Cách theo dõi điện thoại người khác dễ dàng, nhưng hãy cẩn trọng

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Find My Friends. Find My Friends là một ứng dụng và dịch vụ theo dõi điện thoại di động dành cho thiết bị iOS do Apple Inc. phát triển. Ứng dụng này cho phép một người được người dùng chấp thuận, người cũng phải có thiết bị Apple, để truy cập vị trí GPS của thiết bị di động Apple của người dùng. Bước 2: Mở ứng dụng sau khi cài đặt hoàn tất > Chọn "Tiếp theo". Bước 3: Nhập số điện thoại của bạn > Chọn "Tiếp theo". Bước 4: Nhập mật khẩu tài khoản > Chọn "Tiếp theo". Bước 5: Chọn ảnh đại diện, đặt tên > Chọn "Tiếp theo". Bước 6: Chọn "Cho phép truy cập". Bước 7: Để theo dõi bạn bè, bạn chọn "Menu" (dấu 3 gạch) > Chọn "Tham gia". Bước 8: Nhập mã của bạn bè (Xem mã tại mục "Thêm thành viên mới" tại màn hình chính) > Chọn "Gửi". Bước 9: Chọn "Tham gia" để xác nhận. Đến đây, là bạn có thể theo giõi nhật ký vị trí của những người tham gia. Khuyến cáo: Ở đây phải được sự đồng ý của người khác thì bạn mới theo dõi được. Còn để bí mật theo dõi trừ khi bạn tự bấm "chấp nhận" tham gia mà chủ máy không biết mà thôi (Việc này cũng vi phạm pháp luật bạn). Video Làm gì khi điện thoại Android của bạn bị theo dõi - Nguồn: X Studios@Youtube

