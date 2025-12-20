ĐH Trà Vinh: Bài toán giá và chất lượng thiết bị sau đấu thầu [Kỳ 4]

Với tỷ lệ tiết kiệm thấp kỷ lục, liệu giá trúng thầu các thiết bị y tế, giáo dục tại ĐH Trà Vinh có sát với giá thị trường? Câu chuyện thẩm định giá và xây dựng dự toán đang là mắt xích quan trọng cần làm rõ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu thấp là do giá gói thầu (giá dự toán) được xây dựng sát với giá chào thầu của doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp chào giá sát với giá trần.

Tại gói thầu số 02 (phê duyệt ngày 15/09/2025), giá trúng thầu là 2.466.000.000 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu 12 triệu đồng. Tại gói thầu số 02 (phê duyệt ngày 09/12/2025), giá trúng thầu 6.322.680.000 đồng cũng chỉ thấp hơn giá trần khoảng 45 triệu đồng.

Cơ sở nào để Trường Đại học Trà Vinh xây dựng mức giá kế hoạch này? Theo quy định của Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC, giá gói thầu phải được lập trên cơ sở báo giá của ít nhất 3 đơn vị cung cấp khác nhau hoặc kết quả thẩm định giá hợp pháp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ đầu tư sử dụng các báo giá "quân xanh" để đẩy giá dự toán lên cao, tạo khoảng trống lợi nhuận cho nhà thầu "ruột" trúng thầu. Đối với các thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm đặc thù như tại ĐH Trà Vinh, việc so sánh giá là không dễ dàng đối với người ngoài ngành, nhưng không phải là không thể đối với các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhấn mạnh: "Giá trúng thầu chỉ là bề nổi. Quan trọng là xuất xứ (CO), cấu hình và năm sản xuất của thiết bị (Model/Year). Nếu giá cao mà thiết bị model cũ, xuất xứ không rõ ràng hoặc từ các nước có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp thì thiệt hại cho ngân sách là kép: vừa mất tiền mua đắt, vừa nhanh hỏng."

Đặc biệt, trong các hình thức mua sắm đặc thù như Chỉ định thầu (áp dụng tại gói thầu mua thiết bị dừa sáp tháng 8/2025) hay Mua sắm trực tiếp (nếu có áp dụng tại các gói tương tự), quy trình xác định giá càng phải chặt chẽ. Việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu với giá cao (tiết kiệm thấp) đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc rà soát lại quy trình thẩm định giá của Trường Đại học Trà Vinh.

