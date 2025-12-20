Ban QLDA huyện Ngọc Hiển: Công ty Ngọc Khởi trúng thầu, tiết kiệm 0% [Kỳ 2]

Đầu năm 2025, Công ty Ngọc Khởi liên tiếp được Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) phê duyệt trúng thầu. Đáng chú ý, có gói thầu giá trúng bằng đúng giá gói thầu, không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách.

Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi (Công ty Ngọc Khởi), dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, doanh nghiệp này đang là một "gương mặt thân quen" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Trúng thầu tuyệt đối, tiết kiệm 0 đồng

Theo các tài liệu phóng viên có được, ngày 07/02/2025, ông Lê Huỳnh Đỉnh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Hiển đã ký Quyết định số 335/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Mua sắm thiết bị. Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm thiết bị cho các trường học trên địa bàn huyện Ngọc Hiển năm 2024.

Kết quả, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi là đơn vị duy nhất trúng thầu. Điều đáng nói, giá trúng thầu là 696.190.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu được phê duyệt là 696.190.000 đồng. Như vậy, tại gói thầu này, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0% (0 đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Việc trúng thầu sát giá tuyệt đối là hiện tượng hiếm gặp trong đấu thầu cạnh tranh, thường đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu, liệu có sự tham gia tích cực của các nhà thầu khác để tối ưu hóa ngân sách hay không.

Liên tiếp được "chọn mặt gửi vàng"

Chỉ hơn một tháng sau, ngày 20/03/2025, ông Lê Huỳnh Đỉnh tiếp tục ký Quyết định số 17/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 18: Mua sắm thiết bị (phần phát sinh) thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Ngọc Hiển, huyện Ngọc Hiển.

Nguồn MSC

Tại gói thầu này, Công ty Ngọc Khởi được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá trúng thầu là 166.250.000 đồng, giảm được 8,75 triệu đồng so với giá gói thầu (175.000.000 đồng).

Trước đó, vào cuối năm 2024, Công ty Ngọc Khởi (trong vai trò thành viên liên danh) cũng liên tiếp trúng các gói thầu lớn tại đơn vị này. Cụ thể, ngày 26/12/2024, Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Hiển phê duyệt Liên danh Phương Trúc - Ngọc Khởi trúng gói thầu thiết bị Trường THCS Bông Văn Dĩa với giá gần 2,3 tỷ đồng (QĐ số 476/QĐ-BQL).

Được biết, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi có địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập) tại Số 27, Tổ 9, Xã Phước Lý, Tây Ninh. Người đại diện pháp luật là ông Võ Ngọc Khởi.

Trao đổi về hiện tượng trúng thầu sát giá, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Mặc dù pháp luật không quy định tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu, nhưng mục tiêu của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Việc trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0% hoặc rất thấp, lặp đi lặp lại tại một chủ đầu tư, là tín hiệu cần các cơ quan quản lý giám sát kỹ lưỡng quy trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, xem có hay không các tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.