Thủy điện ĐHD: Cuộc đấu giá bảo hiểm 5,2 tỷ đồng và cuộc đua của 2 nhà thầu

Gói thầu bảo hiểm cháy nổ 2026-2028 tại Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa lộ diện hai ông lớn ngành bảo hiểm với mức giá chào thầu sát nút giá dự toán công bố.

Việc lựa chọn nhà thầu cho gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giai đoạn 2026-2028 tại Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi xuất hiện những liên danh "khủng" và các yêu cầu kỹ thuật khắt khe đối với tài sản năng lượng quốc gia.

Theo dữ liệu phóng viên có được, ngày 17/11/2025, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD), Chủ tịch Lê Văn Quang đã ký Nghị quyết số 218/NQ-HĐQT phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2026 - 2028". Trước đó, vào ngày 05/11/2025, Tổng giám đốc Đặng Văn Cường cũng đã đặt bút ký Quyết định số 527/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với mức giá dự toán là 5.291.699.899 đồng (Năm tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm chín mươi chín đồng).

Đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện kéo dài 3 năm. Đây là dịch vụ bảo hiểm trọng yếu nhằm bảo vệ khối tài sản khổng lồ bao gồm các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Sông Pha, Hàm Thuận và Đa Mi.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Tiết lộ danh tính hai "đối thủ" nặng ký

Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09:31 ngày 27/11/2025 cho thấy sự tham gia của 2 nhà thầu lớn:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI): Chào giá 5.229.624.271 đồng.

Liên danh Bảo hiểm PVI - Bảo Minh - BIC - MIC: Chào giá 5.290.866.160 đồng.

Nhìn vào con số này, có thể thấy giá bỏ thầu của Liên danh PVI - Bảo Minh - BIC - MIC gần như "sát trần" so với giá gói thầu (chênh lệch chỉ khoảng 800.000 đồng). Trong khi đó, VBI đưa ra mức giá cạnh tranh hơn với tỷ lệ giảm giá nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn cho dịch vụ bảo hiểm đặc thù ngành điện.

Yêu cầu kỹ thuật: Bài toán khó cho nhà thầu

E-HSMT đặt ra những yêu cầu kỹ thuật vô cùng chi tiết, đòi hỏi nhà thầu không chỉ có năng lực tài chính mà còn phải có quy trình vận hành chuyên nghiệp. Tài sản bảo hiểm được tách thành 3 khu vực chính: Đa Nhim - Sông Pha; Hàm Thuận - Đa Mi và khu vực Văn phòng.

Đáng chú ý, tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm năm 2026 lên tới 1.398.228.394.791 đồng (Hơn một ngàn ba trăm chín mươi tám tỷ đồng). Trong đó, những tài sản giá trị nhất như Tổ máy 5 Đa Nhim có giá trị hơn 122 tỷ đồng hay Thiết bị cơ điện Tổ máy 1 Hàm Thuận lên tới 175,9 tỷ đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Với một gói thầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho công trình năng lượng, việc áp dụng Nghị định 67/2023/NĐ-CP và đặc biệt là Nghị định 105/2025/NĐ-CP (có hiệu lực trong thời gian tới) là điểm mấu chốt. Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt mức khấu trừ và phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro tài chất đối với tài sản của DHD".

Góc nhìn chuyên gia: Tính thực tế của các điều khoản bổ sung

Đi sâu vào E-HSMT, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh tính chuyên nghiệp trong các "ĐK" (Điều khoản bổ sung) mà DHD đưa ra. Cụ thể, gói thầu bao gồm 28 điều khoản bổ sung quan trọng như: Điều khoản tạm ứng bồi thường 50% giá trị tổn thất ước tính trong vòng 30 ngày; Điều khoản tự động bảo hiểm tài sản bổ sung giới hạn 10%; và đặc biệt là Điều khoản hỗ trợ chi phí trang thiết bị PCCC tối thiểu 2% phí bảo hiểm.

Chuyên gia Vũ phân tích: "Việc yêu cầu nhà thầu cam kết hỗ trợ tối thiểu 2% phí bảo hiểm cho công tác phòng ngừa tổn thất cho thấy chủ đầu tư rất chú trọng đến việc ngăn ngừa sự cố thay vì chỉ chờ đợi bồi thường. Ngoài ra, việc quy định rõ quyền thụ hưởng cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với các tài sản thế chấp là một yêu cầu về pháp lý chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho các bên cấp vốn".

Sự cạnh tranh và minh bạch

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023 và các hướng dẫn mới nhất, việc mở thầu công khai qua mạng đã phơi bày sự cạnh tranh trực diện. Tuy nhiên, ông Vũ cũng lưu ý rằng trong lĩnh vực bảo hiểm, giá thấp chưa hẳn là yếu tố quyết định. "Khả năng giám định, tốc độ bồi thường và năng lực tái bảo hiểm mới là 'phần chìm của tảng băng' mà Tổ chuyên gia đấu thầu của DHD sẽ phải đánh giá kỹ lưỡng trong báo cáo E-HSDT".

Tại trang 153 của tài liệu kỹ thuật, DHD yêu cầu nhà thầu phải chuẩn bị đề xuất quy trình giải quyết tổn thất hết sức chi tiết. Điều này cho thấy chủ đầu tư muốn tránh các tranh chấp pháp lý kéo dài khi có rủi ro xảy ra – một bài học xương máu trong ngành bảo hiểm tài sản lớn.

Với sự tham gia của những "ông lớn" như PVI, Bảo Minh, BIC, MIC và VBI, gói thầu bảo hiểm tại Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi không chỉ là một thương vụ kinh tế mà còn là phép thử về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mới trong bối cảnh luật pháp về đấu thầu và PCCC có nhiều thay đổi. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc nhà thầu nào chứng minh được sự hài hòa nhất giữa chi phí và cam kết đồng hành cùng an toàn năng lượng quốc gia.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi có quyết định chính thức từ phía Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.