HSMT", ông Giang bình luận.

Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng năng lực của "Liên danh đường 822" là vượt trội, hay do các yếu tố khác khiến các nhà thầu tiềm năng "ngại" tham gia gói thầu IB2500438499, dẫn đến kịch bản "một mình một ngựa" với tỷ lệ tiết kiệm thấp?

