Công ty Khang Long: Đối thủ "tự ngã", dễ dàng trúng thầu tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Dù có 3 nhà thầu tham dự, nhưng Công ty Khang Long dễ dàng trúng thầu tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức do 2 đối thủ bị loại vì hồ sơ năng lực và kỹ thuật không đạt yêu cầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/11/2025, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Phạm Hữu Lộc đã ký Quyết định số 346/QĐ-CNTĐ-KHTC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công cải tạo sửa chữa". Gói thầu này thuộc dự án sửa chữa các khu vực: chống thấm sàn mái khu H, thay mái tôn khu bếp khoa Du lịch, hệ thống thoát nước khu A, sân bóng, bãi xe.

Quyết định số 346/QĐ-CNTĐ-KHTC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công cải tạo sửa chữa". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang Long (Công ty Khang Long) với giá trúng thầu là 2.480.144.281 đồng. So với giá gói thầu được duyệt (2.668.934.182 đồng), tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7,07%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 40 ngày.

Đối thủ mắc lỗi sơ đẳng, "nhường sân" cho Khang Long?

Gói thầu nêu trên được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-TBMT: IB2500493034), đóng thầu ngày 14/11/2025. Theo Biên bản mở thầu, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phan Thành, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Nguyễn, và Công ty Khang Long.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1125/BCĐG-TT ngày 25/11/2025 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Thư (đơn vị tư vấn) lập đã chỉ ra những lỗ hổng lớn trong hồ sơ của hai đối thủ.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phan Thành bị đánh giá không đạt ở bước năng lực kinh nghiệm. Nhà thầu này không đính kèm tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và cũng không bổ sung làm rõ theo yêu cầu của Tổ chuyên gia.

Đáng chú ý hơn là trường hợp của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Nguyễn. Nhà thầu này bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật với những lỗi sai sót mang tính chất "cẩu thả". Theo báo cáo đánh giá, E-HSDT của Song Nguyễn có thuyết minh biện pháp thi công không phù hợp với gói thầu đang xét. Cụ thể, nhà thầu thuyết minh về "cốt pha các móng chính, vách lõi thang máy..." hay "thi công bể tự hoại", trong khi các hạng mục này không hề có trong gói thầu sửa chữa mái tôn, chống thấm và thoát nước tại trường. Thậm chí, nhà thầu thuyết minh thi công cống BTCT nhưng bản vẽ biện pháp lại thể hiện cống HDPE. Những lỗi này cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong việc lập hồ sơ dự thầu, dẫn đến việc bị loại sớm, "rộng đường" cho Công ty Khang Long trúng thầu.

Năm 2025 rực rỡ và những "mối duyên" đặc biệt

Theo dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Khang Long (Mã số thuế: 0312258861; địa chỉ tại Phường Phước Long, TP HCM) là một gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại TP HCM. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2013, do ông Vũ Xuân Tú làm người đại diện pháp luật.

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của Công ty Khang Long. Tính đến trung tuần tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia khoảng 21 gói thầu và trúng tới 18 gói, tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 85%.

Điểm đặc biệt trong lịch sử đấu thầu của Công ty Khang Long là mối quan hệ "bách phát bách trúng" với một số chủ đầu tư trong khối giáo dục. Cụ thể:

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Công ty Khang Long đã tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6 gói (tỷ lệ 100%). Ngoài gói thầu xây lắp vừa trúng ngày 28/11/2025, trước đó, công ty này cũng trúng các gói thầu cung cấp vật tư học tập, cải tạo phòng họp quốc tế, sửa chữa khối nhà C...

Tương tự, tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thuỷ II, Công ty Khang Long cũng duy trì thành tích bất bại khi trúng 6/6 gói thầu đã tham gia. Các gói thầu tại đây thường liên quan đến sửa chữa cơ sở vật chất, hệ thống điện...

Ngoài ra, Công ty Khang Long cũng là đối tác quen thuộc của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (trúng 2/2 gói tham gia trong năm 2025) và Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM (trúng 6/7 gói tham gia lũy kế).

Cần đảm bảo tính cạnh tranh thực chất

Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một số chủ đầu tư quen thuộc, trong khi các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại bởi những lỗi kỹ thuật sơ đẳng, luôn là vấn đề cần được quan tâm giám sát để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của vốn đầu tư công.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về các hành vi bị cấm, trong đó có việc thông thầu. Một trong những dấu hiệu cần lưu ý là việc các nhà thầu tham dự mang tính chất 'quân xanh, quân đỏ', nộp hồ sơ cho có lệ, mắc lỗi sơ đẳng để trượt thầu, nhường cho một đơn vị được chỉ định ngầm. Các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giám sát, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Việc nhà thầu trúng quá nhiều gói thầu trong một thời gian ngắn đặt ra thách thức lớn về năng lực quản lý và thi công. Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ việc huy động nhân sự, máy móc của nhà thầu, tránh tình trạng nhà thầu 'ôm' quá nhiều việc dẫn đến chậm tiến độ hoặc bán thầu trái phép."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.