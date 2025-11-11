Giúp người phụ nữ thoát khỏi khối u mỡ khổng lồ ở lưng

Khối u mỡ dài 10 năm đã gây khó chịu, mất thẩm mỹ. Các bác sĩ đã cắt bỏ thành công, giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Đã hơn 10 năm nay, người bệnh phải sống cùng khối u mỡ lớn, tiếp tục phát triển. Mỗi khi nằm ngửa hoặc nằm nghiêng về bên trái, người bệnh cảm thấy vướng, tức, khó chịu, thậm chí ảnh hưởng cả giấc ngủ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh.

Theo người bệnh cho biết, khối u ban đầu rất nhỏ ở ngay dưới bả vai, khối u nhỏ, mềm, không đau nên người bệnh chủ quan mà không đi khám. Nhưng theo thời gian, khối u phát triển to dần.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết, người bệnh được tiến hành phẫu thuật cắt lọc, loại bỏ khối u. Khối u mỡ với kích thước 20x10x2 cm, nặng gần 1kg đã được các bác sĩ bóc tách và loại bỏ ra khỏi vùng lưng của người bệnh. Đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc cơ, mạch máu và thần kinh vùng vai để đảm bảo giữ nguyên chức năng vận động cho người bệnh.

Theo Ths. Bs. Phạm Đức Tuấn, Khoa Phẫu trị xạ trị và Y học hạt nhân bệnh viện cho biết: U mỡ là khối u lành tính hình thành từ tế bào mỡ, thường gặp ở vùng lưng, cổ, vai, tay, đùi… Hầu hết các u mỡ phát triển chậm, không đau, nhưng nếu để lâu, khối u có thể to lên, chèn ép mô xung quanh, gây mất thẩm mỹ và khó chịu khi vận động hoặc nằm nghỉ. Phẫu thuật cắt bỏ u mỡ là thủ thuật đơn giản, thời gian hồi phục nhanh, sẹo nhỏ và giúp chấm dứt cảm giác vướng, cộm, khó chịu.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy một khối u vùng lưng hay bất kỳ vị trí nào tồn tại nhiều năm, dù không đau vẫn nên đi khám sớm để được tư vấn và xử trí kịp thời. Càng để lâu, khối u càng to, việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn và hồi phục chậm hơn.