Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

ĐH Trà Vinh: Bài toán giá và chất lượng thiết bị sau đấu thầu [Kỳ 4]

Với tỷ lệ tiết kiệm thấp kỷ lục, liệu giá trúng thầu các thiết bị y tế, giáo dục tại ĐH Trà Vinh có sát với giá thị trường? Câu chuyện thẩm định giá và xây dựng dự toán đang là mắt xích quan trọng cần làm rõ.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu thấp là do giá gói thầu (giá dự toán) được xây dựng sát với giá chào thầu của doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp chào giá sát với giá trần.

Tại gói thầu số 02 (phê duyệt ngày 15/09/2025), giá trúng thầu là 2.466.000.000 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu 12 triệu đồng. Tại gói thầu số 02 (phê duyệt ngày 09/12/2025), giá trúng thầu 6.322.680.000 đồng cũng chỉ thấp hơn giá trần khoảng 45 triệu đồng.

Cơ sở nào để Trường Đại học Trà Vinh xây dựng mức giá kế hoạch này? Theo quy định của Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC, giá gói thầu phải được lập trên cơ sở báo giá của ít nhất 3 đơn vị cung cấp khác nhau hoặc kết quả thẩm định giá hợp pháp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ đầu tư sử dụng các báo giá "quân xanh" để đẩy giá dự toán lên cao, tạo khoảng trống lợi nhuận cho nhà thầu "ruột" trúng thầu. Đối với các thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm đặc thù như tại ĐH Trà Vinh, việc so sánh giá là không dễ dàng đối với người ngoài ngành, nhưng không phải là không thể đối với các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhấn mạnh: "Giá trúng thầu chỉ là bề nổi. Quan trọng là xuất xứ (CO), cấu hình và năm sản xuất của thiết bị (Model/Year). Nếu giá cao mà thiết bị model cũ, xuất xứ không rõ ràng hoặc từ các nước có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp thì thiệt hại cho ngân sách là kép: vừa mất tiền mua đắt, vừa nhanh hỏng."

Đặc biệt, trong các hình thức mua sắm đặc thù như Chỉ định thầu (áp dụng tại gói thầu mua thiết bị dừa sáp tháng 8/2025) hay Mua sắm trực tiếp (nếu có áp dụng tại các gói tương tự), quy trình xác định giá càng phải chặt chẽ. Việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu với giá cao (tiết kiệm thấp) đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc rà soát lại quy trình thẩm định giá của Trường Đại học Trà Vinh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Đấu thầu tại ĐH Trà Vinh: Cần minh bạch để tránh lãng phí ngân sách

#đấu thầu #giá thiết bị #đại học Trà Vinh #thẩm định giá #quy trình mua sắm

Bài liên quan

Bạn đọc

Năng lực nhà thầu Hà Nội "bội thu" gói thầu tại ĐH Trà Vinh [Kỳ 3]

Chỉ trong năm 2025, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật đã trúng hàng loạt gói thầu tại ĐH Trà Vinh với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Năng lực thực sự của nhà thầu này ra sao?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm thắng lợi lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật tại thị trường Trà Vinh.

2-5567.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

ĐH Trà Vinh: Điệp khúc "một mình một ngựa" trúng thầu tiền tỷ [Kỳ 2]

Không chỉ trúng thầu sát giá, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật còn thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu tại nhiều gói mua sắm thiết bị của Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2025.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu tại Trường Đại học Trà Vinh không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay cá biệt. Phân tích sâu hơn vào lịch sử đấu thầu năm 2025 tại đơn vị này, có thể thấy một "điệp khúc" lặp lại: Chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu.

Đơn cử, ngày 15/09/2025, ông Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đã ký Quyết định số 8525/QĐ-ĐHTV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 02 - Mua trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh của Khoa Răng Hàm mặt, Khoa Mắt" (Mã gói thầu: BP2500474536).

Xem chi tiết

Bạn đọc

ĐH Trà Vinh: Gói thầu thiết bị hơn 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm “tượng trưng” [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật vừa trúng gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Đại học Trà Vinh với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%. Con số này dấy lên băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại đơn vị này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ giáo dục và y tế luôn là vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt, bởi đây là lĩnh vực sử dụng nguồn ngân sách hoặc nguồn thu sự nghiệp lớn, đòi hỏi tính minh bạch và hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, tại Trường Đại học Trà Vinh, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu mua sắm trong năm 2025 đang cho thấy những chỉ số tiết kiệm "nhỏ giọt".

Cụ thể, ngày 09/12/2025, ông Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đã ký Quyết định số 11645/QĐ-ĐHTV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 02 - Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy Trường Y - Dược, Trường Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản và Khu thí nghiệm tập trung".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TP HCM: Kỳ lạ hiện tượng đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót, giúp Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu [Kỳ 2]

TP HCM: Kỳ lạ hiện tượng đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót, giúp Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu [Kỳ 2]

Tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025, một kịch bản khó hiểu liên tục diễn ra: Các nhà thầu đối thủ dù đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ với điểm số cao nhưng lại bất ngờ "buông xuôi", từ chối làm rõ hồ sơ khi được bên mời thầu yêu cầu. Giới chuyên gia nhận định, đây có thể là chiêu trò "quân xanh" tinh vi nhằm lách luật.

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 20/10/2025, nhưng chỉ 7 ngày sau, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng đã liên tiếp được chỉ định thầu tại phường Long Hưng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng. Dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực sự của "tân binh" này và tính hiệu quả của các gói thầu mua sắm từ ngân sách.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

TP HCM: Kỳ lạ hiện tượng đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót, giúp Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu [Kỳ 2]

TP HCM: Kỳ lạ hiện tượng đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót, giúp Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu [Kỳ 2]

Tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025, một kịch bản khó hiểu liên tục diễn ra: Các nhà thầu đối thủ dù đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ với điểm số cao nhưng lại bất ngờ "buông xuôi", từ chối làm rõ hồ sơ khi được bên mời thầu yêu cầu. Giới chuyên gia nhận định, đây có thể là chiêu trò "quân xanh" tinh vi nhằm lách luật.

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 20/10/2025, nhưng chỉ 7 ngày sau, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng đã liên tiếp được chỉ định thầu tại phường Long Hưng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng. Dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực sự của "tân binh" này và tính hiệu quả của các gói thầu mua sắm từ ngân sách.