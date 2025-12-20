Hà Nội

Xã hội

Tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào mặt người tình vì chia tay bất thành

Lâm có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị L., muốn cắt đứt quan hệ thì bị người tình phản đối nên anh ta tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào mặt chị này.

Bảo Ngân

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn tình cảm, xảy ra tại phường Đường Hào.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/12/2025, tại Km28 + 381 đường Quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng thuộc Tổ dân phố Tứ Mỹ (phường Đường Hào), chị P.T.M.L (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên) đang đi xe máy đrên đường thì bị đối tượng không rõ lai lịch đi xe máy cùng chiều hắt chất lỏng vào người và mặt.

cats-5272.jpg
Đối tượng Lâm tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Hưng Yên).

Hậu quả chị P.T.M.L bị thương tích bỏng ở mặt và người được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện bỏng Trung ương để điều trị.

Sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Đường Hào khẩn trương truy xét, làm rõ các thông tin liên quan.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, đối tượng gây ra vụ việc là Ngô Tùng Lâm (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Phú Sơn, phường Đường Hào).

Quá trình điều tra đã làm rõ, Ngô Tùng Lâm có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị P.T.M.L. Khi Lâm muốn cắt đứt quan hệ tình cảm với chị P.T.M.L thì chị P.T.M.L phản đối. Vì bực tức nên Lâm đã chuẩn bị dung dịch tẩy rửa bồn cầu, theo dõi, đợi khi chị P.T.M.L đi làm về thì bám theo và tạt dung dịch tẩy bồn cầu vào mặt, người gây bỏng cho chị này

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng.

