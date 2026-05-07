Giảm giá 338 triệu đồng, Công ty Triệu Khánh trúng thầu tại xã Đam Rông 4

Ngày 28/04/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 4 Nguyễn Văn Huy đã ký Quyết định số 46/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu thuộc dự án Xây dựng vỉa hè đường 722 đoạn qua trung tâm xã Đam Rông 4, sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Quyết định xướng tên đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Triệu Khánh với giá trúng thầu 4.041.661.604 đồng.

Quyết định số 46/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng vỉa hè đường 722 đoạn qua trung tâm xã Đam Rông 4. (Nguồn MSC)

Trước đó, theo Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 09/04/2026, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tạo tiền đề cho việc phát hành E-HSMT vào ngày 13/04/2026 (Quyết định số 29/QĐ-VP). Gói thầu mang mã thông báo mời thầu IB2600147259-00, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán là 4.380.398.418 đồng. Việc sử dụng nguồn ngân sách từ tiền sử dụng đất đòi hỏi quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là hiệu quả kinh tế.

Đến thời điểm đóng/mở thầu vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 23/04/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH Triệu Khánh và Công ty TNHH TM DV Huy Hoàng Phát.

Khảo sát chi tiết Báo cáo đánh giá E-HSDT do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TMDV và TVXD Hoàng Phúc Group lập ngày 25/04/2026, cả hai nhà thầu đều vượt qua các vòng kiểm tra khắt khe về tính hợp lệ, năng lực - kinh nghiệm và các tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi của hồ sơ. Sự vượt trội chỉ được phân định khi bước vào vòng đánh giá tài chính.

Tại bước này, Công ty TNHH TM DV Huy Hoàng Phát đưa ra mức giá dự thầu là 4.380.000.000 đồng. Con số này gần như sát nút với giá gói thầu (4.380.398.418 đồng), mức giảm giá vô cùng khiêm tốn. Ngược lại, Công ty TNHH Triệu Khánh đã thể hiện chiến lược bỏ giá quyết liệt hơn khi đề xuất mức giá 4.041.661.604 đồng. Chênh lệch giá trị dự thầu lên tới gần 338,3 triệu đồng đã mang lại ưu thế tuyệt đối cho Công ty TNHH Triệu Khánh. Căn cứ trên báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn và kết quả thẩm định từ Công ty TNHH Việt Minh Quân, chủ đầu tư đã ban hành quyết định phê duyệt cho Công ty TNHH Triệu Khánh xếp hạng 1 và trúng thầu. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 7,7%, một tỷ lệ đáng ghi nhận trong hoạt động đấu thầu xây lắp.

Một góc của xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng.

Tra cứu hồ sơ năng lực cho thấy, Công ty TNHH Triệu Khánh (Mã số thuế: 5800543477) có trụ sở đăng ký tại số 29 Phú Thịnh, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Lịch sử hoạt động trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này là một nhà thầu dày dặn kinh nghiệm tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Triệu Khánh đã tham gia tổng cộng 35 gói thầu. Trong đó, đơn vị đã trúng 26 gói, trượt 5 gói, 2 gói đang chờ kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu với tư cách độc lập đạt mức hơn 29.600.000.000 đồng.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá, tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung) luôn hướng tới 4 mục tiêu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi có nhiều hơn một nhà thầu cùng đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, yếu tố giá cả trở thành cán cân quyết định, giúp ngân sách nhà nước giảm thiểu chi phí đầu tư. Tỷ lệ tiết kiệm 7,7% tại gói thầu này là một minh chứng cho thấy môi trường đấu thầu khi có sự tham gia cạnh tranh sẽ mang lại lợi ích thiết thực.

Bên cạnh đó, Luật sư Hương cũng nhấn mạnh, theo định hướng của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, công tác lựa chọn nhà thầu không chỉ dừng lại ở thời điểm ký quyết định phê duyệt trúng thầu. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư (Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 4) cùng năng lực tổ chức thi công, tuân thủ đúng thiết kế, vật tư và tiến độ của nhà thầu (Công ty TNHH Triệu Khánh) cần được giám sát chặt chẽ.

Cạnh tranh về giá và trách nhiệm giám sát thi công Để đảm bảo các gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước (đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất) đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ ràng về tiêu chí lựa chọn nhà thầu cũng như trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Dưới đây là các cơ sở pháp lý cốt lõi áp dụng cho hoạt động đấu thầu hiện nay: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15):

Điều 58 (Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp): Việc áp dụng phương pháp giá thấp nhất được thực hiện đối với các gói thầu mà các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất và đưa vào xem xét trúng thầu, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách.

Việc áp dụng phương pháp giá thấp nhất được thực hiện đối với các gói thầu mà các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất và đưa vào xem xét trúng thầu, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách.

Điều 78 (Trách nhiệm của Chủ đầu tư): Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu; quản lý thực hiện hợp đồng đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện về các quyết định của mình trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước.

Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu; quản lý thực hiện hợp đồng đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện về các quyết định của mình trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước. Nghị định 214/2025/NĐ-CP (Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu):

Theo các quy định chi tiết về quản lý nhà thầu tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và tư vấn giám sát có nghĩa vụ kiểm tra, đối chiếu năng lực thực tế của nhà thầu (bao gồm thiết bị máy móc, vật tư và tiến độ thi công) so với những gì đã cam kết trong hồ sơ dự thầu. Mọi sự thay đổi, điều chỉnh không hợp lý nhằm mục đích trục lợi hoặc làm giảm chất lượng công trình đều bị xử lý nghiêm.

Thông tư 79/2025/TT-BTC (Quy định về quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư công):

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, Thông tư 79/2025/TT-BTC yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc giải ngân theo đúng tiến độ và khối lượng thi công thực tế tại hiện trường. Việc nghiệm thu, thanh toán phải minh bạch, chính xác; tuyệt đối cấm các hành vi nghiệm thu khống, thanh toán vượt khối lượng gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

​

​