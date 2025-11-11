Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Giúp người phụ nữ thoát khỏi khối u mỡ khổng lồ ở lưng

Khối u mỡ dài 10 năm đã gây khó chịu, mất thẩm mỹ. Các bác sĩ đã cắt bỏ thành công, giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Bình Nguyên

Đã hơn 10 năm nay, người bệnh phải sống cùng khối u mỡ lớn, tiếp tục phát triển. Mỗi khi nằm ngửa hoặc nằm nghiêng về bên trái, người bệnh cảm thấy vướng, tức, khó chịu, thậm chí ảnh hưởng cả giấc ngủ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh.

Theo người bệnh cho biết, khối u ban đầu rất nhỏ ở ngay dưới bả vai, khối u nhỏ, mềm, không đau nên người bệnh chủ quan mà không đi khám. Nhưng theo thời gian, khối u phát triển to dần.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết, người bệnh được tiến hành phẫu thuật cắt lọc, loại bỏ khối u. Khối u mỡ với kích thước 20x10x2 cm, nặng gần 1kg đã được các bác sĩ bóc tách và loại bỏ ra khỏi vùng lưng của người bệnh. Đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc cơ, mạch máu và thần kinh vùng vai để đảm bảo giữ nguyên chức năng vận động cho người bệnh.

Theo Ths. Bs. Phạm Đức Tuấn, Khoa Phẫu trị xạ trị và Y học hạt nhân bệnh viện cho biết: U mỡ là khối u lành tính hình thành từ tế bào mỡ, thường gặp ở vùng lưng, cổ, vai, tay, đùi… Hầu hết các u mỡ phát triển chậm, không đau, nhưng nếu để lâu, khối u có thể to lên, chèn ép mô xung quanh, gây mất thẩm mỹ và khó chịu khi vận động hoặc nằm nghỉ. Phẫu thuật cắt bỏ u mỡ là thủ thuật đơn giản, thời gian hồi phục nhanh, sẹo nhỏ và giúp chấm dứt cảm giác vướng, cộm, khó chịu.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy một khối u vùng lưng hay bất kỳ vị trí nào tồn tại nhiều năm, dù không đau vẫn nên đi khám sớm để được tư vấn và xử trí kịp thời. Càng để lâu, khối u càng to, việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn và hồi phục chậm hơn.

#khối u mỡ #khổng lồ ở lưng #cắt bỏ thành công

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khàn giọng tưởng hút thuốc, nói nhiều không ngờ ung thư thanh quản

90% trường hợp ung thư thanh quản là do thuốc lá. Nguy cơ mắc cao gấp 20 lần đối với người đang hút thuốc, gấp 40 lần đối với người hút thuốc nhiều.

Ông Sang, 53 tuổi, vừa phát hiện ung thư thanh quản giai đoạn muộn, bác sĩ chỉ định cắt bán phần dây thanh, bảo tồn chức năng nói.

Khàn tiếng kéo dài phát hiện ung thư thanh quản giai đoạn cuối

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bụng, ra máu âm đạo, bệnh nhân phát hiện đa u xơ tử cung phức tạp

Phẫu thuật lấy 11 khối u xơ phát triển phức tạp, kích thước tương đương thai 5 tháng tuổi và bảo tồn tử cung cho bệnh nhân nữ 40 tuổi mắc đa u xơ tử cung.

Các bác sĩ khoa Phụ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật thành công lấy 11 khối u xơ với nhiều hình dạng, kích thước phức tạp, tổng kích thước tương đương thai 5 tháng tuổi cho bệnh nhân nữ V.T.M (40 tuổi) thường trú tại Phường Móng Cái 3.

Bệnh nhân có lịch sử hiếm muộn, 2 năm trước đi khám có phát hiện u tử cung, kinh nguyệt không đều, nay thấy đau bụng dưới nhiều, ra máu âm đạo, nên đi khám, phát hiện khối u to lên, được chỉ định nhập viện điều trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ quan với u xơ tử cung, bệnh nhân 43 tuổi thiếu máu nặng đe dọa tính mạng

Với những trường hợp u xơ tử cung kèm thiếu máu nặng, cần phải điều trị nâng cao thể trạng trước khi phẫu thuật loại bỏ nguyên nhân gây chảy máu mạn tính.

Biết có bệnh nhưng ngại khám phụ khoa và cái kết nguy kịch

“Đêm nằm khó ngủ, tôi cứ nghĩ mãi… Nếu chị ấy đi khám chậm nửa ngày thôi, có lẽ giờ chị đã chẳng còn nằm ấm áp trên giường bệnh như bây giờ nữa”, ThS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Khoa cấp cứu – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ sau ca cấp cứu khiến cả ê-kíp thót tim.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới