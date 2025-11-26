Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 14,48 tỷ tại ĐH Công Thương TP HCM: Tiết kiệm 1,06%

Gói thầu mua sắm thiết bị thí nghiệm tại Trường Đại học Công Thương TPHCM chỉ có 2 nhà thầu tham dự. Liên danh trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,06%.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 11/11/2025, ông Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP HCM, đã ký Quyết định số 4508/QĐ-DCT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ hoạt động thường xuyên".

qd-7858.jpg
Quyết định số 4508/QĐ-DCT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ hoạt động thường xuyên". Nguồn: MSC

Gói thầu này (Mã TBMT: IB2500457655) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt trước đó tại Quyết định số 3956/QĐ-DCT ngày 06/10/2025. Gói thầu sử dụng nguồn vốn bằng nguồn thu để lại của Nhà trường, theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 14.481.800.000 đồng.

Gói thầu 14,48 tỷ đồng: 2 nhà thầu, tiết kiệm 1,06%

Theo Biên bản mở thầu ngày 03/11/2025, gói thầu nêu trên chỉ ghi nhận 02 nhà thầu tham dự.

Nhà thầu thứ nhất là Liên danh cung cấp thiết bị thí nghiệm 2025, có giá dự thầu 14.328.200.000 đồng.

Nhà thầu thứ hai là Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Nam Việt (Mã định danh: vn0104955195), có giá dự thầu 14.414.000.000 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 278/BCĐG-VN (ngày 05/11/2025) do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ tư vấn Việt Nam lập, cho thấy:

Liên danh cung cấp thiết bị thí nghiệm 2025 được xếp hạng 1, với kết luận đánh giá "Đạt" ở cả ba tiêu chí: Tính hợp lệ, Năng lực - kinh nghiệm, và Kỹ thuật.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Nam Việt, do có giá dự thầu cao hơn (xếp hạng 2), nên bị đánh giá "Không xét" ở các bước sau.

Từ cơ sở này, đơn vị tư vấn đã đề nghị trúng thầu cho Liên danh cung cấp thiết bị thí nghiệm 2025.

Ngày 11/11/2025, Quyết định số 4508/QĐ-DCT được ban hành, phê duyệt Liên danh cung cấp thiết bị thí nghiệm 2025 trúng thầu với giá 14.328.200.000 đồng, bằng đúng giá dự thầu của liên danh này.

Đối chiếu với giá gói thầu (14.481.800.000 đồng), số tiền tiết kiệm tuyệt đối đạt 153.600.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,06%.

Trong bối cảnh Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung giai đoạn 2023-2025) đang siết chặt các quy định nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế, việc một gói thầu mua sắm quy mô gần 14,5 tỷ đồng chỉ có 02 nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm 1,06% đang đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu.

Năng lực liên danh trúng thầu

Theo tìm hiểu, Liên danh trúng thầu là sự kết hợp của hai doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (Liên danh chính) Doanh nghiệp này (MSDN: 0100236496) có địa chỉ tại Phố Hàng Đường, Hà Nội, do ông Lê Văn Hải làm Giám đốc. Dữ liệu đấu thầu (tổng hợp đến 14/11/2025) cho thấy đây là một nhà thầu có lịch sử hoạt động "đáng nể". Công ty đã tham gia 694 gói thầu và được công bố trúng 596 gói (tỷ lệ thắng 85,9%), với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả tư cách liên danh và độc lập) lên đến 2.949,6 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, nhà thầu này ghi nhận tham gia 91 gói và trúng 75 gói.

Tuy nhiên, tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, đây là gói thầu đầu tiên Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật được ghi nhận tham gia và trúng thầu.

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng ADB (Liên danh phụ) Thành viên liên danh phụ (MSDN: 0313829726) có địa chỉ tại TP HCM, do ông Nguyễn Minh Trung làm Giám đốc.

Công ty ADB có quy mô nhỏ hơn nhiều so với liên danh chính, với lịch sử tham gia 27 gói, trúng 23 gói (tỷ lệ thắng 85,2%). Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) là 68,78 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là hiệu suất của Công ty ADB trong năm 2025. Dữ liệu cho thấy (tính đến 14/11/2025), công ty này tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8 gói (đạt tỷ lệ thắng 100%).

Tương tự như liên danh chính, đây cũng là lần đầu tiên Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng ADB được ghi nhận trúng thầu tại Trường Đại học Công Thương TP HCM. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên hai doanh nghiệp này được ghi nhận liên danh và trúng thầu cùng nhau.

Việc một gói thầu mua sắm thiết bị chuyên ngành chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ, trong đó một nhà thầu bị loại vì giá cao hơn, dẫn đến kết quả trúng thầu sát giá, đang đặt ra vấn đề về việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn (dù là nguồn thu tự chủ) tại đơn vị.

