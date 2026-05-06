Xã Thuận An: Gói thầu hơn 2,6 tỷ được chỉ định thầu, tiết kiệm ngân sách 0,1%

Gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng tại UBND xã Thuận An được áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Công ty Long Phát Đắk Nông trúng thầu với mức giảm giá 2,6 triệu đồng (0,1%).

Gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng được chỉ định thầu rút gọn với mức tiết kiệm "nhỏ giọt"

Hoạt động đấu thầu trong đầu tư công luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tại gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND xã Thuận An, việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả phê duyệt đã được hoàn tất.

Cụ thể, căn cứ theo Quyết định số 17/QĐ-VP ngày 15/04/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Thuận An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND xã Thuận An có giá 2.638.151.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là "Chỉ định thầu rút gọn".

Đến ngày 23/4/2026, ông Phan Xuân Vinh, Phó Chánh Văn phòng (Ký thay Chánh Văn phòng) đã ký Quyết định số 20/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long Phát Đắk Nông. Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.635.477.000 đồng. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điểm đáng chú ý trong kết quả lựa chọn nhà thầu này là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Với giá gói thầu 2.638.151.000 đồng, số tiền tiết kiệm được sau khi chỉ định thầu chỉ vỏn vẹn 2.674.000 đồng. Mức tiết kiệm này tương đương khoảng 0,1%.

Quyết định số 20/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND xã Thuận An.

Hồ sơ năng lực của nhà thầu Long Phát Đắk Nông

Nhà thầu được "chọn mặt gửi vàng" trong dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long Phát Đắk Nông (Mã số doanh nghiệp: 6400256825), có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố 3, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử tham gia mạng đấu thầu quốc gia cho thấy năng lực dự thầu của doanh nghiệp này là một chuỗi những thành tích đáng nể. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long Phát Đắk Nông đã tham gia tổng cộng 21 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp này trúng tới 18 gói, chỉ trượt 1 gói và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 32.511.263.000 đồng. Tỉ lệ trúng thầu áp đảo cho thấy doanh nghiệp này có bề dày kinh nghiệm và khả năng cạnh tranh lớn tại địa phương.

Xã Thuận An mới tại tỉnh Lâm Đồng được thành lập dựa trên việc hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của xã Đắk Lao và xã Thuận An thuộc huyện Đắk Mil (trước đây thuộc Đắk Nông).

Góc nhìn chuyên gia: Thượng tôn pháp luật và hiệu quả ngân sách

Phân tích về sự việc dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho biết, tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích tối đa việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và tiết kiệm ngân sách.

"Hình thức chỉ định thầu, đặc biệt là chỉ định thầu rút gọn, là một cơ chế pháp lý nhằm giải quyết các tình huống đặc thù, cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ nằm trong hạn mức cho phép. Tuy nhiên, nếu lạm dụng chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu xây lắp có giá trị lớn mà không thuộc các trường hợp khẩn cấp thực sự theo quy định của pháp luật, thì sẽ làm mất đi cơ hội tiếp cận dự án của các nhà thầu có năng lực khác. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc công bằng và cạnh tranh", chuyên gia Lê Tấn Việt nhận định.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh thêm: "Chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn hình thức đấu thầu. Đối với gói thầu trên 2,6 tỷ đồng áp dụng chỉ định thầu rút gọn, cơ quan thanh tra, kiểm tra cần xem xét kỹ hồ sơ pháp lý, các quyết định phê duyệt có bám sát các trường hợp được quy định tại Luật Đấu thầu hay không. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là chọn được nhà thầu thi công, mà còn là chống lãng phí, tiêu cực và đảm bảo từng đồng ngân sách được sử dụng với hiệu quả cao nhất".

QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG HỢP VÀ HẠN MỨC ÁP DỤNG CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và phổ biến kiến thức pháp luật về đầu tư công đến đông đảo bạn đọc, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn các quy định cốt lõi liên quan đến hình thức chỉ định thầu rút gọn, làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu và người dân cùng giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách: Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu: Căn cứ theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hình thức chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp mang tính đặc thù và được kiểm soát khắt khe, bao gồm các nhóm chính: Gói thầu cấp bách cần thực hiện nhằm khắc phục ngay hậu quả do thiên tai, sự cố bất khả kháng, dịch bệnh. Gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng. Gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu theo quy định hiện hành của Chính phủ. Hạn mức áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp: Cụ thể hóa các quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ hạn mức đối với các gói thầu được phép áp dụng chỉ định thầu (áp dụng cho các trường hợp thông thường, không nằm trong nhóm cấp bách, thiên tai, an ninh quốc phòng). Theo đó: Đối với gói thầu thi công xây dựng, hàng hóa, hỗn hợp: Hạn mức được phép chỉ định thầu là không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công ích: Hạn mức không quá 500.000.000 đồng. Mọi gói thầu xây lắp có giá trị vượt hạn mức 1.000.000.000 đồng đều phải tổ chức đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ khi chủ đầu tư chứng minh được dự án thuộc diện cấp bách, đặc thù theo quy định. Quy trình chỉ định thầu rút gọn và trách nhiệm giải trình: Theo hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, quy trình chỉ định thầu rút gọn cho phép chủ đầu tư giản lược một số thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, văn bản pháp luật quy định rõ: Việc áp dụng quy trình rút gọn không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn chọn thầu. Chủ đầu tư bắt buộc phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được chỉ định; đồng thời phải đảm bảo giá thương thảo không vượt giá gói thầu đã phê duyệt. Đặc biệt, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình trước pháp luật, cơ quan thanh tra và dư luận. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện, hạn mức áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chìa khóa then chốt để bảo vệ 4 nguyên tắc tối thượng: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế.

