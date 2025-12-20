Cuộc đua 18 nhà thầu tại Thủy điện Đa Nhim: Giá trúng thầu thấp đến ngỡ ngàng

Dù có tới 18 nhà thầu tham dự, gói thầu ắc quy tại Thủy điện Đa Nhim vẫn ghi nhận mức giảm giá kỷ lục, đặt ra nhiều vấn đề về kỹ thuật và chất lượng hàng hóa.

Một cuộc cạnh tranh khốc liệt vừa diễn ra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) khi gói thầu cung cấp hệ thống bình ắc quy số 01 thu hút tới 18 nhà thầu tham gia. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu cuối cùng chỉ bằng chưa đầy một nửa so với giá dự toán ban đầu, đặt ra những dấu hỏi lớn về tính tương đương kỹ thuật và bài toán hiệu quả kinh tế.

Cạnh tranh nghẹt thở: 18 "anh tài" xuất đầu lộ diện

Theo Biên bản mở thầu được trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 27/11/2025, gói thầu "Cung cấp hệ thống bình ắc quy số 01 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim" (Mã TBMT: IB2500508243) đã ghi nhận sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp thiết bị điện. Với giá gói thầu được phê duyệt là 2.185.650.000 đồng, việc có tới 18 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là một con số ấn tượng, cho thấy tính cạnh tranh cực cao trong phân khúc hàng hóa này.

Danh sách tham dự bao gồm những cái tên quen thuộc trong ngành như Công ty TNHH Điện - Điện tử Di An, Công ty CP Cơ điện TITAN, Công ty CP Công nghệ Năng lượng Sài Gòn, Công ty TNHH Giải pháp thiết bị công nghiệp VTN, cùng nhiều liên danh và doanh nghiệp khác. Tại thời điểm mở thầu lúc 08:35 ngày 27/11/2025, tất cả các nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu trị giá 32.000.000 đồng dưới hình thức cam kết trong đơn dự thầu.

Nguồn MSC

Hồ sơ năng lực "đáng gờm" của nhà thầu trúng thầu

Tại Quyết định số 631/QĐ-TĐĐHĐ ngày 17/12/2025 do Tổng Giám đốc Đặng Văn Cường ký, Công ty TNHH Điện - Điện tử Di An đã chính thức được phê duyệt trúng thầu với mức giá 1.021.680.000 đồng.

Mức giá trúng thầu được công bố là 1.021.680.000 đồng. So với giá gói thầu 2.185.650.000 đồng, nhà thầu này đã bỏ giá thấp hơn tới 1.163.970.000 đồng, tương đương mức giảm giá sâu lên tới hơn 53%. Tổ chuyên gia đánh giá ghi rõ: "Nhà thầu xếp hạng thứ nhất có giá dự thầu bằng 46,74% giá gói thầu". Đây là con số tiết kiệm ngân sách (hoặc vốn sản xuất kinh doanh) cực lớn, nhưng cũng đặt ra bài toán về việc làm thế nào để đảm bảo chất lượng hàng hóa khi mức giá giảm xuống kịch sàn như vậy.

Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2638/KHVT ngày 08/12/2025, có thể thấy Công ty Di An sở hữu nền tảng tài chính và kinh nghiệm rất vững chắc, vượt qua mọi tiêu chí khắt khe của hồ sơ mời thầu (E-HSMT):

Về năng lực tài chính: Trong năm tài chính gần nhất, nhà thầu này ghi nhận giá trị tài sản ròng lên tới 21.391.152.492 đồng. Đặc biệt, doanh thu bình quân hằng năm trong 3 năm gần nhất của đơn vị đạt hơn 12,9 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với mức yêu cầu tối thiểu (3,036 tỷ đồng) của gói thầu.

Về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: Công ty Di An đã chứng minh năng lực thông qua Hợp đồng số 14/HĐ-NDDH-SL-DIAN.24 ký ngày 15/03/2024 về cung cấp thiết bị điện, với giá trị lên tới 6.826.285.870 đồng. Hợp đồng này đã hoàn thành vào tháng 6/2024, cho thấy khả năng triển khai các gói thầu có quy mô lớn hơn nhiều so với dự án tại Thủy điện Đa Nhim.

Về kỹ thuật: Sản phẩm nhà thầu chào thầu là hệ thống ắc quy nhãn hiệu Ritar, mã hiệu OPzV2-770-FR, xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ắc quy axit chì (GEL, bản cực ống) với tuổi thọ thiết kế trên 20 năm theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia: Áp lực từ giá thấp bất thường

Đánh giá về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc có 18 nhà thầu tham dự tạo ra một áp lực cạnh tranh về giá vô cùng lớn. Tuy nhiên, khi giá dự thầu thấp dưới 50% so với dự toán, Chủ đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng trong khâu thẩm định tính tương đương của hàng hóa. Theo quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc yêu cầu làm rõ giá thấp bất thường là bắt buộc để đảm bảo nhà thầu không bỏ thầu phá giá hoặc cung cấp hàng hóa kém chất lượng".

