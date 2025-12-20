Cua lông Trung Quốc giá rẻ, bác sĩ lưu ý bộ phận không nên ăn

Cua lông được yêu thích nhờ vào hương vị thơm ngon. Ảnh: Seafood Society.

Từng là món ăn “xa xỉ” chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc cao cấp nhờ vào hương vị tươi ngon, giàu dinh dưỡng, cua lông Trung Quốc nay đã trở nên dễ mua hơn tại Việt Nam khi hàng về ồ ạt, giá bán giảm sâu. Nếu trước đây mỗi kg có thể lên tới khoảng một triệu đồng, thì hiện nay mức giá chỉ còn vài trăm nghìn, thu hút không ít người tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh giá trị dinh dưỡng, bác sĩ khuyến cáo người tiêu dùng cần nắm rõ một số nguyên tắc khi ăn cua lông để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa.

Không ăn cua đã chết

Một nguyên tắc quan trọng là tuyệt đối không ăn cua đã chết, theo QQ News. Theo bà Trương Huệ Di, trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân số 2, cua lông sinh sống trong môi trường nước ngọt, nơi vi khuẩn hoạt động mạnh.

Phần lông tơ và các khe kẽ trên cơ thể cua rất dễ trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn. Khi cua còn sống, hệ miễn dịch của chúng có thể ức chế phần nào sự phát triển của vi sinh vật. Tuy nhiên, ngay khi cua chết, cơ chế bảo vệ này ngừng hoạt động, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Trong quá trình đó, vi khuẩn sẽ phân hủy protein trong thịt cua và tạo ra histamine - chất được xem là tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm. Khi ăn cua đã chết, các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện rất nhanh, chỉ sau vài phút đến vài giờ.

Người ăn có thể bị đỏ mặt, đỏ cổ, nổi mề đay kèm ngứa dữ dội. Hệ tiêu hóa bị kích thích mạnh, gây buồn nôn, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy. Một số trường hợp còn xuất hiện các triệu chứng thần kinh như đau đầu, chóng mặt, tê môi và lưỡi. Nếu nặng, người bệnh có thể khó thở, tụt huyết áp, hồi hộp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Cua mới chết cũng không thật sự an toàn

Theo bà Trương Huệ Di, quan niệm cho rằng cua mới chết, thân còn mềm hay mắt còn động thì vẫn an toàn là một hiểu lầm nguy hiểm. Trên thực tế, quá trình vi khuẩn phát triển và sinh histamine khởi phát gần như ngay lập tức sau khi cua chết, trong khi rất khó xác định chính xác thời điểm “vừa mới chết”. Việc ăn những con cua như vậy tiềm ẩn rủi ro cao cho sức khỏe.

Không phải tất cả bộ phận của cua lông đều an toàn

Theo Hong Kong Economic Times, cua lông là thực phẩm có tính hàn, sinh trưởng lâu năm ở đáy hồ, vừa có tác dụng hoạt huyết, thanh nhiệt nhưng cũng dễ gây lạnh bụng nếu ăn không đúng cách. Những bộ phận như mang cua, dạ dày, tim cua và ruột cua được xem là nơi dễ tích tụ vi khuẩn, ký sinh trùng và chất thải, cần được loại bỏ hoàn toàn trước khi ăn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và kích ứng đường tiêu hóa.

Ai không nên ăn cua lông?

Những người có cơ địa hư hàn, thường xuyên lạnh tay chân, dễ đau bụng, tiêu chảy; người mắc các bệnh dạ dày - đường ruột, gout, rối loạn mỡ máu; người bị hen suyễn, viêm mũi dị ứng, các bệnh da liễu như chàm; phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc ba tháng đầu thai kỳ; trẻ em có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện đều được khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh ăn cua.

Về lượng ăn, với người khỏe mạnh, các chuyên gia cho rằng mỗi tuần chỉ nên ăn tối đa 2 lần, mỗi lần 1-2 con. Những người có cholesterol cao hoặc phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt nên giảm xuống còn nửa con đến một con mỗi lần để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên ăn cua lông kèm rượu bia hay uống trà đặc ngay sau bữa ăn. Sự kết hợp này dễ gây đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy, nhất là với người có dạ dày yếu.