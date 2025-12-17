Giành lại sự sống cho bệnh nhân gần 100 tuổi bị thủng hang vị dạ dày

Khó thở, đau bụng dữ dội do thủng dạ dày

Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 3 vừa cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân gần 100 tuổi do bị thủng ổ loét hang vị dạ dày.

Theo đó, ngày 10/12/2025, bệnh nhân Đ.V.T, sinh năm 1927, trú tại TP Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch: đau bụng dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng, khó thở, kèm theo nhiều bệnh lý nền nặng nề như viêm phổi, suy thận, suy kiệt tuổi già.

Bệnh nhân bị đau lưng do xẹp đốt sống, đã bơm xi măng được 4 ngày, bản thân có điện tim rung nhĩ, ngoại tâm thu thất. Với tuổi đời 98, tiên lượng ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân trong và sau phẫu thuật được đánh giá là có nguy cơ rất cao.

Trong hoàn cảnh đó, khoa Ngoại Tổng hợp đã nhanh chóng hội chẩn cùng khoa Gây mê hồi sức, báo cáo Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 và quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Đây là một quyết định đầy bản lĩnh, thể hiện tinh thần “còn nước còn tát” để giành lại sự sống cho người bệnh.

Bệnh nhân gần 100 tuổi nguy kịch do thủng dạ dày - Ảnh BVCC

Quá trình cấp cứu đã thể hiện được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp chuyên môn. Kíp gây mê hồi sức đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân cao tuổi, tim mạch và hô hấp yếu.

Kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ mở, khâu lỗ thủng hang vị dạ dày với thao tác chính xác, nhanh gọn nhưng vẫn hết sức cẩn trọng. Sau mổ, bệnh nhân được tiếp tục chăm sóc tích cực: thở oxy, kháng sinh, dinh dưỡng, thay băng hàng ngày, theo dõi sát sao từng diễn biến.

Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt, không sốt, bụng mềm, trung tiện được, vết mổ khô, dẫn lưu ổ bụng chỉ còn ít dịch. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của ca phẫu thuật – một thành công không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về tinh thần nhân đạo, trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ.

Phát hiện sớm để tránh tử vong

Thủng dạ dày là hiện tượng thành dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến thủng. Nếu thủng dạ dày không được cấp cứu kịp thời thì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, nhiễm trùng máu, suy đa tạng hay rối loạn tri giác.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Medlatec cho biết, thủng dạ dày xảy ra khi bộ phận thành dạ dày bị tổn thương quá mức dẫn tới thủng. Bao phủ toàn bộ dạ dày là một lớp phúc mạc, do đó khi dạ dày bị thủng sẽ khiến cho lòng dạ dày thông trực tiếp với ổ phúc mạc. Điều này khiến dịch vị từ dạ dày bị thoát ra đi vào khoang phúc mạc dẫn đến viêm.

Chăm sóc vết mổ bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Phần lớn các trường hợp bị thủng dạ dày đều bắt nguồn từ nguyên nhân viêm loét dạ dày tá tràng thể nặng. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như:

Viêm loét dạ dày tá tràng: Thường là do bệnh nhân lớn tuổi dùng nhiều aspirin, NSAID, nhiễm khuẩn HP, các yếu tố khác (chế độ ăn uống, lối sống sinh hoạt, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá lâu năm, stress, lo âu...) cũng làm tăng nguy cơ gây viêm loét dạ dày tá tràng;

Mắc bệnh lý ác tính: Khối u hình thành và tăng sinh ở dạ dày có thể xâm lấn, ăn mòn thành dạ dày và cuối cùng là gây tổn thương nghiêm trọng cơ quan này. Ngoài ra các biện pháp điều trị như xạ trị, hóa trị cũng có thể dẫn đến sự xuất hiện tự phát của khối u ác tính;

Do gặp phải chấn thương: Bệnh nhân bị đâm xuyên thấu vùng bụng do tác động của vật nhọn, đạn bắn hay tai nạn,... Những chấn thương này có thể làm rách hoặc vỡ dạ dày, nhất là khi tại thời điểm xảy ra va chạm cơ quan này đang ở trạng thái căng đầy;

Do thủ thuật can thiệp: Nội soi tiêu hóa là một thủ thuật có thể gây thủng dạ dày.

Để chẩn đoán thủng dạ dày ở bệnh nhân thì có thể dựa trên các dấu hiệu lâm sàng hoặc thực hiện các chẩn đoán khác như chụp X-quang hay chụp CT scan bụng sẽ giúp xác định được lượng khí tự do ở trong ổ bụng.

Khi bị thủng dạ dày, phần lớn các bệnh nhân thường sẽ gặp phải các triệu chứng như sau: Đột ngột bị đau và chướng bụng, cơn đau mang tính chất dữ dội; Sốt, suy hô hấp, nôn mửa, tắc ruột; Cơn đau bụng có thể lan lên vai do kích ứng cơ hoành; Đau ngực.

Khi bệnh nhân dùng các thuốc chống viêm hoặc thuốc ức chế miễn dịch thì cơn đau sẽ dịu hơn.

Thủng dạ dày có khả năng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Cụ thể là:

Nhiễm trùng máu: một trong những biến chứng ban đầu khi bị thủng dạ dày. Đặc biệt dễ xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe yếu, hệ miễn dịch suy giảm hay đang mắc các bệnh lý nội khoa nặng;

Suy đa cơ quan;

Rối loạn tri giác;

Tắc ruột, dính ruột.

Người bệnh khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào cảnh báo thủng dạ dày thì hãy đi cấp cứu ngay bởi vì nếu được thăm khám và điều trị càng sớm, nguy cơ biến chứng sẽ càng thấp và giảm bớt khó khăn trong việc điều trị.

Đối với những trường hợp bị thủng dạ dày thì cần phải được cấp cứu phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Càng được phẫu thuật sớm để kiểm soát triệu chứng cơ hội sống sót của bệnh nhân sẽ càng cao.

Sau phẫu thuật thủng dạ dày, bệnh nhân cần được lên kế hoạch ăn uống phù hợp:

Cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể: cho bệnh nhân uống nước lọc hoặc nước ép trái cây;

Thức ăn cần được nấu chín, chế biến theo dạng dễ tiêu hóa, không nên ăn quá nhiều chất xơ. Nếu vết thương đã có dấu hiệu lành thì có thể cho bệnh nhân ăn trứng, các loại thịt và bánh mì;

Cần lưu ý rằng đau là dấu hiệu cơ thể cảnh báo đang có vấn đề bất thường diễn ra. Vì thế tuyệt đối không nên chủ quan, cần đến bệnh viện thăm khám sớm để được kiểm tra kịp thời, tránh rơi vào tình trạng nguy hiểm.