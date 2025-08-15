Hưng Yên đưa 30 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 19,2 triệu đồng/m2

Trong tháng 8, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại phường Phố Hiến, giá khởi điểm từ 19,2 triệu đồng/m2 đến 25,2 triệu đồng/m2.

Ngày 15/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa có thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất là tài sản của UBND phường Phố Hiến vào sáng 27/8.

Theo đó, diện tích mỗi lô đất giao động từ 95-160,9 m2. Đơn giá từ hơn 19,2 triệu đồng/m2 đến 25,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa có giá khởi điểm từ hơn 1,9 tỷ đến trên 4 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 22/8 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty.

Người tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước 350 triệu đồng cho mỗi suất đấu giá. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, phường Sơn Nam, Hưng Yên.