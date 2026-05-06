Xã Quảng Khê: Cùng một ngày, Công ty Xuân Khánh được chỉ định 2 gói thầu

Công ty Xuân Khánh vừa được chỉ định 2 gói thầu xây dựng hơn 3,4 tỷ tại xã Quảng Khê trong cùng 1 ngày. Điểm chung của 2 gói thầu này là tỉ lệ tiết kiệm đạt 0%.

Ngày 27/4/2026, ông Nguyễn Đình Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Khê đã ký liên tiếp 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu xây dựng, sửa chữa hạ tầng cơ sở trên địa bàn. Đơn vị duy nhất được chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn tại cả 2 gói thầu này là Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khánh. Từ các tài liệu, hồ sơ công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tại 2 gói thầu này giá trúng thầu bằng tuyệt đối với giá gói thầu đã được phê duyệt.

Cụ thể, tại Quyết định số 60/QĐ-KT ban hành ngày 27/4/2026, Phòng Kinh tế xã Quảng Khê phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đường giao thông khu vực xóm Quảng Bon B'Dơng, xã Quảng Khê. Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khánh được chỉ định thầu với giá là 1.918.325.000 đồng. Đối chiếu với Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mức giá trúng thầu nêu trên khớp đúng từng đồng với giá dự toán gói thầu. Điều này đồng nghĩa với việc, gói thầu có giá trị gần 2 tỷ đồng này không mang lại bất kỳ một đồng tiết kiệm nào cho ngân sách nhà nước thông qua quá trình đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 180 ngày.

Quyết định số 60/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đường giao thông khu vực xóm Quảng Bon B'Dơng, xã Quảng Khê. (Nguồn MSC)

Cũng trong ngày 27/4/2026, ông Nguyễn Đình Nam tiếp tục ký Quyết định số 61/QĐ-KT, phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khánh thực hiện gói thầu thứ hai: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào, nhà lớp học 8 phòng (2 tầng) trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Quảng Khê. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.525.029.000 đồng, bằng đúng với giá gói thầu thi công được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/4/2026). Tỉ lệ tiết kiệm tiếp tục ghi nhận ở mức 0 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu này cũng kéo dài 180 ngày.

Quyết định số 61/QĐ-KT, phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào, nhà lớp học 8 phòng (2 tầng) trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Quảng Khê. (Nguồn MSC)

Chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn (từ ngày 23/4 và 24/4 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đến ngày 27/4 đã có quyết định chỉ định thầu), Phòng Kinh tế xã Quảng Khê đã hoàn tất quy trình giao 2 dự án có tổng giá trị hơn 3.400.000.000 đồng cho một doanh nghiệp. Tốc độ thực hiện hồ sơ nhanh chóng đang cho thấy năng lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư.

Về phía đơn vị trúng thầu, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khánh có mã số doanh nghiệp 6000846932, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Số 39, Thôn 7, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Nhìn vào lịch sử tham gia mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khánh sở hữu một bản hồ sơ vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 34 gói thầu, trong đó được tuyên bố trúng tới 32 gói. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng và thực hiện lên tới hơn 113.400.000.000 đồng. Trong hồ sơ năng lực của nhà thầu này phần lớn các gói thầu trúng đều thuộc hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" hoặc "Chào hàng cạnh tranh" trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đắk Nông (cũ).

Trao đổi về những quy định pháp luật liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Hình thức này được phép áp dụng trong những trường hợp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, dù áp dụng hình thức nào, các chủ đầu tư, bên mời thầu vẫn phải bám sát nguyên tắc cốt lõi là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Hiệu quả kinh tế không chỉ nằm ở việc hoàn thành công trình đúng tiến độ mà còn nằm ở việc tối ưu hóa, tiết kiệm từng đồng vốn của ngân sách nhà nước. Khi các gói thầu liên tục được chỉ định với giá trúng sát giá dự toán, tỉ lệ tiết kiệm bằng 0, cơ quan chức năng cần có sự rà soát lại khâu lập, thẩm định dự toán để đảm bảo không có sự lãng phí."

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng và cung cấp cơ sở đối chiếu minh bạch cho bạn đọc, doanh nghiệp về các quy định đấu thầu hiện hành, Báo Tri Thức và Cuộc Sống trích dẫn chi tiết một số hành lang pháp lý liên quan: 1. Điều kiện và hạn mức áp dụng chỉ định thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15) Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), hình thức chỉ định thầu (bao gồm quy trình thông thường và rút gọn) được áp dụng nhằm giải quyết các tình huống đặc thù, cấp bách hoặc đối với các gói thầu có giá trị nhỏ. Việc áp dụng phải đáp ứng nghiêm ngặt các điều kiện về hạn mức giá gói thầu theo quy định của Chính phủ, đồng thời nhà thầu được chỉ định phải được đánh giá là có đủ năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm để thực hiện trọn vẹn dự án. Chủ đầu tư dự án là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp lý, hợp lệ của quyết định chỉ định thầu. 2. Trách nhiệm đàm phán trong quy trình rút gọn (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) Theo các nội dung hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, quy trình chỉ định thầu rút gọn cho phép tinh giản một số thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị và lập hồ sơ. Tuy nhiên, Nghị định nhấn mạnh: Việc rút gọn về mặt thời gian không đồng nghĩa với việc nới lỏng các tiêu chuẩn quản lý nguồn vốn. Chủ đầu tư và bên mời thầu bắt buộc phải tiến hành thương thảo hợp đồng kỹ lưỡng. Mức giá chỉ định thầu tuyệt đối không được vượt giá gói thầu đã được phê duyệt, đồng thời chủ đầu tư phải chủ động đàm phán để mang lại tỷ lệ giảm giá tốt nhất, bảo đảm lợi ích kinh tế cao nhất cho nhà nước. 3. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Thông tư 79/2025/TT-BTC) Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: Mọi hoạt động giải ngân sử dụng ngân sách nhà nước phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác lập dự toán, thẩm định và phê duyệt giá gói thầu phải được thực hiện công khai, minh bạch, sát với diễn biến giá cả vật tư, nhân công thực tế trên thị trường. Việc quản lý chặt chẽ khâu lập dự toán chính là tiền đề cốt lõi để quá trình thương thảo, lựa chọn nhà thầu mang lại giá trị kinh tế thực chất, thể hiện qua số tiền và tỷ lệ phần trăm tiết kiệm được cho ngân sách sau khi dự án có kết quả trúng thầu.