Thực tế, Thủy điện Đa Nhim đã thực hiện bước này. Tại Văn bản số 1899/TĐĐHĐ-KHVT ngày 03/12/2025, Chủ đầu tư đã yêu cầu Công ty Di An làm rõ mức giá "siêu rẻ" này. Nhà thầu sau đó đã có văn bản giải trình số TB991125/Di An ngày 04/12/2025 và được Tổ chuyên gia chấp nhận.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: "Dù Luật Đấu thầu khuyến khích tiết kiệm nguồn vốn, nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật mới là yếu tố tiên quyết. Nếu hàng hóa cung cấp không đáp ứng đúng yêu cầu vận hành của nhà máy thủy điện - nơi đòi hỏi sự an toàn cực cao, thì việc tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng có thể dẫn đến những rủi ro vận hành tốn kém gấp nhiều lần trong tương lai. Các quy định tại Nghị định 90/2025/NĐ-CP sắp tới cũng sẽ siết chặt hơn việc đánh giá năng lực thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu có giá giảm sâu bất thường".

Yêu cầu kỹ thuật và những nội dung cần làm rõ

Gói thầu yêu cầu cung cấp 110 bình ắc quy axit chì 2V-705Ah, mã hiệu 6OpzV600 hoặc tương đương. Hàng hóa phải mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60896-21, 22 và có tuổi thọ thiết kế ≥ 20 năm.

Đáng chú ý, trong quá trình mời thầu, đã có nhà thầu yêu cầu làm rõ E-HSMT về sự mâu thuẫn giữa Model 6OpzV600 (vốn thường có dung lượng 600Ah) và yêu cầu dung lượng của gói thầu là 705Ah. Việc yêu cầu một Model cụ thể đi kèm thông số dung lượng khác biệt có thể gây nhầm lẫn hoặc hạn chế nhà thầu nếu không được giải thích rõ là "tương đương" về đặc tính kỹ thuật thay vì tên gọi thương mại.

Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty Di An đã chào hàng sản phẩm ắc quy nhãn hiệu Ritar, mã hiệu OPzV2-770-FR, xuất xứ Trung Quốc, sản xuất năm 2025. Đây là sản phẩm đáp ứng công nghệ GEL, bản cực ống, vỏ ABS chống cháy theo đúng yêu cầu chi tiết của HSMT.

Kết quả đánh giá: Cả 18 nhà thầu đều đạt kỹ thuật?

Một chi tiết khá hy hữu trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2638/KHVT ngày 08/12/2025 là cả 18 nhà thầu tham dự đều được đánh giá là "Đạt" ở tất cả các bước: tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tổ chuyên gia gồm các ông/bà Đỗ Minh Lộc (Tổ trưởng), Phạm Hoàng Hải, Lê Minh Tâm, Nguyễn Văn Huy và Nhâm Thị Huyền Thao đã đồng thuận với kết quả này.

Vì tất cả cùng vượt qua "cửa ải" kỹ thuật, cuộc chiến cuối cùng chỉ còn là cuộc đua về giá. Và ở đó, Công ty Di An với mức giá 1,021 tỷ đồng đã đánh bại các đối thủ nặng ký như Công ty TITAN (1,080 tỷ đồng) hay Công ty VTN (1,172 tỷ đồng) để giành chiến thắng. Các nhà thầu còn lại bị loại với lý do duy nhất: "Không có giá dự thầu thấp nhất".

Gói thầu IB2500508243 tại Thủy điện Đa Nhim là một ví dụ điển hình cho thấy sức nóng của thị trường đấu thầu qua mạng. Việc tiết kiệm được hơn 1,1 tỷ đồng (tương đương 53,26%) dự toán là một thành công về mặt con số kinh tế cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, với một hệ thống quan trọng như bình ắc quy nguồn DC trong nhà máy thủy điện, dư luận và các chuyên gia vẫn chờ đợi xem liệu sản phẩm nhãn hiệu Ritar từ Trung Quốc với mức giá "siêu rẻ" này sẽ thể hiện ra sao trong thực tế vận hành 130 ngày tới.

Sự minh bạch trong đấu thầu qua mạng đã được khẳng định, nhưng bài toán giữa "giá rẻ" và "chất lượng bền vững" vẫn luôn là nỗi trăn trở của những người làm công tác quản lý đầu tư./.